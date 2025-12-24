Η Κύπρος στον πυρήνα της Ευρώπης - Στρατηγικός εταίρος, γέφυρα ειρήνης και προοπτικής

Tου Νίκου Τορναρίτη

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μια χώρα που βρίσκεται υπό ημικατοχή εδώ και 51 χρόνια, συνεχίζει τον αγώνα της για απελευθέρωση και επανένωση, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένα Έθνη. Παρά τη συνεχιζόμενη κατοχή και τη de facto διχοτόμηση της πατρίδας μας, η Κύπρος πέτυχε μια στρατηγική και ιστορική νίκη: την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ένταξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική επιτυχία, αλλά μια ουσιαστική ασπίδα ασφάλειας, σταθερότητας και προοπτικής. Μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού, στηριγμένη στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια του νησιού.

Σήμερα, η Κύπρος ασκεί μια πολυεπίπεδη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό. Η στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία, η εμβάθυνση των σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με τον Λίβανο, καθώς και η ανάπτυξη τριμερών σχημάτων συνεργασίας με το Ισραήλ, αναδεικνύουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως έναν αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο και έναν καλόπιστο συνομιλητή στη διεθνή σκηνή.

Η γεωπολιτική θέση της Κύπρου, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την καθιστά ταυτόχρονα σύνορο και γέφυρα της Ευρώπης. Γειτνιάζει με τις κρίσεις και τις προκλήσεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως σταθερός πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας, συνδέοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας, η Κύπρος προβάλλει ως παράγοντας σταθερότητας, διαλόγου και ειρήνης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει σήμερα ενισχυμένο λόγο και ρόλο τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, ιδιαίτερα με την ταυτόχρονη ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή του νέου έτους. Πρόκειται για μια ιστορική ευθύνη, αλλά και για μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τις κυπριακές θέσεις, να ενισχύσουμε τη διεθνή μας παρουσία και να επαναφέρουμε το Κυπριακό στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Εύχομαι και προσδοκώ να αρχίσουν σύντομα ουσιαστικές συνομιλίες, πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο, με πλήρη σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνομιλίες που δεν θα αναπαράγουν τα αδιέξοδα του παρελθόντος, αλλά θα στοχεύουν σε μια πραγματικά βιώσιμη και λειτουργική λύση. Οι δύο ηγέτες καλούνται να επιδείξουν το αναγκαίο πολιτικό θάρρος και την ιστορική ευθύνη, ώστε να οδηγήσουν την Κύπρο στην ειρήνη, στη συνεννόηση και στην πραγματική ελευθερία.

Από σήμερα οφείλουμε να ασκήσουμε μια συνεπή, αποφασιστική και μακρόπνοη πολιτική, για να αναδείξουμε εκ νέου το Κυπριακό πρόβλημα και την επιτακτική ανάγκη επανένωσης του νησιού και του λαού μας. Μιας επανένωσης που θα απελευθερώσει όλες εκείνες τις δημιουργικές δυνάμεις που παραμένουν εγκλωβισμένες στη διαίρεση και στη συνεχιζόμενη διχοτόμηση της πατρίδας μας.

Με ενότητα, στρατηγική σκέψη και προσήλωση στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, μπορούμε να καταστήσουμε την Κύπρο πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και εκφράζω την ελπίδα η επόμενη χρονιά να είναι πραγματικά η χρονιά της Κύπρου μας.