Βρισκόμαστε ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές και όλα δείχνουν ότι κάτι μαγειρεύεται με φόντο τις προεδρικές εκλογές του 2028. Αν και οι βουλευτικές εκλογές ήταν πάντα πρόκριμα των προεδρικών εκλογών, οι αποκαλύψεις Μακάριου Δρουσιώτη ανατρέπουν τα πάντα. Είτε αρέσει είτε όχι σε ορισμένους, η εκλογική διαδικασία της 24ης Μαΐου θα εξαρτηθεί από την πορεία των ερευνών για τις αποκαλύψεις Μακάριου Δρουσιώτη. Οι αποκαλύψεις δεν είχαν στόχο να πλήξουν κανένα κόμμα, αλλά σίγουρα θα πληγούν όσοι συμπεριφέρθηκαν με επιπολαιότητα, ανευθυνότητα και υστεροβουλία. Όσοι προσπάθησαν να πάνε εναντίον της κοινής λογικής, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Όταν ανακοινώσεις, δηλώσεις και γενικά τοποθετήσεις ενός κόμματος δεν αντέχουν στο βάσανο της κοινής λογικής, τότε αυτό αποτελεί υποτίμηση της νοημοσύνης του ψηφοφόρου, ο οποίος προσβάλλεται και «εκδικείται» την ώρα της κάλπης.

Οι αποκαλύψεις Μακάριου Δρουσιώτη, όπως ήταν αναμενόμενο, έδειξαν το πραγματικό πρόσωπο του καθενός. Ήταν η αιτία να πέσουν οι μάσκες. «Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να φορά για πολύν καιρό ένα πρόσωπο για τον εαυτό του και ένα διαφορετικό για τον πολύ κόσμο, χωρίς να μπερδευτεί τελικά για το ποιο από τα δύο είναι το αληθινό», κατά τον Ναθάνιελ Χόθορν. Ακριβώς αυτό συνέβη και τώρα. Εν μέσω προεκλογικής περιόδου έπεσαν οι μάσκες και ο ψηφοφόρος οφείλει να τιμωρήσει τους «μασκοφόρους» με το να τους πλήξει στις εκλογές της 24ης Μαΐου.

Δυστυχώς ο πρώτος που θα πληγεί, και πρέπει να πληγεί, είναι ο ΔΗΣΥ. Λέω δυστυχώς, γιατί και εγώ μέλος αυτού το κόμματος είμαι. Από την πρώτη στιγμή η εμπαθής ανακοίνωση που εξέδωσε, έδειξε ότι έχουν χάσει κάθε ίχνος σοβαρότητας. Πώς είναι δυνατόν να ξεκινάς με την ορθή θέση ότι οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη θα πρέπει να ερευνηθούν και να συνεχίζεις με τοποθετήσεις εναντίον του καταγγέλλοντος; Αφού στο φτωχό τους μυαλό όλα αυτά είναι μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης του κράτους και σπίλωσης προσώπων, προς τι η διερεύνηση; Αφού έχουν αποφανθεί ότι είναι όλα στημένα και κατασκευασμένα και απέδωσαν αλλότρια κίνητρα στον καταγγέλλοντα, προς τι η διερεύνηση; Δυστυχώς για το κύρος της πάλαι ποτέ μεγάλης παράταξης, με νεότερές τους δηλώσεις, οι διάφοροι Δίπλαροι και Κουλλάδες προχώρησαν και σε χαρακτηρισμούς. Καιροσκοπισμού του χειρίστου είδους, αποκάλεσε τις αποκαλύψεις ο κύριος Κουλλάς. Παραμύθια, τα χαρακτήρισε ο κύριος Δίπλαρος. Μα επιτέλους καλείτε τους θεσμούς να ερευνήσουν παραμύθια και καιροσκοπικές συμπεριφορές; Οι φωστήρες στον ΔΗΣΥ ερεύνησαν, κατέληξαν σε συμπεράσματα και μετά ζητούν διερεύνηση. Έλεος κύριοι αν δεν σέβεστε τον εαυτόν σας, τουλάχιστον σεβαστείτε την ιστορία της παράταξης στην οποία έχετε, κακώς για μένα, ηγετικές θέσεις. Δεν θα σχολιάσω το τελευταίο υβρεολόγιο που εξαπέλυσε τις προάλλες η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου γιατί ούτε το ήθος μου ούτε η ανατροφή μου επιτρέπει να πέσω σε τέτοια επίπεδα. Επιπρόσθετα, κατά κανόνα, δεν ασχολούμαι με καθ’ υποβολή δηλώσεις που εξυπηρετούν τον υποβολέα. Δεν πρέπει να ασχολείσαι με το άμυαλο αρνί που, εν τη λαιμαργία του, έφαγε λίγο περισσότερο χορτάρι, αλλά με τον ελέφαντα που το κατέστρεψε όλο.

