Πάφος: Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο για τον ρόλο των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων στη Δημόσια Υγεία

Το Πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στη Δημόσια Υγεία» θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2026, στις 08:00 το πρωί, στο Aliathon Resort στην Πάφο, με τη συμμετοχή Δημάρχων, Δημοτικών Γραμματέων, Δημοτικών Υγειονομικών Επιθεωρητών και Υγειονομικών Λειτουργών από όλη την Κύπρο. Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Υγεία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Δήμων στην προστασία της δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο. Ο Δημοτικός Υγειονομικός Επιθεωρητής του Δ. Πάφου Δρ. Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι βασικός στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθεί ο ουσιαστικός ρόλος των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων, να καταγραφούν οι σύγχρονες προκλήσεις και τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υγειονομικοί Λειτουργοί, καθώς και να τεθούν οι βάσεις για μία ενιαία προσέγγιση στη λειτουργία τους. Όπως εξήγησε, επιδιώκεται η διαμόρφωση κοινών εισηγήσεων και κατευθύνσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας. Ο Δρ. Χρίστου σημείωσε ακόμη ότι η πραγματοποίηση του συνεδρίου συμπίπτει χρονικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία φέτος τιμάται στις 7 Ιουνίου 2026, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διοργάνωση.

Όπως ανέφερε, η διεξαγωγή του πρώτου αυτού Παγκύπριου Συνεδρίου στην Πάφο καθίσταται πλέον εφικτή έπειτα από μακρά προετοιμασία των λειτουργών των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, οι οποίοι εργάζονται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα τόσο για την ετοιμασία της θεματολογίας όσο και για την οργάνωση της εκδήλωσης. Στόχος, όπως είπε, είναι να αναδειχθεί η εργασία, οι ευθύνες και τα καθήκοντα των Υγειονομικών Λειτουργών που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και καθημερινά προωθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την προστασία της σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός του έτους θα προχωρήσει και η στελέχωση των Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων της υπαίθρου με Υγειονομικούς Λειτουργούς, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την παρουσία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην περιφέρεια. Ο Δρ. Χρίστου ανέφερε ότι η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα τη δημόσια υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν, όπως είπε, τα έντομα και τα τρωκτικά και οι ασθένειες που μεταδίδονται από αυτά στον άνθρωπο, η διαχείριση αποβλήτων,ζητήματα που αφορούν τις κολυμβητικές δεξαμενές, η εφαρμογή των διαφόρων νομοθεσιών που έχουν στη διάθεσή τους οι Υγειονομικοί Λειτουργοί για επιβολή και εφαρμογή των σχετικών προνοιών, καθώς και θέματα τροφίμων και ασφάλειας τροφίμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος είναι επίσης να αναδειχθούν οι νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται σήμερα και να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον από τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά την έναρξη του συνεδρίου χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου,ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Θα ακολουθήσει παρουσίαση του πλαισίου της ημερίδας από τον κ. Λευτέρη Μαυροθέρη, Υγειονομικό Λειτουργό Δήμου Πάφου. Στις εργασίες του συνεδρίου θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες εισηγήσεις όπως για την ανακύκλωση συσκευασιών και οργανικά απόβλητα – διαλογή στην πηγή (Πρόγραμμα LIFE IP CYzero WASTE) από την κ. Ιωάννα Κωνσταντινίδου, Ανώτερη Λειτουργό Περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος. Διαχείριση οργανικών αποβλήτων από τη Δρ. Μαρία Λοϊζίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαδικασίες και ευρήματα εσωτερικού ελέγχου- Εξουσιοδότηση Υγειονομικών Υπηρεσιών Δήμων για άσκηση επίσημων ελέγχων, από την κ. Μαρία Αντρέου, Λειτουργό Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές όπως αδειοδότηση, υγειονομικοί έλεγχοι και προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας, με εισηγητή τον Δρ. Χρίστο Χρίστου, Δημοτικό Υγειονομικό Επιθεωρητή Πάφου.

Αρμοδιότητες των Υγειονομικών Λειτουργών με βάση τον περί Δήμων Νόμο 52(Ι)/2022, από τον Δρ. Μιχάλη Σωκράτους, Διευθυντή της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση, κατά την οποία θα γίνουν παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες, θα καταγραφούν συμπεράσματα και εισηγήσεις και θα τεθούν οι προοπτικές συνέχισης της συνεργασίας μεταξύ των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Δήμων.

Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει βήμα διαλόγου για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τον σχεδιασμό κοινών πολιτικών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.