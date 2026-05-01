Yankees… come home!

- Κώστας Φυτιρής, υπουργός Δικαιοσύνης, απευθυνόμενος στους κτηνοτρόφους που απέκλεισαν τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς: «Είμαι εδώ για την ασφάλεια τη δική σας και των οδηγών»! Για να τους προστατεύσει… να μην συλληφθούν από την Αστυνομία, πήγε εκεί ο πολιτικός προϊστάμενός της;!
- Ήταν που ήταν αχάπαρος ως υπουργός Δικαιοσύνης, κάμνει μεσάνυχτα και ως επίτροπος Προεδρίας. Πιππιλλώντας το παραμύθι που έμαθε στο δημοτικό, μιλά για 1.619 αγνοούμενους, ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του κράτους -βλ. κατάλογο της ΔΕΑ- οι Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες αγνοούμενοι ανέρχονται στους 1.493. Παρεμπιπτόντως, από ποιον κινδυνεύει ο κ. Χαρτσιώτης και του παραχωρήθηκε αστυνομική φρουρά; Πέραν του μητροπολίτη Λεμεσού… ποιος τον ξέρει; Άσε που, πιστός στο μότο του έθνους «τη νομιμότητα πολλοί εμίσησαν, την αβάτταν ουδείς», χρησιμοποιεί την κρατική λιμουζίνα παράνομα επί 24ώρου βάσεως…
- Προσυπογράφω το άρθρο του Μιχάλη Χατζηστυλιανού, υπό τον τίτλο «Όταν η πρώτη κυρία είναι δημόσια υπάλληλος», που δημοσιεύτηκε στον «Πολίτη» της 23ης Απριλίου, στο οποίο παραθέτει τους λόγους για τους οποίους η κ. Καρσερά θα έπρεπε να αιτηθεί άδειας άνευ απολαβών από το Υπουργείο Εξωτερικών -όπου υπηρετεί- για όσο διάστημα κατέχει την ιδιότητα της πρώτης κυρίας («της πρώτης κυρίας», τελεία! Και όχι της πρώτης κυρίας «της Κυπριακής Δημοκρατίας», όπως… αυτοανακηρύχθηκε!). Ε, δεν μπορεί να φορεί δκυο καππέλλα. Ας παραδειγματιστεί από την κ. Άντρη Αναστασιάδη η οποία υπέβαλε παραίτηση από το Δημόσιο όταν ο σύζυγός της εκλέγηκε ΠτΔ και περιορίστηκε στον ρόλο της πρώτης κυρίας. Αν προτεραιότητα της κ. Καρσερά είναι η καριέρα της στη Δημόσια Υπηρεσία -δικαίωμά της ασφαλώς σεβαστό- οφείλει να αποποιηθεί του, ούτως η άλλως, συμβολικού ρόλου της πρώτης κυρίας. Και προκειμένου να το πετύχει αυτό, καθόλου δεν υπαινίσσομαι… να πάρει διαζύγιο(!) από τον ΠτΔ αλλά, απλά, να χαλιναγωγήσει τη ροπή της να παριστάνει τη… συμπρόεδρο! No Kings, No Queens…
- Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακιντζί εκφράζουν ανησυχία για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Εν αντιθέσει με τον κρυπτοΕΛΑΜίτη Πρόεδρό μας που πεταλλίζει που τη χαρά του για την άνοδο των ποσοστών του νεοφασιστικού (κρυπτο)κόμματός του! Τυχαίο που τρία χρόνια στην Προεδρία ποτέ δεν άρθρωσε τη λέξη «ΕΛΑΜ»;...
- 27η Απριλίου 1941: οι Γερμανοί κατακτητές αναρτούν τη ναζιστική σημαία με τη σβάστικα στην Ακρόπολη. Μέρα που θα έπρεπε να τη γιορτάζουν η Χρυσή Αυγή και το ΕΛΑΜ -η σπορά των ηττημένων του 1945…
- Το FBI κάλεσε ο Πρόεδρος για να συνδράμει στις έρευνες για την υπόθεση «Σάντη». Το ATF έφερε για να ερευνήσουν τα αίτια της πυρκαγιάς στα κρασοχώρια Λεμεσού -για να μας φωτίσουν τελικά ότι αυτή προκλήθηκε από… αναμμένο αποτσίγαρο! Το FBI προσκάλεσε για να ερευνήσει τη διαπλοκή στην Κύπρο. Στο FBI αποτάθηκε για το θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πώς και δεν ανέθεσε στους Αμερικάνους να ερευνήσουν τζαι το σκάνδαλο… του videogate;!
- FBI, ATF, State of The Union, Minds in Cyprus, Rebranding… Εθισμένος τελικά… στις αμερικανιές ο Πρόεδρος!
- Άπλετο φως στην υπόθεση «Σάντη» έριξε με την κατάθεσή του την περασμένη βδομάδα ο τέως Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης. Όπως συνήθιζε και την περίοδο των ερευνών για το σκάνδαλο της κατάρρευσης των τραπεζών, μίλησε έξω απ’ τα δόντια σχετικά με τα απειλητικά μηνύματα που στέλλονταν στον αδελφό του, καταθέτοντας -σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης- τα ακόλουθα: «Ο αδελφός μου είναι εκεί, τα μηνύματα είναι εκεί, οι απειλές είναι εκεί και οι υπαίτιοι είναι εκεί». Πκιο κουτσιά καθαρισμένα γίνεται;!
- Αμφιβάλλω αν ακόμη και οι Ταλιμπάν κλείνουν τα σχολεία τη μέρα της ονομαστικής εορτής του μουλλά τους. Καλά σιόρ, εχαθήκαν οι προοδευτικοί άνθρωποι ανάμεσα στις εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλία προκειμένου να μπει επιτέλους ένα τέρμα σε τούντα μεσαιωνικά μασκαραλλίκκια; Όταν κηρύσσεται αργία η ημέρα της ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου -αλλά όχι του Προέδρου- ποιο άλλο μήνυμα στέλλουμε στους μαθητές πέραν του ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι υπεράνω του Προέδρου της Δημοκρατίας; Κατά τα άλλα, δεν είμαστε θεοκρατική χώρα...