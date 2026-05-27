Marketing 2026: Από τη διαφήμιση στην εποχή της εμπιστοσύνης, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης

*Της Μαρίας Γεωργίου, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Μέλος της Διευρυμένης Επιτροπής Ακαδημίας Μάρκετινγκ Κύπρου

Κάθε χρόνο, στις 27 Μαΐου, ημέρα γέννησης του Philip Kotler, του ανθρώπου που ουσιαστικά έγραψε τους κανόνες του σύγχρονου marketing, ο κλάδος σταματά για λίγο να κοιτάξει πού βρίσκεται. Φέτος, αξίζει να κοιτάξουμε καλύτερα από ποτέ.

Γιατί αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με καμία προηγούμενη φάση της βιομηχανίας. Το marketing έχει πάψει να είναι «διαφήμιση» με την παλιά έννοια. Έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σύνθετο: ένα σύστημα που συνδέει δεδομένα, τεχνολογία, δημιουργικότητα και εμπιστοσύνη. Αυτός ο ορισμός ακούγεται θεωρητικός, αλλά έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες για κάθε επιχείρηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον το «επόμενο μεγάλο πράγμα», είναι η σημερινή πραγματικότητα για σχεδόν 9 στους 10 marketers παγκοσμίως. Και ενώ τα εργαλεία κάνουν περισσότερα από ποτέ, οι καταναλωτές απαντούν με κάτι που λίγοι περίμεναν: ζητούν περισσότερη ανθρωπιά, όχι λιγότερη. Αυτή η αντίφαση είναι το κεντρικό ερώτημα του marketing το 2026.

Η αγορά που σπάει το φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου

Ξεκινώ πάντα από τα νούμερα, γιατί αυτά διορθώνουν τις εντυπώσεις. Και τα νούμερα του 2025 είναι ξεκάθαρα: ο κλάδος δεν βρίσκεται σε κρίση. Η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη, συνολικά, ψηφιακή και παραδοσιακή, έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η WARC εκτιμά για το 2026 ανάπτυξη 7,4%, με τη συνολική δαπάνη να φτάνει τα $1,17 τρισ. και ο μεγάλος κερδισμένος είναι, όπως αναμενόταν, το ψηφιακό κανάλι.

Στις ΗΠΑ, την πιο ώριμη αγορά του κόσμου, τα στοιχεία IAB/PwC δείχνουν ψηφιακή διαφήμιση που αγγίζει τα $300 δισ. με αύξηση 13,9%. Τα social media έφτασαν τα $117,7 δισ. (αύξηση 32,6%), ενώ το programmatic advertising ανήλθε στα $162,4 δισ. Αυτά δεν είναι απλά νούμερα αύξησης, είναι δείκτης του πού πηγαίνει η εμπιστοσύνη και το χρήμα των διαφημιζομένων.

Η παγκόσμια αγορά marketing agencies αξιολογείται στα $473,57 δισ. το 2026, με ρυθμό ανάπτυξης 4,55% ετησίως. Ακούγεται εντυπωσιακό και είναι. Όμως εδώ κρύβεται και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση.

Μεγαλύτερη αγορά, πιεσμένοι προϋπολογισμοί

Παρά την ανάπτυξη, οι εσωτερικοί προϋπολογισμοί marketing δεν ακολουθούν. Η Gartner αναφέρει ότι το 2025 οι marketing budgets έμειναν στάσιμοι στο 7,7% των εταιρικών εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος CMO καλείται να παράγει καλύτερα αποτελέσματα, να υιοθετεί νέες τεχνολογίες, να ανταποκρίνεται σε ολοένα αυξανόμενες προσδοκίες, με τον ίδιο ή και μικρότερο ποσοστό πόρων.

Αυτό το ψαλίδι, αγορά που μεγαλώνει, budgets που στέκονται, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί η AI δεν ήταν επιλογή. Ήταν αναγκαιότητα. Δεν την υιοθέτησαν επειδή ήταν της μόδας. Την υιοθέτησαν επειδή έπρεπε να βρουν τρόπο να κάνουν περισσότερα με τα ίδια μέσα.

AI: Σταμάτησε να είναι trend και έγινε υποδομή

Αν θέλω να ορίσω το 2026 σε μία πρόταση για τον κλάδο μας, θα πω: η χρονιά που η AI σταμάτησε να είναι πλεονέκτημα και έγινε προϋπόθεση. Το 87% των marketers τη χρησιμοποιεί σε τουλάχιστον ένα workflow, από 51% μόλις το 2024, σύμφωνα με το Salesforce State of Marketing 2026. Δύο χρόνια, σχεδόν διπλασιασμός. Ρυθμός που δεν θυμάμαι να έχω δει σε καμία άλλη τεχνολογία του κλάδου.

