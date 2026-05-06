Ο 15χρονος Βίκτωρας στον δρόμο προς τα άστρα!

Ονομάζεται Βίκτωρ Γιαννικόπουλος και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Άφησε τους πάντες άναυδους όταν αποκάλυψε ότι συνεργάζεται με τη NASA! Είναι από τα δημοσιεύματα που έπρεπε να παίζουν κύρια θέματα στις εφημερίδες και από τα πρώτα στα δελτία ειδήσεων… Σπάνια εμφανίζονται τόσο σπουδαίες και καλές ειδήσεις.

Απόδειξη ο 15χρονος επιστήμονας Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, ο οποίος συνεργάζεται με τη NASA και φιλοξενήθηκε στο πλατό του Action24 την περασμένη Δευτέρα και άφησε άπαντες με το στόμα ανοιχτό. Όπως σημείωσε ο ίδιος, ο οποίος είναι μαθητής της Γ' Γυμνασίου, ήδη από την ηλικία των 13 ετών συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους κέρδισε. Όταν κλήθηκε δε να εξηγήσει τι είναι η Κβαντική Φυσική, το οποίο αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντός του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένας τομέας της Φυσικής είναι η Κβαντική, που ασχολείται με τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια, και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η Φυσική». Μιλώντας για το πώς ξεκίνησε, είπε ότι ασχολήθηκε με την «εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο (Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη) και πρόκειται στην ουσία για μια αποστολή μαζί με τη NASA, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035».

Όσον αφορά τη συνεργασία με τη NASA, δήλωσε: «Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκαν κι έτσι είμαστε σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας». «Είναι μια αποστολή συνέχεια των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος κι έτσι να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της καμηλοπάρδαλης». Ο Σαλονικιός Βίκτωρας μίλησε και για τους γονείς του. «Μου διάβαζαν από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια κι αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα», περιέγραψε. Όσον αφορά τη «διαφορετική» καθημερινότητά του σε σχέση με τους συνομηλίκους του, είπε πως όταν γυρνάει από το σχολείο, και αφού τελειώσει με τις υποχρεώσεις του, αφιερώνει χρόνο και στην παρουσίαση που έχει να ετοιμάσει αλλά και στη συνεργασία που έχει με τη NASA. «Είχα άγχος στην αρχή αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει, και όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα», εξήγησε. Ο 15χρονος Βίκτωρας έχει μπροστά του ένα μέλλον που ο ίδιος θα δημιουργήσει. Ο γράφων, που δεκαετίες ασχολείται με το Διάστημα, γνώρισε κι άλλους νεαρούς αυτής της ηλικίας που θαυμάζουν την ενασχόληση με το Διάστημα. Δεν ξέρω πόσοι γονείς θα… σπονσάρουν τα παιδιά τους για να γίνουν μικροί επιστήμονες. Ο νεαρός Βίκτωρας πάντως δείχνει τον δρόμο προς τα άστρα! Ελάχιστη τιμή και του αξίζει αυτή η αναδημοσίευση.