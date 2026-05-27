Ανάμεσα σε Σκύλλα και Χάρυβδη του καλοκαιριού…

Αποπροσανατολισμένοι άπαντες από το νταβαντούρι των εκλογών, χάσαμε εντελώς τον μπούσουλα τι γίνεται γύρω και δίπλα μας. Ας πούμε, ποιος παρακολουθεί τι γίνεται στην Τουρκία και πόσο μάς αφορά το ένα μετά το άλλο τα δικαστικά πραξικοπήματα του Ταγίπ Ερντογάν…

Ποιος παρακολουθεί τα εσωτερικά της Τουρκίας και δεν τον νοιάζει πλέον το φαινόμενο Φειδίας που, όπως υποστηρίζουν οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, το «πικ» της Άμεσης Δημοκρατίας έπιασε το απόγειό του και δεν πρόκειται να ξαναδεί περισσότερους από 4 βουλευτές. Ό,τι ήταν να γίνει έγινε. Το αποσαθρωμένο παλιό αποσύρθηκε εκτός Βουλής ενώ ανασυσπειρώθηκε το κλασικό κραταιό δίδυμο…

Μέχρι να βγει πρόεδρος της Βουλής και να αρχίσουν οι τροχιοδεικτικές για τις Προεδρικές δεν έχουμε πολύ καιρό… Ούτε 22 μήνες! Λάβετε θέσεις…

Στην Τουρκία όμως τα πράγματα εξελίσσονται ακατάπαυστα και ο απόλυτος άρχοντας Ερντογάν ξεδοντιάζει κάθε ίχνος όχι αντίστασης αλλά ούτε έστω αντιπολίτευσης. Στο site της εφημερίδας iefimerida δημοσιεύεται μια ανάλυση που αποκλείεται να έχει διαβαστεί από όλους όσοι έτρεξαν στην κούρσα των εκλογών και σε όσους φυσικά την παρακολούθησαν… Μεταφέρω, λόγω χώρου, μερικές μόνο παραγράφους: «Σε ανοικτή εσωκομματική σύγκρουση έχει εξελιχθεί το δικαστικό πραξικόπημα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ύστερα από την επέμβαση των τουρκικών ΜΑΤ στην έδρα του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα για να εκδιωχθεί ο καθαιρεμένος πρόεδρος του κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ. Την επέμβαση των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής Αστυνομίας προκάλεσε ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος λειτουργεί πλέον de facto ως δοτός του καθεστώτος Ερντογάν. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας σειράς μηχανορραφιών που έχει εξυφάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να διαιρέσει και εξουδετερώσει τελικά την τουρκική αντιπολίτευση, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει ανενόχλητος να διοικεί την Τουρκία ως αυταρχικός μονάρχης. Ο μηχανισμός έχει στηθεί με αριστοτεχνικό τρόπο. Απόλυτος έλεγχος της Δικαστικής Εξουσίας και έκδοση κατά παραγγελία δικαστικών αποφάσεων που εξοντώνουν πολιτικά κάθε επικίνδυνο αντίπαλο.» «Επειδή όμως και ο διάδοχος του Ιμάμογλου, Οζγκιούρ Οζέλ, απέκτησε σημαντική δημοφιλία, ο Ερντογάν έκρινε ότι πρέπει να φύγει και αυτός από τη μέση και να αντικατασταθεί στην ηγεσία του CHP από ένα ακίνδυνο ανδρείκελο και έτσι στήθηκε η δικαστική πλεκτάνη με την οποία “κρίθηκε” άκυρο το συνέδριο του κόμματος το 2023 λόγω “παρατυπιών και εξαγοράς συνέδρων”. Επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο 77χρονος Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος αποδέχθηκε ασμένως το δικαστικό πραξικόπημα του καθεστώτος Ερντογάν».

Να αφυπνισθούμε και να μπούμε σε εγρήγορση είναι μάταιο να αναμένει κανείς, αφού η Ολγκίν έρχεται και ο Γκουτέρες ετοιμάζει βαλίτσες για να «την κάνει». Σκεφτείτε αν τα πιο πάνω γίνονται στην Τουρκία και δεν αντιδρά κανείς, τι μάς περιμένει αν βρεθούμε ανάμεσα σε Σκύλλα και Χάρυβδη μιας καταναγκαστικής λύσης…