Και η υιοθέτηση δεν είναι επιφανειακή. Σύμφωνα με το HubSpot 2026 State of Marketing, η AI χρησιμοποιείται κυρίως για δημιουργία περιεχομένου (42,5%), παραγωγή media (37,2%) και αυτοματισμό διοικητικών εργασιών (35,6%). Με άλλα λόγια: μπήκε βαθιά στην παραγωγική ρουτίνα, όχι απλώς ως πειραματικό εργαλείο.

Τι αλλάζει πρακτικά

Ο μέσος marketer κερδίζει 6,1 ώρες εβδομαδιαίως από την AI. Τα ανώτερα στελέχη φτάνουν και τις 10. Αυτό δεν είναι απλή αριθμητική, είναι αναδιανομή ενέργειας. Λιγότερος χρόνος σε εργασίες ρουτίνας, περισσότερος σε στρατηγική σκέψη. Και αυτό αποτυπώνεται: εταιρείες που χρησιμοποιούν AI αναφέρουν 22% υψηλότερο ROI, 47% καλύτερα click-through rates, και καμπάνιες που βγαίνουν 75% πιο γρήγορα. Η McKinsey επιβεβαιώνει: η AI στο content δίνει μέσο ROI 3,2x, ενώ οι μηχανισμοί personalization φτάνουν τους 2,7x.

Το πρόβλημα που κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί

Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, που αρχίζει να γίνεται ορατή. Το 56% των marketers λέει ότι το διαδίκτυο πλημμυρίζει από AI περιεχόμενο. Και το 65% αναφέρει ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να το αναγνωρίζουν και να το παρακάμπτουν.

Το ερώτημα δεν είναι πια «χρησιμοποιείς AI;». Είναι «πώς τη χρησιμοποιείς χωρίς να γίνεσαι αναλώσιμος;». Και η απάντηση που βλέπω να κερδίζει: AI ως ενισχυτής ανθρώπινης δημιουργικότητας, όχι υποκατάστατο.

Social Media, Creators και η επιστροφή στο ανθρώπινο πρόσωπο

Τα social media μετράνε σήμερα 5,66 δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, αύξηση 4,8% σε ένα χρόνο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα 2/3 του πληθυσμού της γης βρίσκεται σε κάποια πλατφόρμα. Και παρόλα αυτά, ή ίσως ακριβώς γι' αυτό, ο ανταγωνισμός για την προσοχή δεν ήταν ποτέ πιο έντονος.

Σε όρους απόδοσης, το social media marketing δίνει μέσο ROI $5,20 για κάθε $1 δαπάνης. Τα video ads αποδίδουν 48% υψηλότερο engagement σε σχέση με στατικές διαφημίσεις, και το short-form video παραμένει το format με το υψηλότερο ROI, στο 41% για όλα τα video formats. Ο αλγόριθμος έχει αποφανθεί: σύντομο, ανθρώπινο, άμεσο.

Τι θέλει πραγματικά το κοινό

Εδώ είναι το σημείο που με εντυπωσιάζει περισσότερο: παρά ή εξαιτίας της έκρηξης του AI περιεχομένου, οι καταναλωτές θέτουν ως #1 προτεραιότητα το human-generated content από τα brands. Επιπλέον, το 73% λέει ότι θα φύγει σε ανταγωνιστή αν ένα brand δεν ανταποκριθεί στα social media. Δεν μιλάμε πλέον για παρουσία, μιλάμε για ενεργή συμμετοχή.

Και το 72,3% των online χρηστών ερευνά brands στα social media πριν αγοράσει. Η φήμη μιας εταιρείας δεν διαμορφώνεται στον ιστότοπό της ή στις διαφημίσεις της. Διαμορφώνεται στα σχόλια, τις κριτικές και τις αναρτήσεις άλλων ανθρώπων.

Influencer Marketing: Η βιομηχανία που δεν σταματά

Το influencer marketing έφτασε τα $32,55 δισ. παγκοσμίως το 2025, άνοδος 35% από το 2024. Ο αριθμός των εταιρειών που ασχολούνται με το χώρο εκτινάχθηκε από 1.120 το 2019 σε 6.939 το 2025. Αυτά δεν είναι τάσεις είναι δομική αλλαγή της αγοράς.

Αξιοπρόσεκτη η στροφή προς τους μικρότερους: το 73% των brands προτιμά πλέον micro- και mid-tier influencers έναντι των μεγάλων ονομάτων. Η λογική είναι απλή και υποστηρίζεται από δεδομένα, καλύτερο engagement-to-cost ratio, πιο αξιόπιστη σχέση με το κοινό.

