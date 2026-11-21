Με τους ρυθμούς που προχωράμε, να ανοίγουμε κάθε μερικά χρόνια ένα ή δύο σημεία διέλευσης, δεν μπορεί κάποιος να μιλά για λύση στο ορατό μέλλον. Διαπιστώνεται μια συστηματική βραδυπορία σε βαθμό που να διερωτάσαι αν ο ΠτΔ εννοεί και στοχεύει στην επανένωση ή εάν απλά ροκανίζει τον χρόνο για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει. Εκτιμάται ότι όσο συντομότερα και πιο πολλά οδοφράγματα ανοίξουν τόσο πιο πολύ ευνοούνται οι συνθήκες που φέρνουν τους δύο «λαούς» πιο κοντά να συνεργάζονται, να εμπορεύονται, να επικοινωνούν και η επανένωση καθίσταται πιο εφικτή. Η θεωρία του μηδενικού αθροίσματος για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων, δηλαδή ίσα ακριβώς «κέρδη» στην καθημερινότητα των δύο κοινοτήτων, προσφέρει τη δυνατότητα για κωλυσιεργία, αποξένωση των δύο πλευρών και άμβλυνση της επιθυμίας για συνύπαρξη. Πρέπει να επιδιώκουμε τη διάνοιξη όσων γίνεται περισσοτέρων οδοφραγμάτων και να μην φέρνουμε προσκόμματα σε ήσσονος σημασίας ζητήματα.

Αν θέλουμε να δηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας για ουσιαστικές συνομιλίες, τότε να διακηρύξουμε με σαφήνεια και καθαρότητα ότι δεχόμαστε τα προαπαιτούμενα που ζήτησε ο Γ.Γ. και έθεσε και η κ. Ολγκίν. Και αυτά είναι η χωρίς περιστροφές και διφορούμενα αποδοχή του πλαισίου Γκουτέρες ως συνόλου. Τα έξι σημεία του Πλαισίου ικανοποιούν όλα όσα μάς αφορούν περιλαμβανομένων των καυτών θεμάτων της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής, όπως και την κατάργηση των εγγυήσεων. Αυτά η πλευρά μας δεν τα έχει διευκρινίσει αλλά, αντίθετα, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να επαναδιαπραγματευθεί δύο τουλάχιστον σημεία.

Στο θέμα της πολιτικής ισότητας, που είναι θεμελιώδης αρχή κάθε ομοσπονδίας, η θέση μας παραμένει ασαφής και η πλευρά μας αποφεύγει να τοποθετηθεί. Και όμως γνωρίζει πολύ καλά ότι πολιτική ισότητα σημαίνει διασταυρούμενη και ρυθμισμένη ψήφο, εκ περιτροπής Προεδρία και μια θετική τ/κ ψήφο για τη λήψη αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο. Αυτές είναι θέσεις των ΗΕ. Το να προβάλλουμε και να εισηγούμαστε θέσεις άλλες που είναι αναμενόμενο να απορριφθούν είναι ως να μην επιδιώκουμε συμφωνία και δυστυχώς αυτή την εντύπωση δίνουμε.

Έχουμε επενδύσει, και ορθώς, στις επαφές του αντιπροέδρου της ΕΕ, Ραφαέλε Φίτο, ότι στις συζητήσεις του με την Άγκυρα θα μεταφέρει πρόταση για αναβάθμιση Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας εφόσον επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Ωστόσο και αν ακόμη αποδώσουν οι επαφές του Ευρωπαίου αξιωματούχου κανένας δεν εγγυάται ότι επαναρχίζουν οι διαπραγματεύσεις ούτε αυτό σημαίνει αυτόματα άρση του αδιεξόδου. Ακόμη και τότε είναι αμφίβολο εάν θα έχουν αίσιο τέλος εάν επιμένουμε στις γνωστές μας θέσεις που ξέρουμε ότι θα απορριφθούν.

Ένας σοβαρός παράγοντας που θα μετρήσει ενάντια στην επαναδιαπραγμάτευση είναι οι εκλογικές σκοπιμότητες του Προέδρου. Γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις που τον στηρίζουν και προς τις οποίες απευθύνεται ενόψει εκλογών είναι βασικά αντιομοσπονδιακές και με κανέναν τρόπο δεν θα στηρίξουν λύση ομοσπονδίας που αποτελεί τη βάση όλων των σχεδίων. Πώς ο Πρόεδρος θα προχωρήσει σε μια τέτοια διευθέτηση; Θα ικανοποιήσει τους συνεταίρους του με ρίσκο ένα ακόμη ναυάγιο των συνομιλιών; Και τι θα πει το ΕΛΑΜ με το οποίο ερωτοτροπεί και που δεν θέλει να ακούσει ούτε τη λέξη «ομοσπονδία»;

Η ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί με την ανοχή και την ενθάρρυνσή σας, κύριε Πρόεδρε, δεν ευνοεί τη λύση, τουναντίον ενισχύονται οι δυνάμεις που πιστεύουν ότι βολεύονται με τη στασιμότητα. Η ρητορική των ελεγχόμενων ΜΜΕ, ο εθνικισμός του Αρχιεπισκόπου, οι λόγοι στα εθνικά μνημόσυνα απομακρύνουν από την επανένωση. Τι κάνετε για αυτά τα φαινόμενα; Απολύτως τίποτε και μάλλον τα ευνοείτε. Και θέλετε να πιστέψουμε ότι πάμε για διευθέτηση;