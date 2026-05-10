Συνεχίζεται η καλοκαιρία: Στους 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία - Σκόνη στην ατμόσφαιρα

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ αραιή σκόνη θα παρατηρείται κατά διαστήματα στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότιοανατολικά, βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Κατά τις επόμενες ημέρες, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν, αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότιοανατολικά, βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 17 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.