Το τέλος του σημερινού αναπτυξιακού μοντέλου

Για δεκαετίες, η κυπριακή οικονομία οικοδομήθηκε πάνω σ' ένα μοντέλο ανάπτυξης που, σε μεγάλο βαθμό, υπήρξε επιτυχημένο. Η έμφαση στις υπηρεσίες, η ευελιξία της αγοράς, η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και η προσαρμοστικότητα σε διεθνείς συνθήκες επέτρεψαν στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να προσελκύσει επενδύσεις και να ενσωματωθεί δυναμικά στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ωστόσο, τα ίδια αυτά χαρακτηριστικά που αποτέλεσαν πλεονεκτήματα στο παρελθόν, σήμερα αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο ως περιορισμοί. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν το μοντέλο αυτό απέτυχε πλήρως. Είναι αν έχει εξαντλήσει τα όριά του. Και όλα δείχνουν ότι η απάντηση είναι καταφατική.

Η κυπριακή οικονομία χαρακτηρίζεται από μια έντονη εξάρτηση από τον τομέα των υπηρεσιών. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τουρισμός, ακίνητα και συναφείς δραστηριότητες αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της ανάπτυξης. Αν και αυτό το μοντέλο προσέφερε ευελιξία και ταχύτητα προσαρμογής, ταυτόχρονα δημιούργησε μια δομική ανισορροπία, δηλαδή την υποχώρηση της λεγόμενης «πραγματικής οικονομίας», δηλαδή των παραγωγικών τομέων που συνδέονται με τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας. Η έννοια της παραγωγικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης. Η παραγωγικότητα δεν αφορά μόνο την ποσότητα της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά κυρίως την ποιότητα και τη βιωσιμότητά της.

Ανθεκτικότητα

Η κυπριακή εμπειρία των τελευταίων ετών αποτυπώνει ακριβώς αυτή την αντίφαση. Παρά την ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση και τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουν έντονες οι ανησυχίες για τη δομή της οικονομίας. Η εξάρτηση από τον τουρισμό, οι διακυμάνσεις στην αγορά ακινήτων και η ευαισθησία σε διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Το μοντέλο λειτουργεί, αλλά δεν προσφέρει επαρκή ανθεκτικότητα. Από την άλλη, η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από συνεχή πίεση στο κόστος ζωής, σε φαινόμενα διαφθοράς, στη στεγαστική ανασφάλεια, στην ακριβή ενέργεια, στα υψηλά επιτόκια και τη μισθολογική στασιμότητα σε σημαντικό μέρος της αγοράς εργασίας.

Η διάκριση μεταξύ υπηρεσιών και πραγματικής οικονομίας δεν είναι απόλυτη. Οι υπηρεσίες μπορούν να είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη ισχυρού τομέα υπηρεσιών, αλλά η μονομέρεια. Όταν η οικονομία δεν διαθέτει επαρκή διαφοροποίηση και όταν η παραγωγή γνώσης, τεχνολογίας και καινοτομίας παραμένει περιορισμένη, η ανάπτυξη καθίσταται εξαρτημένη και ευάλωτη.

Σταθερότητα

Σε κοινωνιολογικό επίπεδο, το αναπτυξιακό μοντέλο επηρεάζει άμεσα τη δομή της κοινωνίας. Η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους τομείς δημιουργεί ανισότητες, τόσο γεωγραφικές όσο και κοινωνικές. Περιοχές που δεν εντάσσονται δυναμικά στο κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης μένουν πίσω, ενώ συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες ανέλιξης. Παράλληλα, η φύση της εργασίας μεταβάλλεται. Η ανθρωπολογική διάσταση του ζητήματος αφορά την ίδια την αντίληψη της ανάπτυξης. Στην Κύπρο, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η ανάπτυξη ταυτίστηκε για χρόνια με την κατανάλωση, την οικοδομική δραστηριότητα και τη γρήγορη απόδοση. Αυτή η κουλτούρα ενίσχυσε επιλογές που απέδιδαν άμεσα, αλλά δεν επένδυαν επαρκώς στο μέλλον. Η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο απαιτεί αλλαγή αυτής της νοοτροπίας, κάτι που είναι ίσως πιο δύσκολο από τις ίδιες τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Ρεαλιστικές προοπτικές