Creator Economy: Ένα κανάλι που ξεπέρασε κάθε εκτίμηση

Πέρα από τους influencers, αναδύεται κάτι ευρύτερο. Η creator economy, το οικοσύστημα δημιουργών που παράγουν περιεχόμενο ανεξάρτητα, έχει γίνει ένα από τα πιο δυναμικά κανάλια marketing. Το IAB εκτιμά ότι η διαφημιστική δαπάνη προς creators στις ΗΠΑ θα φτάσει τα $37 δισ. το 2025, αυξημένη 26% ετησίως. Η λογική πίσω από αυτό δεν είναι περίπλοκη: το κοινό εμπιστεύεται πρόσωπα περισσότερο από logos. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

Εξατομίκευση: Ο μοχλός που αποδεικνύεται ξανά και ξανά

Υπάρχουν τομείς του marketing όπου τα δεδομένα συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν το προφανές. Η εξατομίκευση είναι ένας από αυτούς. Σύμφωνα με την Litmus Research, brands που χρησιμοποιούν ενεργά personalization στο email πετυχαίνουν ROI 43:1, έναντι 12:1 για εκείνα που δεν το κάνουν. Μια διαφορά 258% που δεν οφείλεται σε μεγαλύτερα budgets, αλλά στη συνάφεια του μηνύματος με τον παραλήπτη.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η πιο ουσιαστική εφαρμογή της AI: όχι στο να παράγει γενικό περιεχόμενο, αλλά στο να επιτρέπει hyper-personalization σε κλίμακα που δεν ήταν εφικτή χειρωνακτικά. Το 92% των επιχειρήσεων αξιοποιεί ήδη AI-driven personalization. Η Starbucks το κάνει για 27,6 εκατομμύρια loyalty members και βλέπει αύξηση δαπανών 34%. Τα παραδείγματα πολλαπλασιάζονται.

Data Privacy: Η σύγκρουση που δεν λύνεται εύκολα

Η εξατομίκευση, ωστόσο, συγκρούεται με κάτι βαθύτερο: την αυξανόμενη ευαισθησία των ανθρώπων γύρω από τα προσωπικά τους δεδομένα. Και εδώ ο κλάδος βρίσκεται ακόμα σε αναζήτηση ισορροπίας.

Το 84% των καταναλωτών παγκοσμίως θεωρεί την προστασία δεδομένων ανθρώπινο δικαίωμα. Το GDPR, η CCPA και δεκάδες ανάλογες νομοθεσίες αναγκάζουν τα brands να αλλάξουν εντελώς την προσέγγισή τους. Η αγορά απαντά με το zero-party data, δεδομένα που ο ίδιος ο καταναλωτής επιλέγει να μοιραστεί, σε αντάλλαγμα για κάτι χρήσιμο. Λεπτή ισορροπία μεταξύ αξίας και εμπιστοσύνης, και πλέον κεντρικό πεδίο ανταγωνισμού.

Το άλλο μισό της εικόνας: Burnout, Skills Gap και η τυραννία του ROI

Δεν μπορεί κανείς να γράφει για τον κλάδο μόνο με ανοδικά νούμερα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά.

Οι ομάδες που πιέζονται

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ομάδες marketing καλούνται να κάνουν περισσότερα με τους ίδιους ή λιγότερους ανθρώπους. Αυτό αφήνει σημάδια. Το 25,7% αναφέρει σημαντική αύξηση φόρτου εργασίας το τελευταίο χρόνο, ένα επιπλέον 47,4% μέτρια αύξηση, και μόλις 5% βλέπει οποιαδήποτε μείωση. Το burnout αποτελεί την #1 ανησυχία για το 25,9% των managers που διαχειρίζονται ομάδες marketing. Η φράση που ακούω συχνά από CMOs: «Η ομάδα μου κινείται μεταξύ του να αποδείξει ROI χθες και να χτίσει brand αύριο». Δεν λύνεται αυτό με αλγόριθμο.

2. Το Skills Gap που μεγαλώνει

Η ταχύτητα αλλαγής δημιουργεί ένα κενό δεξιοτήτων που δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να καλύψουν. Τα data analytics είναι το μεγαλύτερο κενό στις ομάδες. Οι hiring managers λένε ότι η εύρεση σωστών υποψηφίων είναι η #1 πρόκληση και τα ζητούμενα είναι: AI fluency, data literacy, strategic thinking. Πάνω από 1 στους 10 marketers στο Marketing Week 2026 Career & Salary Survey δηλώνει ότι δεν νιώθει αρκετά έτοιμος. Κατανοητό, αλλά επικίνδυνο αν μένει στην ανησυχία χωρίς δράση.

