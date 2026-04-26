Ε, τζιαι πίου, κύριε Ερευνητή

Ήρθε ο ερευνητής να μας πει πως στην Κύπρο πέφτει κέρατο! Που τ΄ αλήθκεια όμως! Υπάρχει στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα η άποψη πως είμαστε ένα τεράστιο κρεβάτι, οπότε στα μάτια πολλών δεν αποκαλύφθηκε και καμιά τεράστια συνωμοσία! Σόρυ κιόλας.

Επίσης μας αποκάλυψε, πως ενδεχομένως να υπάρχει ένας ή και περισσότεροι δικαστές που δεν είναι παντελώς -και άνευ οποιασδήποτε αμφιβολίας- αμερόληπτοι! Δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά αν κρίνω εκ του αποτελέσματος, έχουν υπάρξει καναδυό υποθέσεις, οι αποφάσεις των οποίων σήκωσαν και το δικό μου το φρύδι, το οποίο μετά το botox δεν σηκώνεται και τόσο εύκολα!

Αυτό που δεν είναι εύκολο, αναφορικά με τις πιο πάνω καταγγελίες, είναι να τραβήξουν την προσοχή. Σε μια χώρα όπου η διαφθορά και η ατιμωρησία, προβληματίζει πολύ περισσότερο από όσο αγχώνει η στασιμότητα στο Κυπριακό ή η καθόλου στάσιμη κατάσταση στην Οικονομία, το δύσκολο θα ήταν να τραβήξεις την προσοχή και δευτερευόντως να βρεις αποδείξεις. Γιατί αν το να βρεις αποδείξεις ήτο εύκολο, δεν θα ήμασταν μαφία ή συνωμοσία. Σωστά;

Οπότε πάμε στην ουσία της υπόθεσης: τις αποδείξεις. Οι αποδείξεις είναι αυτές που ξεχωρίζουν έναν κουτσομπόλη από έναν δημοσιογράφο. Οι αποδείξεις είναι αυτές που σε κάνουν έγκριτο ερευνητή και όχι επιτήδειο ψηφοθήρα. Οι αποδείξεις είναι αυτές που μετατρέπουν τον ψίθυρο σε είδηση και τις καταγγελίες για συνωμοσία και διαφθορά στο facebook, σε απαγγελία κατηγοριών στο δικαστήριο.

Αν δεν έχεις αποδείξεις, ό,τι και να γράφεις, όπου και να τα δημοσιεύεις, όποια και αν είναι η δικαιολογία για να βαυκαλίζεις εαυτόν και να παιϊντίζεις αλλήλους, δεν είναι παρα μία πρόφαση, ανυπόστατη, αδικαιολόγητη και ποινικά κολάσιμη.

Και σε αυτό το σημείο, ας αναφερθούμε στις ποινικά κολάσιμες πράξεις που μια ανάρτηση, χωρίς αποδείξεις φέρει. Επίσης σε αυτό το σημείο το χιούμορ μου μετατρέπεται σε θυμό και το κείμενο παύει να είναι μια ευχάριστη κυριακάτικη ανάγνωση, και πάλι σόρυ αλλά έχω κι εγώ τις ευαισθησίες μου!

Όσο σπουδαίος κι αν είσαι, όσο φερέλπιδο κι αν είναι το πολιτικό κόμμα ή κίνημα που σε στηρίζει, αν η άνευ αποδείξεις αναφορά σου σε συνωμοσία και διαπλοκή, κατονομάζει ή φωτογραφίζει ανθρώπους που βιάστηκαν -ανεξαρτήτου ηλικίας, πόσο μάλλον στην παιδική, αν αναφέρει ανθρώπους που αυτοκτόνησαν, ή απάτησαν ή απατήθηκαν, τότε είτε έχεις αποδείξεις, είτε δεν έχεις πως αυτά τα γεγονότα ισχύουν, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων είναι ποινικά κολάσιμη πράξη και διώκεται ποινικά.

Και ξέρεις ποιο είναι το πιο τραγικό; Άντε εγώ που είμαι κουρούπετη και αμοιβάδα, να μην καταλαβαίνω την αξία που έχει η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εσύ που είσαι διεκδικητής των ανθρωπίνων σου δικαιωμάτων και έφτασες στας Ευρώπες προκειμένου να τα ικανοποιήσεις, ποια δικαιολογία έχεις να τα καταπατάς;

Προσωπικά, αν οποιοσδήποτε ήταν, είναι ή θα είναι in focus ή αν κάποιος κάνει χειραψία με δάκτυλο να προεξέχει ή αν φουμάρει μαύρα, άσπρα ή μαβιά, με αφορά όσο υπάρχουν αποδείξεις πως έγιναν και συνδέονται με το υπο διερεύνηση έγκλημα.

Μέχρι να γίνει αυτό από το Κουάντικο, τη Χάγη ή την Αγλαντζιά, δεν θα έπρεπε η Πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες αυτής της χώρας από την διαρροή, διαπόμπευση και εκμετάλλευση των προσωπικών τους δεδομένων; Δεν έχω κάνει έρευνα επί τούτου, αλλά την έχω την απορία.

Δεν θα ήταν πιο σωστό, δίκαιο ή αξιοπρεπές να αποτρέπουμε να ενημερώνονται πολίτες από το facebook πως οι γονείς του ήταν άπιστοι, ή πως αυτοκτόνησαν; Εννοώ αυτές οι λεπτομέρειες που καταστρέφουν ζωές, δεν ενισχύουν συνωμοσίες, οπότε γιατί; Σε μια χώρα που λειφκούμαστε τους δημοσιογράφους και πήξαμε στους ερευνητές, δεν είναι θέμα έρευνας το αυτονόητο, είναι και θέμα δεοντολογίας και αν θεωρείτε εαυτόν υπεράνω νόμου, ε, τζιαι πίου, κύριε Ερευνητή.