Σε πολιτικό επίπεδο, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τα αναπτυξιακά μοντέλα δεν είναι ουδέτερα. Αντικατοπτρίζουν πολιτικές επιλογές, προτεραιότητες και συμβιβασμούς. Η διατήρηση ενός μοντέλου που έχει εξαντλήσει τα όριά του δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα, αλλά πολιτική απόφαση. Αντίστοιχα, η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο απαιτεί πολιτικό θάρρος, στρατηγική σκέψη και ικανότητα διαχείρισης των κοινωνικών επιπτώσεων. Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς συνδέεται άμεσα με αυτήν τη διαδικασία. Όταν οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η οικονομία λειτουργεί με όρους βραχυπρόθεσμου οφέλους και χωρίς σαφή στρατηγική, με παράλληλο αφόρητο κόστος ζωής, η εμπιστοσύνη υπονομεύεται. Αντίθετα, όταν διαμορφώνεται ένα πειστικό αφήγημα για το μέλλον, βασισμένο σε ρεαλιστικές προοπτικές, συνεκτικές πολιτικές, και βελτίωση του κόστους ζωής, η εμπιστοσύνη ενισχύεται.

Επανατοποθέτηση

Η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την Κύπρο δεν σημαίνει εγκατάλειψη των υφιστάμενων τομέων. Σημαίνει, όμως, επανατοποθέτησή τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που δίνει έμφαση στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα, στην ποιότητα, στη γνώση και στην καινοτομία.

Πρώτος άξονας αυτής της μετάβασης είναι η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, βασισμένη στην ποιότητα και στην καινοτομία. Αυτό δεν συνεπάγεται επιστροφή σε παραδοσιακά μοντέλα βιομηχανικής ανάπτυξης, αλλά επένδυση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνολογία, η έρευνα, η πράσινη ενέργεια και η αγροδιατροφική καινοτομία, η σύγχρονη γεωργοκτηνοτροφία. Η διαφοροποίηση της οικονομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα.

Δεύτερος άξονας είναι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η σύνδεση πανεπιστημίων με την οικονομία στην πράξη και όχι στη θεωρία, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Χωρίς ένα εργατικό δυναμικό με δεξιότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της νέας οικονομίας, καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποδώσει.

Τρίτος άξονας είναι η βελτίωση της θεσμικής αποτελεσματικότητας. Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο απαιτεί ένα κράτος που λειτουργεί με ταχύτητα, ποιότητα, διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Οι επενδύσεις, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε περιβάλλον διοικητικής αβεβαιότητας και απουσίας συστηματικής διασφάλισης της ποιότητας.

Τέταρτος άξονας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν είναι συμπεριληπτική. Οι πολιτικές πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της ανάπτυξης κατανέμονται δίκαια και ότι κανένα τμήμα της κοινωνίας δεν μένει στο περιθώριο, ενώ βελτιώνουν ουσιαστικά το καθημερινό κόστος ζωής του συνόλου των πολιτών.

Όραμα

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι η ύπαρξη ενός συνεκτικού οράματος. Η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο δεν μπορεί να βασιστεί σε αποσπασματικές πολιτικές. Απαιτεί στρατηγική, συντονισμό και συνέπεια. Και κυρίως, απαιτεί την εμπιστοσύνη των πολιτών. Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα, αλλά με αυξανόμενο κόστος και μειωμένη αποτελεσματικότητα. Η επιλογή δεν είναι μεταξύ συνέχισης και αλλαγής. Είναι μεταξύ σταδιακής προσαρμογής και αναγκαστικής μετάβασης στο μέλλον. Διότι κάθε αναπτυξιακό μοντέλο έχει κύκλο ζωής. Και όταν αυτός ο κύκλος πλησιάζει στο τέλος του, η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή, αλλά κίνδυνο. Η πραγματική πρόκληση για την Κύπρο δεν είναι να απορρίψει το παρελθόν της, αλλά να το υπερβεί δημιουργικά. Να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, διορθώνοντας ταυτόχρονα τις αδυναμίες της. Και να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να στηρίζεται όχι μόνο στην ευελιξία, αλλά και στη βιωσιμότητα, στην ποιότητα, στην καινοτομία και στην εμπιστοσύνη.

Συμπερασματικά, η οικονομία δεν είναι απλώς αριθμοί και δείκτες. Είναι το πεδίο που διαμορφώνεται η καθημερινή εμπειρία των πολιτών. Και η ποιότητα αυτής της εμπειρίας καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την εμπιστοσύνη προς το κράτος και την πολιτική ηγεσία. Και χωρίς εμπιστοσύνη, καμιά ανάπτυξη δεν μπορεί να διαρκέσει.