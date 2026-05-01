Στο κελί για πέντε μέρες 34χρονος για υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι στη Λευκωσία

Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκε ο 34χρονος που συνελήφθη για υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι στη Λευκωσία, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Ο 34χρονος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι και τραυματισμού, με θύμα άντρα ηλικίας 44 ετών. Εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τις 3.15 το απόγευμα της Πέμπτης στην επαρχία Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση διαπράχθηκε γύρω στις 06:40 το πρωί, στις 28 Απριλίου, όταν άνδρας, ο οποίος περιφερόταν στη λεωφόρο Προδρόμου, στον Στρόβολο, μετά από αντιπαράθεση, επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα.