Σύμφωνο Μετανάστευσης της ΕΕ: Σε εφαρμογή η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από το 2008

Σε εφαρμογή μπαίνει σήμερα το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο της ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαβουλεύσεων και δύο χρόνια προετοιμασίας.

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ από το 2008. Θεωρείται ότι έρχεται να αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση στην ουσία της.

Παράλληλα ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Δρ Νικόλας Ιωαννίδης ανακοίνωσε την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης με τη Λιθουανία για την μετεγκατάσταση μεταναστών.

Το Μνημόνιο Κατανόησης δεν φέρει την οποιαδήποτε νομική βαρύτητα, καταδεικνύει όμως την πρόθεση σύμπλευσης προς την ίδια κατεύθυνση, μεταξύ των δύο μερών.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της έναρξης της Άτυπης Υπουργικής Συνόδου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, παρουσία των Υπουργών και Υφυπουργών Μετανάστευσης των 27 κρατών-μελών στη Λευκωσία, υπό την Ευρωπαϊκή Προεδρία της Κύπρου, την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στο Κέντρο Φιλοξενία.

Τι προβλέπει το Σύμφωνο

Το Σύμφωνο, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δημιουργεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα που θεσπίζει μια νέα διαδικασία για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε ομαλές χρονικές περιόδους, ενώ παράλληλα καλύπτει καταστάσεις κρίσης και φαινόμενα εργαλειοποίησης, όπως τους παράνομους διακινητές.

Για πρώτη φορά θα υπάρχει ένα κοινό, ενιαίο πλαίσιο, το οποίο θα ακολουθείται από όλες τις χώρες του μπλοκ.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός, καμία χώρα δεν αρνήθηκε να εφαρμόσει το Σύμφωνο ή να συμμετέχει στον Μηχανισμό Αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι πρότινος, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αρνούνταν την όποια συμμετοχή.

Ερωτηθείς για το πότε θα γνωρίζουμε αν έχει πετύχει, ο Δρ Ιωαννίδης είπε πως θα χρειαστεί «σίγουρα ένας χρόνος», αλλά το σχέδιο θα αξιολογείται καθημερινά για τη βελτίωση του και τη διόρθωση τυχόν λαθών.

«Περιμέναμε αυτή τη μέρα για χρόνια», είπε ο Υφυπουργός, «ιδιαίτερα ως Κύπρος».

Στη σημερινή Άτυπη Υπουργική Σύνοδο αναμένονται να συζητηθεί η εφαρμογή του Συμφώνου, καθώς και η μελλοντική του πορεία.