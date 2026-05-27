Δύο χρόνια από τη... μακαριστή

Δύο χρόνια… φαγούρας συμπληρώνονται σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου, από την ημέρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της σύμβασης με την πρώην ανάδοχο κοινοπραξία, Kition Ocean Holdings, που σήμανε το οριστικό ναυάγιο στο project της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας. Δύο χρόνια μετά, η Λάρνακα περιμένει ακόμα έργα υποδομής στους δύο νευραλγικούς χώρους καθώς και στον χερσαίο χώρο, τα οποία θα προσελκύσουν τουρισμό και θα ωφελήσουν την τοπική οικονομία. Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι Αρχές της Λάρνακας περιμένουν την παρουσίαση του οδικού χάρτη από πλευράς Αρχής Λιμένων Κύπρου, η οποία, σύμφωνα με την τελευταία εξαγγελία του ΠτΔ, θα αναλάβει τα έργα ανάπτυξης σε λιμάνι, μαρίνα και στους χερσαίους χώρους. Ίδωμεν...

Β. Βας