Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Απειλές του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων

Νέα σοβαρή κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θα στοχοποιήσουν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, σε περίπτωση που δεξαμενόπλοια ιρανικών συμφερόντων δεχθούν νέα επίθεση.

Η απειλή ήρθε λίγες ώρες μετά από περιστατικά που περιλαμβάνουν επιθέσεις σε ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, με την Τεχεράνη να κατηγορεί τις ΗΠΑ για ενέργειες που κλιμακώνουν περαιτέρω την ένταση στη θαλάσσια ζώνη του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νέο επεισόδιο στην περιοχή κοντά στο Κατάρ, όπου πλοίο τυλίχθηκε προσωρινά στις φλόγες μετά από πλήγμα από άγνωστο αντικείμενο, το οποίο όμως κατασβέστηκε γρήγορα χωρίς να υπάρξουν σοβαρές ζημιές.

Διπλωματικό αδιέξοδο και νέες πιέσεις

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ αναμένουν την απάντηση του Ιράν σε νέα πρόταση για συμφωνία εκεχειρίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει την εκτίμηση ότι η απάντηση θα δοθεί άμεσα.

Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης εκφράζονται επιφυλάξεις για τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, με Ιρανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεχιζόμενες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Η ένταση επικεντρώνεται και πάλι στα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο παγκόσμιας σημασίας, τον οποίο το Ιράν επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης απέναντι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Η Ουάσινγκτον από την πλευρά της θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της περιοχής από την Τεχεράνη, ενώ συνεχίζει διπλωματικές επαφές μέσω διαμεσολαβητών, όπως το Πακιστάν και το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από Guardian