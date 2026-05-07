Ένα δίκιο το έχουν οι Τούρκοι… «Δεν γίνεται ένας πληθυσμός που δεν φτάνει ούτε το ένα εκατομμύριο να κρατά μακριά την Τουρκία έξω από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση. Δεν γίνεται ένας συνασπισμός σχεδόν 500 εκατομμύρια να ανέχεται αυτήν την κατάσταση».

Ο Ταγίπ Ερντογάν σε κατάσταση ολικού εκνευρισμού, τα έβαλε με την ΕΕ γιατί ανέχεται τους Ελληνοκύπριους να κρατάνε όμηρο την Τουρκία. Αυτή είναι η διαχρονική «λογική» της τουρκικής νοοτροπίας. Η μόνη πλειοψηφία που αποδέχεται είναι όταν μετρά τον πληθυσμό της σε σχέση με ό,τι την συμφέρει. Για την Τουρκία ποτέ δεν μέτρησε η δημοκρατία.

Με την δική της… λογική τα δεκάδες εκατομμύρια των Κούρδων δεν υπάρχουν. Αν μπορούσε να τους εξορίσει σε κάποια τεράστια έρημο θα το έκανε. Όπως δεν άφησε καμιά μειονότητα να υπάρξει στα γεωγραφικά σύνορα που σήμερα καθορίζουν την χώρα.

Ένας συμβουλάτορας του Ερτογάν, εμφανίστηκε σε ένα τούρκικο κανάλι και τι είπε σε έξαλλη κατάσταση. Πως «μια μέρα, σύντομα η τουρκική σημαία θα κυματίζει ξανά στην Αθήνα! Όπως μας δεχόσασταν για 400 χρόνια έτσι και θα συμβεί ξανά.» Αποφεύγω να βάλω θαυμαστικό, γιατί αυτό θα υπονόμευε το βαθύτερο νόημα και του Ερτογάν και του συμβουλάτορά του…

Ο απλός Τούρκος που τους ακούει, δεν ξέρω πόσο παραμυθιάζεται ή αν προβληματίζεται στο ελάχιστο. Τα ερωτήματα είναι απλά και αντιστρέφονται. Γιατί λοιπόν ούτε 90 χιλιάδες Τουρκοκύπριοι να είναι η αφορμή και η αιτία μια ευρωπαϊκή χώρα όπως η Κύπρος να μην απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε;

Όλα αυτά, που ξεφούρνισε ο Ερτογάν και ο σύμβουλός του ένα και μόνο στομαχικό σύνδρομο φέρνουν στην επιφάνεια. Καμιά αίσθηση και σεβασμός προς την Ε.Ε. Κατά βάθος «κάνουν» πως την αναγνωρίζουν. Σημαία ευκαιρίας, είναι και η Ε.Ε που πάνω σ αυτήν οραματίζονται περασμένα μεγαλεία αθεράπευτα. Όταν ο συμβουλάτορας «βλέπει» την τουρκική σημαία να κυματίζει και πάλι στην Αθήνα, μη χαμογελάτε με…συμπάθεια. Είναι στο εντερικό τους σύστημα βαθιά φυτεμένο, πως το…Γιουνανιστάν δεν έπρεπε να υπάρχει. Πως είναι ένα κομμάτι δικό τους, που αρπάχτηκε από τους γραικούς κι έκτοτε αναμένει την απελευθέρωσή του από την μεγάλη μητέρα πατρίδα Τουρκία… Η οποία διά της «γαλάζιας πατρίδας» στέλνει το μήνυμα πως μια μέρα η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα επανασυσταθεί…και βλέπουμε πως θα κατακτήσει τον υπόλοιπο κόσμο στο απώτερο μέλλον…

Με την αποβίβαση του στην Σαμψούντα πριν εκατό και πλέον χρόνια, ο Κεμάλ Ατατούρκ άνοιξε τις πύλες της κόλασης για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους που έπρεπε να αφανιστούν, απλά γιατί δεν ένιωθαν νεότουρκοι και μετά τούρκοι…