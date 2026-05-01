Λεμεσός: Ζωντανεύει ξανά το «Θαλασσάκι»

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για να ζωντανέψει ξανά το εμβληματικό καφέ της Λεμεσού, «Θαλασσάκι». Ο Δήμος Λεμεσού, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου, μετά από δύο μήνες κατά τους οποίους παρέμεινε κλειστό, βγαίνει αυτές τις ημέρες σε προσφορές προκειμένου να βρεθεί ο επόμενος διαχειριστής του χώρου. Στόχος είναι όπως οι διαδικασίες ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό για να μπορέσει το καφέ να λειτουργήσει άμεσα και να προλάβει όσο περισσότερο γίνεται την καλοκαιρινή περίοδο. Το εν λόγω καφέ βρίσκεται σε πολύ προνομιούχο σημείο της Λεμεσού και ήταν το πρώτο που άνοιξε επί της παραλίας μετά την ανάπλαση της Ακτής Ολυμπίων πριν από 20 περίπου χρόνια.

Το «Θαλασσάκι» παρέμεινε κλειστό τους τελευταίους δύο μήνες αφού ο Δήμος Λεμεσού είχε σημαντικές οικονομικές διαφορές με τον προηγούμενο διαχειριστή του, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε, που «λύθηκαν» στα δικαστήρια και τελικώς κενώθηκε ο χώρος στα μέσα Φεβρουαρίου. Μετά από δύο μήνες και την ολοκλήρωση διάφορων διαδικαστικών, το δημοτικό συμβούλιο Λεμεσού θα προκηρύξει προσφορές αναζητώντας τον επόμενο διαχειριστή που θα έχει την ευθύνη για την επόμενη δεκαετία. Η διαδικασία προσφορών του Δήμου Λεμεσού θα αφορά τη διαχείριση του χώρου με άδεια λειτουργίας ως σνακ-μπαρ για 5+5 χρόνια χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα ανανέωσης. Επιπλέον αναμένεται ότι θα περιληφθεί στους όρους συγκεκριμένη πρόνοια που θα διασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα διαθέτουν τη σχετική εμπειρία για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τον χώρο, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα κακοδιαχείρισης που θα δυσχεραίνουν τη λειτουργία του. Το πιο πάνω αναμένεται να καλυφθεί με όρο την προηγούμενη εμπειρία από λειτουργία υποστατικού αντίστοιχου τουλάχιστον μεγέθους ή ανάλογης σύμβασης.

Επιπρόσθετα, η τιμή «εκκίνησης» για το ενοίκιο δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 5.000 μηνιαίως, χωρίς όμως να αποκλείεται, ανάλογα και της ζήτησης αλλά και του ενδιαφέροντος επιχειρηματιών, το ποσό ακόμα και να διπλασιαστεί, αν και η εκτίμηση για το αγοραίο ενοίκιο κινείται περίπου σε αυτά τα επίπεδα.

Με πλαφόν στις τιμές

Σημαντική παράμετρος το γεγονός ότι το δημοτικόσυμβούλιο τήρησε τη δέσμευσή του και θα επιβάλει πλαφόν στις τιμές διάφορων προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το «Θαλασσάκι» θα παραμείνει προσιτό σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα έχει αποφασιστεί ότι σε εννιά ροφήματα η τιμή πώλησης θα είναι αυτή που θα ορίσει το δημοτικό συμβούλιο. Η πρόνοια αυτή αφορά τον κυπριακό καφέ, το fredo espresso, το φραπέ, αναψυκτικά, χυμό, τσάι, τενεκεδάκι μπίρας, κυπριακό κρασί και μπουκαλάκι νερό. Το δημοτικό συμβούλιο έχει ήδη ορίσει τις τιμές αυτές οι οποίες θα ισχύουν για τα πέντε πρώτα χρόνια και ακολούθως θα διαφοροποιηθούν αναλόγως.