Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Στο κελί για πέντε μέρες 34χρονος για υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι στη Λευκωσία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε ο 34χρονος που συνελήφθη για υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι στη Λευκωσία, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο 34χρονος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι και τραυματισμού, με θύμα άντρα ηλικίας 44 ετών. Εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τις 3.15 το απόγευμα της Πέμπτης στην επαρχία Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση διαπράχθηκε γύρω στις 06:40 το πρωί, στις 28 Απριλίου, όταν άνδρας, ο οποίος περιφερόταν στη λεωφόρο Προδρόμου, στον Στρόβολο, μετά από αντιπαράθεση, επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