Οι άλλοι που ακολούθησαν τον δρόμο του ΔΗΣΥ, η ΕΔΕΚ. Αυτοί τουλάχιστον έχουν τον αναπληρωτή πρόεδρό τους εμπλεκόμενο. Έχουν ένα ελαφρυντικό. Οι καταγγελίες, μας είπαν, εξυπηρετούν τουρκικές θέσεις. Βέβαια αυτοί, παρα τις γελοιότητες, δεν θα πληγούν, απλά γιατί δεν υπάρχουν. Σε ένα μήνα, όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις, θα παύσουν να αποτελούν κοινοβουλευτικό κόμμα.

Το μένος που παρατηρείται εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη έχει διάφορα κίνητρα. Εκτός της προσπάθειας να αποδομηθεί πριν την δημοσιοποίηση του πορίσματος για το κράτος Μαφία, κάτι που εργολαβικά ανάλαβε η ηγεσία του ΔΗΣΥ, υπάρχουν και πολιτικές διαστάσεις. Οι γνωστές του θέσεις στο Κυπριακό, ενοχλούν τον απορριπτισμό. Με αυτούς δυστυχώς συμπορεύεται και το πρώην κόμμα της λύσης και επανένωσης. Η προστασία του ελέφαντα υπεράνω όλων.

Αν ανατρέξει κάποιος στην πρόσφατη αρθρογραφία, θα αντιληφθεί ότι όλα αυτά είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, ελεφαντικής επινόησης. Ο πρώτος στόχος είναι η συμπόρευση της δεξιάς. Πιθανοί συμμετέχοντες ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και ΔΗΣΥ. Τους δυο πρώτους τους συνδέουν κοινές θέσεις στο Κυπριακό. Απορριπτικοί και οι δύο. Το μεν ΕΛΑΜ υπέρ του ενιαίου κράτους, το δε ΔΗΚΟ με το ακαταλαβίστικο σωστό περιεχόμενο και τις γνωστές προτάξεις στα θέματα των εγγυήσεων και των στρατευμάτων. Το πρόβλημα είναι με τον τρίτο πιθανό εταίρο, τον ΔΗΣΥ.

Η προσπάθεια συμπόρευσης ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ ήδη έχει αρχίσει. Γράφει ο Αρίστος Μιχαηλίδης στον «Φιλελεύθερο». «Τι χωρίζει το ΔΗΣΥ από το ΔΗΚΟ για παράδειγμα; Το Κυπριακό. Αλλά, η αλήθεια είναι πως ακόμα κι αυτό είναι πλασματικό, για να δικαιολογεί την ύπαρξη πολλών κομμάτων. Τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ, για παράδειγμα, τα χωρίζει μόνο η ΔΔΟ σκέτη και η ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο. Αλλά, γιατί τους χωρίζει αυτό; Αν κάτσουν να βάλουν κάτω τις πολιτικές τους γραμμές, είναι σίγουρο ότι υπάρχει κοινή συνισταμένη. Ούτε το ΔΗΚΟ απορρίπτει τη ΔΔΟ, ούτε ο ΔΗΣΥ θέλει να επιδιώκει ΔΔΟ χωρίς σωστό περιεχόμενο».