3. Το ROI που δεν αρκεί ποτέ

Το 33% των marketers παγκοσμίως θέτει ως #1 πρόκληση τη μέτρηση του marketing ROI. Δεν είναι τυχαίο. Όσο πιο πολύπλοκο γίνεται το ecosystem, omnichannel, cookieless tracking, AI περιεχόμενο, τόσο πιο δύσκολο είναι να συνδέσεις μια ενέργεια με ένα αποτέλεσμα. Τα attribution models δοκιμάζονται από την εξάλειψη των third-party cookies. Η ηγεσία ζητά σύνδεση με business outcomes, όχι απλώς KPIs. Αυτό απαιτεί marketers που μπορούν να μιλούν τη γλώσσα των οικονομικών αποτελεσμάτων και λιγότεροι το κάνουν από όσους νομίζουμε.

Κύπρος: Μια μικρή αγορά με μεγάλη ευκαιρία

Διαβάζοντας αυτά τα νούμερα, είναι εύκολο να νιώσεις ότι αφορούν κάποιον άλλον. Μεγάλες αγορές, μεγάλα budgets, πολυεθνικές εταιρείες. Τι σχέση έχει με μια οικονομία όπως η κυπριακή; Στην πράξη, περισσότερη από όση φαίνεται.

Η ψηφιακή εποχή έχει εξαλείψει πολλά από τα μειονεκτήματα του μεγέθους. Μια κυπριακή επιχείρηση σήμερα έχει πρόσβαση στα ίδια AI εργαλεία, τις ίδιες πλατφόρμες και τις ίδιες δυνατότητες personalization με πολυεθνικές με κλάσμα του κόστους. Και εδώ οι μικρές αγορές έχουν ένα πλεονέκτημα που συχνά υποεκτιμάται: γνωρίζουν βαθύτερα το κοινό τους.

Το αυθεντικό storytelling, η εξειδίκευση και η έξυπνη αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι ο συνδυασμός που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σε έναν κόσμο γεμάτο generic περιεχόμενο, η τοπική αυθεντικότητα έχει αξία που δεν παράγεται από αλγόριθμο.

Σημαντική εξέλιξη σε αυτό το πλαίσιο: το φθινόπωρο του 2025 ιδρύθηκε και εγγράφηκε επίσημα ως σωματείο η Ακαδημία Μάρκετινγκ (Κύπρου). Στις 12 Μαΐου 2026, μόλις λίγες μέρες πριν τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Marketing, παρουσιάστηκε επίσημα σε δημοσιογραφική διάσκεψη με παρόντες ακαδημαϊκούς, επιχειρήσεις, φοιτητές και θεσμικούς φορείς. Στόχος: να γίνει ο βασικός επιστημονικός φορέας του marketing στην Κύπρο, συνδέοντας ακαδημαϊκή γνώση με επαγγελματική πρακτική. Είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος αποκτά έναν οργανωμένο, θεσμικό χώρο διαλόγου στην Κύπρο και αυτό, από μόνο του, είναι σημαντικό βήμα.

Το Marketing του μέλλοντος: Τεχνολογικό στα εργαλεία, ανθρώπινο στην ουσία

Κάθε Παγκόσμια Ημέρα Marketing είναι ευκαιρία για αναστοχασμό. Φέτος, αξίζει να σταθούμε σε δύο πράγματα ταυτόχρονα: σε αυτό που έχει αλλάξει δραματικά, και σε αυτό που δεν έχει αλλάξει καθόλου.

Έχει αλλάξει: η ταχύτητα, η κλίμακα, τα εργαλεία. Σχεδόν κάθε διάσταση του marketing έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Και η επιτάχυνση δεν επιβραδύνεται, τα $47 δισ. της AI-in-marketing το 2025 προβλέπεται να φτάσουν τα $107 δισ. ως το 2028.

Δεν έχει αλλάξει: η ανάγκη των ανθρώπων να εμπιστευτούν, να νιώσουν ότι τους καταλαβαίνουν, να σχηματίσουν πραγματική σχέση με κάτι που αγοράζουν. Κανένα εργαλείο δεν έχει αλλάξει, ούτε πρόκειται να αλλάξει, αυτή την ανθρώπινη ανάγκη.

Το marketing του αύριο δεν θα κριθεί από το ποιος έχει τα περισσότερα δεδομένα ή τα πιο εξελιγμένα εργαλεία AI. Θα κριθεί από το ποιος μπορεί να μετατρέψει την τεχνολογία σε σχέση, την πληροφορία σε εμπιστοσύνη και την προσοχή του κοινού σε πραγματική αξία.