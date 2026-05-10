Οι τζάμπα μαγκιές του κυρίου Προέδρου

Η νέα πρωτοβουλία του ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, οριοθετείται χρονικά τον επόμενο Ιούλιο, αμέσως μετά τη λήξη της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ και ασφαλώς μετά τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Ο ΠτΔ, Νίκος Χριστοδουλίδης, δηλώνει ότι είναι έτοιμος ακόμα και την ερχόμενη βδομάδα για συνομιλίες επί της ουσίας του κυπριακού και ότι οι εκλογές και η προεδρία δεν επηρεάζουν την πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Από την άλλη, ο Τ/Κ ηγέτης συμφωνεί με τον ΓΓ γιατί και αυτός πιστεύει ότι οι εκλογές και η προεδρία επηρεάζουν τη διαδικασία στο Κυπριακό. Το ερώτημα που αιωρείται είναι αν οι εκλογές και η προεδρία επηρεάζουν πράγματι το Κυπριακό. Προφανώς και επηρεάζουν. Θα έλεγα ότι το Κυπριακό επηρεάζεται ακόμα και λόγω των προεδρικών εκλογών του 2028. Ο ΓΓ δεν είναι αφελής. Επιεικώς αφελείς είμαστε εμείς, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Προϋπόθεση για να έχει η νέα πρωτοβουλία θετική κατάληξη είναι να υπάρχει καλό κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ασφαλώς με την Τουρκία. Με έναν συνετό Τ/Κ ηγέτη, όπως είναι ο Τουφάν Έρχιουρμαν, αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Ακόμα και με μια Τουρκία που έχει χαμηλώσει τους τόνους στο Κυπριακό, θα μπορούσε να αρχίσει άμεσα μια νέα προσπάθεια με θετική προοπτική. Δυστυχώς όμως το καλό κλίμα τορπιλίζεται καθημερινά από τον «τσάπα μάγκα», τον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη. Υπήρξαν και άλλοι απορριπτικοί ηγέτες στην πλευρά μας αλλά ήξεραν να διατηρούν το μέτρο. Ο δικός μας σημερινός ηγέτης είναι μεν απορριπτικός αλλά άτσαλος και προκλητικός. Πλέον δεν διατηρεί ούτε τα προσχήματα. Η έπαρση που έχει πάρει καταστρέφει καθημερινά οτιδήποτε θετικό υπάρχει στο Κυπριακό. Η κυπριακή προεδρία αποδεικνύεται καταστροφική για το εθνικό θέμα.

Οι προσπάθειες του Προέδρου να θέσει τις βάσεις ούτως ώστε η οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού να μην έχει θετική κατάληξη δεν επικεντρώνονται μόνο στην άλλη πλευρά αλλά και στα ΗΕ. Μετά την κριτική προς την απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, τώρα αρχίσαμε και κριτική προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Φτάσαμε στο σημείο ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο οποίος δεν φημίζεται για την πολιτική του κρίση, να κουνάει το δάκτυλο και να νουθετεί τα ΗΕ. «Οι κατοχικές δυνάμεις ενεργούν με παράνομο τρόπο και επιβάλλεται τα Ηνωμένα Έθνη να γίνουν πιο αυστηρά. Στην Πύλα ενήργησαν έγκαιρα, ωστόσο θα πρέπει να προβληματιστούν τα Ηνωμένα Έθνη και να λάβουν πρόσθετα μέτρα, αφού δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Τα Ηνωμένα Έθνη να θέσουν την Τουρκία προ των ευθυνών της, καθότι οι παραβιάσεις συνήθως γίνονται από τον τουρκικό στρατό», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας. Μα επιτέλους πόση αφέλεια; Αν δεν είστε ικανοποιημένος, κύριε Πάλμα, από την απόδοση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τότε γιατί δεν τους διώχνετε; Αναφορικά με τις παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη καλό θα ήταν να ανατρέξετε στις εκθέσεις του ΓΓ των ΗΕ και θα δείτε ότι μιλά για εκατέρωθεν παραβιάσεις.

