Η επιτυχία της συνόδου ήρθε αργά

Είναι γεγονός ότι η Κύπρος βγήκε κερδισμένη από την άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ τις προηγούμενες μέρες σε Αγία Νάπα και Λευκωσία. Η διοργάνωση της συνόδου ήταν άψογη, η Κυπριακή Δημοκρατία έδειξε ότι παρά το μικρό της μέγεθος είναι ένας ισότιμος και κανονικός Ευρωπαίος εταίρος, ο οποίος μπορεί να αντεπεξέλθει σε κάθε υποχρέωση, αλλά και να λειτουργήσει, λόγω των άριστων σχέσεων που διατηρεί με όλες σχεδόν τις χώρες της περιοχής, ως χώρα-γέφυρα της ΕΕ με την τεράστιας γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το μεγαλύτερο όμως κέρδος της Κύπρου από την απόλυτα επιτυχή και χωρίς κανένα πρόβλημα διοργάνωση της συνόδου, παρουσία όλων των ηγετών της Ευρώπης αλλά και χωρών της περιοχής, ήταν ότι έστειλε το μήνυμα πως παρά την έκρυθμη κατάσταση στη γύρω περιοχή η Κύπρος είναι μια απολύτως ασφαλής χώρα, η οποία μπορεί μεν να γειτνιάζει με την εμπόλεμη περιοχή αλλά η ίδια δεν αποτελεί μέρος αυτής της κρίσης και συνεχίζει να ζει και να λειτουργεί κανονικά και χωρίς επίπτωση.

Το μήνυμα αυτό ήταν αναγκαίο, μετά τα όσα συνέβησαν στις αρχές Μαρτίου, ύστερα από το μεμονωμένο επεισόδιο στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου και τα όσα ακολούθησαν με τους άστοχους και άμυαλους χειρισμούς της ίδιας της κυβέρνησης και του Προέδρου μας, που μας έβαλαν χωρίς λόγο και αιτία στο «μάτι του κυκλώνα».

Το μήνυμα ήρθε βέβαια καθυστερημένα γιατί η ζημιά που έγινε εκείνες τις μέρες είναι πολύ μεγάλη και μας «τραυμάτισε» ανεπανόρθωτα. Η φετινή τουριστική σεζόν, όσο πλησιάζουμε σε αυτήν, δείχνει ότι έχει χαθεί οριστικά. Οι ακυρώσεις στις κρατήσεις συνεχίζονται και οι αρχικές εκτιμήσεις ότι θα περιορίζονταν μόνο στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου διαψεύδονται.

Η εικόνα ανασφάλειας και μιας απειλούμενης χώρας που χρειάζεται προστασία από όλη την Ευρώπη που εκπέμψαμε δεν σβήνεται εύκολα.

Οι τουρίστες θα χρειαστούν πολλά τέτοια μηνύματα για να πειστούν ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής τουριστικός προορισμός και θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς αν καταφέρουμε να σώσουμε τουλάχιστον την τουριστική περίοδο του 2027.

Δικαιολογημένα λοιπόν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δηλώνει περήφανος για την επιτυχή διοργάνωση της άτυπης συνόδου της ΕΕ και δεν έχουμε κανέναν ενδοιασμό στο να πούμε ότι η επιτυχία αυτή, πέρα από όσους εργάστηκαν σκληρά για να επιτευχθεί, πιστώνεται και σε αυτόν και ήταν μια προσωπική του επιτυχία.

Περιμένουμε, όμως, να ακούσουμε από τα χείλη του και ένα mea culpa για τους τραγικούς και γελοίους χειρισμούς του στις αρχές Μαρτίου, γιατί πραγματικοί ηγέτες δεν είναι εκείνοι που πανηγυρίζουν μόνο τις επιτυχίες τους, αλλά εκείνοι που βρίσκουν τη δύναμη να παραδεχθούν και τα λάθη τους, και κυρίως να αναλάβουν τις ευθύνες τους γι' αυτά.