Ακολουθώντας τον κανόνα ότι γάμος χωρίς να προηγηθεί φλερτ δεν γίνεται, ήδη άρχισαν τα πρώτα γλυκά ματάκια προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Γράφει ο Μιχάλης Ιγνατίου στον «Φιλελεύθερο». «Ομολογώ ότι προκάλεσε θετικές εντυπώσεις η αντίδραση της προέδρου της Βουλής στις έωλες καταγγελίες που αφορούν την υπόθεση της «Σάντης». Η Αννίτα Δημητρίου απέδωσε το «σκάνδαλο» σε προσπάθεια αποσταθεροποίησης. Πρόκειται περί σοβαρής καταγγελίας. «Ζούμε σε μία κρίσιμη εποχή, και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι γιατί πρέπει να σκεφτούμε και την επαύριον των εκλογών, που πρέπει να υπάρχει και κράτος, πρέπει να υπάρχουν και θεσμοί και πρέπει και αυτοί να λειτουργούν».

Το θέμα που προέκυψε με τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη, τους έκανε να κινηθούν άμεσα και να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους στις σημερινές συνθήκες. Άλλωστε ότι μαγειρεύεται στο κομματικό σκηνικό αυτού του τόπου, ανέκαθεν είχε σχέση με τη διαφθορά. Οι διάφορες κομματικές συναλλαγές εξαρτώνται πάντα από το πόσο έχει στο χέρι ο ένας τον άλλο. Υπάρχει ένας σιωπηλός κώδικας συνεννόησης, τον οποίο δεν μπορεί κανείς να παραβεί.

Τις επόμενες βδομάδες το φλέρτ θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Αν η πρόεδρος του ΔΗΣΥ δεν συναινούσε, τότε το καλό το παλληκάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Από το φλέρτ θα περνούσαν στις απειλές. Με δεδομένη την αποτυχία στις εκλογές του Μαΐου, είτε με απώλεια της πρωτιάς, είτε με σημαντική μείωση ποσοστών, η αμφισβήτηση της προέδρου θα ήταν δεδομένη. Μετα όμως το θέμα «Σάντη», φαίνεται η πρόεδρος του ΔΗΣΥ να έχει αφοσιωθεί ψυχή τε και σώματι στο σχέδιο.

Για να είναι σίγουροι για την επιτυχία του σχεδίου, θέλουν δείγματα γραφής ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Ο μόνος τρόπος είναι ο ΔΗΣΥ να συγκυβερνήσει, αρκετά πριν τις εκλογές του 2028, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Με αυτόν τον τρόπο η στήριξη του νυν ΠτΔ το 2028 θα θεωρηθεί αυτονόητο, γιατί ήδη ο ΔΗΣΥ θα είναι το μεγάλο συγκυβερνών κόμμα.

Στο σατανικό αυτό πάρε δώσε, όλοι παίρνουν. Ο ΠτΔ Νίκος Χριστοδουλίδης, ως αντάλλαγμα για τη συγκάλυψη των καταγγελιών Δρουσιώτη, παίρνει ακόμα μια θητεία. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα αποφύγει την αμφισβήτηση και θα διατηρήσει την προεδρία του κόμματος και, αν τα καταφέρουν, την προεδρία της βουλής. Οι στενοί συνεργάτες της προέδρου, οι οποίοι θα είναι εκτός βουλής, θα πάρουν υπουργικούς θώκους. Ο χαμένος είναι ο κύπριος πολίτης. Χάνει την ευκαιρία να καταπολεμηθεί η διαφθορά στη ρίζα της και είναι πλέον αναγκασμένος να ζει με τη δυσοσμία των τεράστιων σκανδάλων που συγκαλύπτονται.

«Μια δημοκρατία δεν μπορεί να πετύχει αν δεν εμπεριέχει μια ομάδα ανθρώπων εμποτισμένη με τις αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής», κατά τον Κάρολο Δαρβίνο. Αυτή είναι η δική μας δημοκρατία. Στη δική μας δημοκρατία, οι αρχές της δικαιοσύνης και της τιμής είναι ανύπαρκτες.