Η προσπάθεια δημιουργίας κακού κλίματος επικεντρώνεται και σε άλλα, επουσιώδη θέματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με δηλώσεις του θέλησε να προκαλέσει τον Τουφάν Έρχιουρμαν τονίζοντας πως στο τραπέζι των συνομιλιών ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως ηγέτης της ε/κ κοινότητας. Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ τη σκοπιμότητα της δήλωσης αυτής. Σίγουρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όμως στο τραπέζι των συνομιλιών ευρίσκεται ως ο ηγέτης της ε/κ κοινότητας. Αυτό είναι εδώ και χρόνια ξεκαθαρισμένο. Για δικοινοτικές συνομιλίες μιλούμε, κύριε εκπρόσωπε. Στην αχρείαστη αυτή δήλωση του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη απάντησε ο Τουφάν Έρχιουρμαν. «Στο τραπέζι βρίσκονται ως "δύο ηγέτες", όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, τα αρχεία των ΗΕ και οι εκθέσεις τους είναι δημόσιες. Γιατί επαναλαμβάνουν συνεχώς αυτή τη θέση, την οποία κανείς, εμάς συμπεριλαμβανομένων, δεν αποδέχεται, και όχι μόνο στα μούτρα μας αλλά και μπροστά στην κοινή γνώμη;». Το ότι η προεδρία της ΕΕ επηρεάζει την νέα πρωτοβουλία στο Κυπριακό το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Δεν είναι τυχαίο το ότι στο πρόσφατο άτυπο συμβούλιο κορυφής, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, επικεντρώθηκε αφενός μεν στο άρθρο 42.7 και αφετέρου στα ενεργειακά. Βασικά χρησιμοποίησε το άτυπο συμβούλιο και την κυπριακή προεδρία για να ενοχλήσει την Τουρκία στέλνοντας τα ανάλογα μηνύματα.

Αναφορικά με τα ενεργειακά o ΠτΔ τρέχει να δημιουργήσει όσα περισσότερα τετελεσμένα μπορεί. Ένα παράδειγμα η υποτιθέμενη συμφωνία με την Αίγυπτο. Ο ΓΓ των ΗΕ σε όλες του τις εκθέσεις αναφέρει ότι η οποιαδήποτε ενέργεια στα ενεργειακά, από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται, αποτελεί ένταση. Ο Τουφάν Έρχιουρμαν μιλά για μονομερείς ενέργειες στο θέμα των υδρογονανθράκων. Έχει δίκαιο γιατί αποφασίζουμε για εκμετάλλευση κοινών πόρων χωρίς τη συμμετοχή της άλλης πλευράς. Η αλήθεια είναι πικρή. Όμως πιο πικρή γίνεται όταν μας τη λέει η άλλη πλευρά. «Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι είναι δυνατή μια λύση σε αυτό το νησί αγνοώντας τους Τουρκοκυπρίους;» δήλωσε ο Τ/Κ ηγέτης.

Στο άλλο μεγάλο θέμα, δηλαδή αν οι βουλευτικές εκλογές επηρεάζουν το Κυπριακό, και πάλι σωστός ο Τ/Κ ηγέτης, ο ΓΓ των ΗΕ και η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία το έθεσε και γραπτώς στο γνωστό της άρθρο για το οποίο δέχθηκε σκληρή κριτική από τα «παπαγαλάκια» του κυρίου Προέδρου. Δυστυχώς νομίζουμε ότι οι ξένοι δεν παρακολουθούν το τι λέμε και το τι κάνουμε. Εν μέσω προεκλογικής περιόδου έχουν εξαφανιστεί οι δυνάμεις της λύσης. Το ΑΚΕΛ μπορεί να αναφέρεται στο εθνικό θέμα και στη μορφή της επιδιωκόμενης λύσης αλλά διατηρεί χαμηλούς τόνους. Εκεί που η σιωπή για τη λύση κατάντησε σκάνδαλο είναι στον ΔΗΣΥ. Προκαλώ τους φωστήρες της ηγεσίας να μου υποδείξουν μια επίσημη δήλωση της παράταξης, τους τελευταίους μήνες, που να αναφέρεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Αντίθετα, τώρα επικεντρώνονται στην ανάγκη αμυντικών εξοπλισμών και στρατιωτικών συμμαχιών. Βλέπεις μία ανακοίνωση και δεν είσαι πλέον σίγουρος αν προέρχεται από το ΕΛΑΜ ή από τον ΔΗΣΥ.

Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, άσε κατά μέρος τις τζάμπα μαγκιές και επικεντρώσου στη λύση και επανένωση. Η προεδρία της ΕΕ τελειώνει, οι εκλογές θα περάσουν αλλά αυτό που πληγώνει και θα παραμείνει είναι η μισή χαμένη πατρίδα. «Η Κυπριακή Δημοκρατία -είναι καιρός να το αντιληφθούν όλοι- είναι κράτος μέλος της ΕΕ, κράτος των ΗΕ και θα συνεχίσει να υπογράφει συμφωνίες, που αναδεικνύουν όχι μόνο τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας». Η έπαρση του Προέδρου σε όλο της το μεγαλείο. Αυτούς, κύριε Πρόεδρε, τους προτρέπεις να αντιληφθούν τα αυτονόητα. Εσείς όμως αντιλαμβάνεστε τις σκληρές πραγματικότητες; Μιλάτε σαν να βρίσκεστε σε θέση ισχύος παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι είστε Πρόεδρος μιας μισής πατρίδας, με περιορισμένη κυριαρχία.