Λάρνακα: 25.000 έξυπνοι υδρομετρητές!

Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί η εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών σε περιοχές της πόλης κι επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με τον τοπικό Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. Η υποδομή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης και για ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Όπως έγινε γνωστό, μέχρι σήμερα έχουν ήδη εγκατασταθεί πέραν των 17.000 έξυπνων υδρομετρητών, ενώ μέχρι το τέλος ερχόμενου Ιουνίου, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και των 25.000 υδρομετρητών στα υποστατικά καταναλωτών, οι οποίοι πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να αποστέλλουν την ωριαία κατανάλωση νερού των υποστατικών τους σε ειδική πλατφόρμα παρακολούθησης. Οι εργασίες εγκατάστασης έξυπνων υδρομετρητών υλοποιούνται στο δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών, στον Δήμο Αραδίππου, στην τουριστική περιοχή Λάρνακας-Δεκέλειας και σε περιοχές του Δήμου Λάρνακας.

Στόχος είναι όπως οι έξυπνοι υδρομετρητές εγκατασταθούν σε περιοχές ύδρευσης του ΕΟΑ Λάρνακας οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές ποσότητες απωλειών νερού ή λειτουργικά προβλήματα. Τέτοια προβλήματα παρουσιάζονται ειδικότερα σε περιοχές της Λάρνακας, της Αραδίππου και των Λιβαδιών, όπου υπάρχει έντονη εμπορική δραστηριότητα και υψηλές καταναλώσεις.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, ο ΕΟΑΛ προγραμματίζει την εγκατάσταση έξυπνων υδρομετρητών και σε άλλες περιοχές της αρμοδιότητάς του. Ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ότι η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Οργανισμού, προσφέροντας καθημερινό υπολογισμό υδατικού ισοζυγίου των περιοχών, έγκαιρο εντοπισμό διαρροών τόσο στο δίκτυο όσο και στα υποστατικά, αυτοματοποίηση διαδικασιών και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα κατανάλωσης.

Επιπρόσθετα, με τους έξυπνους υδρομετρητές θα ανιχνεύονται οι παρατυπίες, όπως για παράδειγμα οι παράνομες συνδέσεις, θα επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης και μείωση του ατιμολόγητου νερού. Τα, δε, οφέλη για τους καταναλωτές θα είναι πολλαπλά.

Σύμφωνα με τον τοπικό ΕΟΑ, οι πολίτες θα επωφεληθούν άμεσα από τη νέα υποδομή, καθώς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης της κατανάλωσης στα υποστατικά τους με διαφάνεια και ακρίβεια, καθώς κι έγκαιρο εντοπισμό διαρροών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των υποστατικών τους, μέσω αυτόματων ειδοποιήσεων για ασυνήθιστα πρότυπα κατανάλωσης.