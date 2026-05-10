Εξαήμερη κράτηση σε πέντε πρόσωπα στην Πάφο για κατοχή κοκαΐνης, κάνναβης και «magic mushrooms»

Διατάγματα εξαήμερης κράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον πέντε προσώπων, τα οποία συνελήφθησαν από μέλη της ΥΚΑΝ στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7:50 το βράδυ του Σαββάτου, μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με την ΥΔΑΠ και την ΟΠΕ Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στην περιοχή Κάτω Πάφου.

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν 54χρονος, ενώ συνεπιβάτες ήταν άνδρες ηλικίας 27 και 20 ετών, 35χρονη γυναίκα και 16χρονη, όλοι κάτοικοι Πάφου. Κατά την ανακοπή του οχήματος, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα από μέλη της Αστυνομίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή του, εντοπίστηκαν περίπου 83 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των €3.050, καθώς και 70 στερλίνες. Ο ίδιος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθως, από έρευνες στο όχημα και στην κατοχή των υπόλοιπων επιβατών εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων περίπου τέσσερα γραμμάρια κοκαΐνης, 19 γραμμάρια «magic mushrooms», 183 γραμμάρια κάνναβης και μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβείας και άλλα τεκμήρια που παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις. Και τα πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ το ΕΔΠ εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα κράτησης διάρκειας έξι ημερών.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΥΚΑΝ Πάφου σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου.