Έρευνα Forscope: 1 στις 2 επιχειρήσεις «παγιδευμένη» σε συνδρομές λογισμικού που δεν χρειάζεται

Η Forscope, κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος λύσεων διαχείρισης και μεταπώλησης λογισμικού, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Infoshare2026, το κορυφαίο συνέδριο τεχνολογίας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που πραγματοποιείται ετησίως στο Gdańsk της Πολωνίας.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της εταιρείας βρέθηκαν τα ευρήματα μιας εκτενούς έρευνας που διεξήγαγε σε περισσότερους από 30 0συμμετέχοντες,αναδεικνύοντας τη σύγκρουση μεταξύ της ανάγκης για ψηφιακή καινοτομία και της πίεσης από τα αυξανόμενα κόστη λογισμικού.

Η έρευνα αποκαλύπτει μια ανησυχητική τάση: οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επενδύσουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στην ανάπτυξη εφαρμογών, ωστόσο η πρόοδός τους περιορίζεται από το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των υφιστάμενων συνδρομών λογισμικού καιυπηρεσιών cloud.

Συγκεκριμένα, το 56% των ερωτηθέντων δηλώνει έντονη ανησυχία για την άνοδο των τιμών στις συνδρομές των προϊόντων λογισμικού που χρησιμοποιούν καθημερινά. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτικές φιλοδοξίες παραμένουν υψηλές, καθώς το 52% των εταιρειών ιεραρχεί ως κορυφαία προτεραιότητα για το 2026 την υλοποίηση λύσεων AI και την ανάπτυξη δικών τους εφαρμογών.

Προκειμένου να χρηματοδοτήσουν αυτά τα καινοτόμα έργα, οι οργανισμοί αναγκάζονται να αναζητήσουν δραστικές περικοπές στην τυπική υποδομή IT, όπως λειτουργικά συστήματα και σουίτες γραφείου.

Το 33% των συμμετεχόντων ανέδειξε τη βελτιστοποίηση του κόστους IT ως τη δεύτερη πιο κρίσιμη προτεραιότητα. Τα δεδομένα της έρευνας καταδεικνύουν ότι η αγορά έχει φτάσει σε ένα σημείο κορεσμού όσον αφορά την ανοχή στις συνεχείς αυξήσεις τιμών των συνδρομών cloud.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα 8% των εταιρειών επιλέγει ήδη την προστασία από αυτή την πίεση μέσω της χρήσης μόνιμων αδειών (perpetuallicences), αποφεύγοντας τα διαρκή συνδρομητικά μοντέλα.

Παράλληλα, αυξάνεται η στροφή των επιχειρήσεων προς τον έλεγχο των αδειών λογισμικού (software audits). Στόχος είναι η αναγνώριση λογισμικού που έχει αγοραστεί αλλά δεν χρησιμοποιείται. Αντί αυτές οι άδειες να παραμένουν ανενεργές-δεσμεύοντας κεφάλαια χωρίς κανένα όφελος-οι εταιρείες επιλέγουν πλέον να τις μεταπωλούν. Με αυτόν τον τρόπο, μετατρέπουν ένα ξεχασμένο "πάγιο" έξοδο σε ρευστότητα, απελευθερώνοντας άμεσα πόρους οι οποίοι χρηματοδοτούν τα νέα τους επενδυτικά πλάνα.

Η συνολική εικόνα από το Infoshare επιβεβαιώνει ότι οι νικητές του ψηφιακού μετασχηματισμού για το 2026 θα είναι εκείνοι που θα καταφέρουν να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στον «λαβύρινθο» των αδειών τους.

Η δυνατότητα συνδυασμού υπηρεσιών cloud με μόνιμες άδειες αποτελεί το κλειδί για την απελευθέρωση κεφαλαίων, που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο μέλλον τους, ξεφεύγοντας από την παγίδα των ατέρμονων συνδρομητικών εξόδων.