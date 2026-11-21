Πετά ο Πρόεδρος (πάνω που τα σύννεφα!)
Πιστεύει κανείς ότι ο Χριστοδουλίδη, δεν θα ιδρύσει κόμμα-αμέσως μετά τις εκλογές σε περίπτωση που χάσει ή, μερικούς μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης θητείας του αν επανεκλεγεί; Είναι δυνατό να μην «εξαργυρώσει» το πολιτικό κεφάλαιο που θα έχει στο μεταξύ «αποταμιεύσει»;
- Σε Υπουργείο Άμυνας και Απελευθέρωσης πρότεινε να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμ(πελο)πουλλάς. Αν το μετονομάσουμε σε Υπουργείο Επίθεσης και Απελευθέρωσης δεν θα ανέβαινε τζ’ άλλο το ηθικό μας;
- Την πιέζει ο Οδυσσέας, λέει, η Ειρήνη να κατεβεί υποψήφια το ‘28, ενώ η ίδια πιέζει τον Οδυσσέα να κατεβεί. Ένας-ένας ρε παιδκιά, μεν κουντάτε! Όλοι θα προσφέρετε…
- Νίκος Αναστασιάδης: «Δεν πρόδωσα ούτε θα προδώσω το κόμμα παρά τα όσα λέγονται από κάποιους». Να ήταν μόνο τούτο, Πρόεδρε, να πεις “ασhπάξιξιν”! Το πρόβλημα είναι πως μετά που ενστερνίστηκες το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς για λύση δύο κρατών, κάποιοι λαλούν ότι πρόδωσες και την πατρίδα σου!
- Στα συν του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, το ότι μείωσε τις φρουρές των πολιτικών. Στα πλην, το ότι δεν είχε την τόλμη να μειώσει εκείνες του Αρχιεπισκόπου και του Χαρτσιώτη. Ακόμη δεν γεννήθηκε στον τόπο μας πολιτικός που να έχει το ανάστημα να τα βάλει με το κράτος εν κράτει-διάβαζε “Εκκλησία”...
- Πρώτη είδηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ ήταν η αναφορά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, στην πρόσφατη Σύνοδο της ΕΕ στο Δουβλίνο, πως οι υβριδικές απειλές κατά των ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο, πρέπει να αντιμετωπιστούν «ολοκληρωμένα και συντονισμένα»! Κανονικά, τέτοια βαρυσήμαντη δήλωση δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρώτη είδηση, όχι μόνο στις ειδήσεις του ΡΙΚ, αλλά και σε εκείνες των BBC, Euronews, CNN, Tass και των υπολοίπων πρακτορείων ειδήσεων παγκοσμίως;
- Οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές του Χριστοδουλίδη δεν είναι οι ΕΛΑΜίτες αλλά…οι εισαγωγείς κορδέλων, που πρέπει να εκάμαν τα παλλούτζια τους χρυσά που το κόψε-κόψε κορδέλες του Προέδρου!
- Δεν προβληματίζει τον Χριστοδουλίδη το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την εδώ παρουσία του ούτε εθυμοτυπικά δεν συναντιέται με οποιοδήποτε στέλεχος του ΕΛΑΜ-του κόμματος που αποτελεί κοινό μυστικό ότι είναι το κύριο στήριγμά του;…
- Κατηγορεί ο Χριστοδουλίδης τους άλλους ότι άρχισαν πρόωρα προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές του ‘28, ενώ ο ίδιος την άρχισε την επομένη κιόλας της εκλογής του! Ενώ λοιπόν εμάς περιπαίζει μας μέρα μεσημέρι, όταν συνομιλεί με τον Έρχιουρμαν μεταμορφώνεται στον πιο ειλικρινή άνθρωπο της υφηλίου! Ξεκάθαρα!
- Πιστεύει κανείς ότι ο Χριστοδουλίδης, δεν θα ιδρύσει κόμμα-αμέσως μετά τις εκλογές σε περίπτωση που χάσει ή, μερικούς μήνες πριν τη λήξη της δεύτερης θητείας του αν επανεκλεγεί; Είναι δυνατό να μην «εξαργυρώσει» το πολιτικό κεφάλαιο που θα έχει στο μεταξύ «αποταμιεύσει», και με τη λήξη της θητείας του να μας πει «έτα τζιαμαί τζιαι πάω στη Γεροσhήπου»; Τελικά, ο Πρίγκιπας που τον εφεύρε, θα δακκάννει το έναν του τζιαι θα τα πονεί ούλλα…
- Συγνώμη…αλλά κατά την πρόσφατη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή που έγινε στην Αττάλεια της Τουρκίας, κυκλοφορούσε στην αίθουσα και άλλος σωματοφύλακας ηγέτη πέραν εκείνου του Χριστοδουλίδη;!
- Επικοινωνιολόγος δεν είμαι, ωστόσο, νομίζω ότι ο Χριστοδουλίδης θα κέρδιζε περισσότερα αν, στην πιο πάνω διάσκεψη, αντί με τον σωματοφύλακά του, έβγαζε μια φωτογραφία με τη νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ-μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του παγκόσμιου ακτιβισμού για το περιβάλλον…
- Όταν ούτε το κυκλοφοριακό δεν είναι άξιος, δεν λέω να λύσει, αλλά έστω να βελτιώσει κάπως, και περιμένετε από τον Χριστοδουλίδη να λύσει το Κυπριακό; Άγια ολάν!
- «Άγρια δολοφονία διερευνά το ΤΑΕ της Αστυνομίας», διαβάζουμε στις εφημερίδες όποτε γίνει κάποιο φονικό. Μα υπάρχουν και «πολιτισμένες» δολοφονίες;!
- «Συμφωνώ, μόνο με το 90% των όσων γράφεις», μου είπε, κάπως αμήχανα, ο κύριος που πληροφορήθηκε από τον κοινό φίλο που μας σύστησε, ότι η αφεντιά μου είναι ο συντάκτης της στήλης “Άτζιαπις” του Σαββατιάτικου “Πολίτη”! «Καλά ρε κουμπάρε», του απάντησα για να τον κάνω να νιώσει άνετα, «εγιώ είνταλλως πρέπει να νιώθω όταν, ξαναδιαβάζοντας παλαιότερα κείμενά μου, ούτε με τα μισά…εν συμφωνώ;»!
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