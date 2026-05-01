Γιατί τα κομματικά επιτελεία τρέμουν την 24η Μαΐου

Μπαίνουμε ήδη στον μήνα των εκλογών και όλες οι εξελίξεις εντείνουν τους πονοκεφάλους στα επιτελεία όλων των κομμάτων καθότι τελούν απαξάπαντες σε σύγχυση. Τόσο οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις προσθέτουν στην πολεμική παραζάλη και στην οικονομική καταβαράθρωση, όσο και οι εσωτερικές εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες των πολιτών που βλέπουν τις τιμές να παραμένουν αλμυρές και τσιμπημένες, τις δουλειές των μικρομεσαίων να σέρνονται στο πεζοδρόμιο και την πλειοψηφία του κόσμου να σκουντουφλά σε εμπόδια δυσπραγίας που εμφανίζονται καθημερινά στη ζωή του, όπως οι κύλινδροι γκαζιού που έγιναν ασήκωτοι, το λουβί και το κρέας να συναγωνίζονται στις τιμές και οι ντομάτες και τ’ αγγούρια να καίνε τις σαλάτες του λαουτζίκου.

Το σκάνδαλο με τη «Σάντη» έχει «δηλητηριάσει» την όρεξη των κομματικών επιτελείων διότι κανείς δεν ξέρει τι θα αποκαλυφθεί μέχρι τις εκλογές. Η τεράστια πλειοψηφία των εκλογέων έχει την πεποίθηση ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης και των κομμάτων αλλά και της δικαιοσύνης είναι βουτηγμένοι στη διαπλοκή, τη διαφθορά και άλλα σκάνδαλα και δεν είναι σίγουροι, από τις πόρτες ποιων κομμάτων, θα εμφανιστούν οι σκελετοί. Μάλιστα τις προάλλες, σε μια μεγάλη παρέα καφετέριας που έπινα καφέ τέθηκε θέμα για δύο πολιτικούς αρχηγούς που δεν κατέρχονται στις εκλογές ενώ τα κόμματά τους φαίνεται να μην μπαίνουν πλέον στη Βουλή, ως εάν να αποφεύγουν τις ευθύνες για εξαΰλωση, της ΕΔΕΚ και της ΔΗΠΑ. Είναι η μόνη φορά που τα εκλογικά ποσοστά μπορεί να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη τη συνολική εικόνα του Κοινοβουλίου, καθώς και την κατάταξη των κομμάτων ανάλογα με το ποιοι θα εμφανιστούν ενδεχομένως να είναι χωμένοι στο βόθρο μέχρι το λαιμό. Κι αυτό διότι οι εκλογείς έχουν σήμερα ενώπιόν τους μια πληθώρα κομμάτων και εκατοντάδες υποψήφιους για να διαλέξουν ακόμα και την ύστατη ώρα. Εκτός από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο «Σάντη» και τα παρελκόμενά του, είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα, όπως το videogate, ο αφθώδης πυρετός, το λιμάνι Λάρνακας, το Βασιλικό, οι 800 σκουπιδότοποι, που ενώ έχουν δημιουργήσει μια τεράστια δυσωδία οι κυβερνώντες, αντί να πιάσουν τον ταύρο από τα κέρατα ποιούν την νήσσαν ως εάν αυτά να συμβαίνουν σ’ άλλη γη σ’ άλλα μέρη ενώ καλούν το FBI ρίχνοντας την μπάλα εκτός γηπέδου σε κινήσεις επικοινωνιακού αποπροσανατολισμού.

Κάθε φορά που ο κόμπος φτάνει στο χτένι ανακοινώνεται επισήμως μια σύσκεψη των διαμαρτυρόμενων, όπως τώρα των κτηνοτρόφων, στο Προεδρικό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στην ουσία ακυρώνει τους υπουργούς του, καθώς αφήνει να φανεί ότι ο μόνος που μπορεί να δώσει λύσεις σε όλα είναι μόνο ο Πρόεδρος. Ταυτόχρονα οι αποτυχημένοι υπουργοί αφαιρούνται από τη λίστα του υπουργικού φορτωμένοι τις αστοχίες ενός Προέδρου ο οποίος σαφώς και στην εσωτερική διακυβέρνηση χωλαίνει κραυγαλέα. Τώρα με τον αφθώδη πυρετό, τέσσερις μήνες ταλαιπωρείται μια τεράστια ομάδα κτηνοτρόφων, χωρίς να βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Τσεχία, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε ριζικά μέσα σε τέσσερις μήνες. Εδώ η κυβέρνηση αφήνει να επικρέμεται η ευθύνη της καταστροφής στα κατεχόμενα και τον Τ/Κ ηγέτη.

Την ώρα που η Κύπρος ολόκληρη ζει στην αγωνία των ανοικτών μετώπων και σκανδάλων, το κυβερνητικό επιτελείο βιώνει μια διπλωματική ανάταση λόγω της εξάμηνης προεδρίας, στο πλαίσιο της προεδρίας της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ, που την κρατά σε μια άκαρπη διέγερση. Κι αυτό διότι την ώρα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης βιώνει το λαϊκό απόφθεγμα, «η Μαρικκού τον άντρα της με τους πραματευτάδες», καμμιά από τις εφτά πληγές των Φαραώ δεν αποθεραπεύεται, με αποτέλεσμα να βλέπουμε στις ειδήσεις της τηλεόρασης αγανακτισμένους βιοπαλαιστές να απαιτούν από την κυβέρνηση αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν και τα έσοδα που χάθηκαν. Ο πρωτογενής τομέας στέκεται μπροστά στην καρμανιόλα και βλέπει απέναντί του, άνευρους υπουργούς, που κοιτάζουν με απορία τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παίρνει το αεροπλάνο του και να φεύγει για να εξηγήσει τάχατες τι συζητήθηκε στην άτυπη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο.

Έτσι η κυβέρνηση μπορεί να πλασάρει το εξαίρετο απόφθεγμα του Οδυσσέα Ελύτη, ότι «Στα μέρη τα δικά μας κάνει ό,τι ώρα μας αρέσει και ας λένε τα Γκρίνουιτς», όμως τα δύο τρίτα του κοσμάκη δυσκολεύεται πολύ κι ακόμα δεν έχουν ανάψει τα κλιματιστικά και γι’ αυτό τα κομματικά επιτελεία τρέμουν την 24η Μαΐου.

