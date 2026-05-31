Ένας αιώνας λαϊκού τραγουδιού μάγεψε το κοινό στη Γιορτή Κατακλυσμού Πάφου 2026

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 30 Μαΐου η μουσική παραγωγή «Ένας Αιώνας Λαϊκό...», στην πλατεία του Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Γιορτή Κατακλυσμού Πάφου 2026.

Εκατοντάδες δημότες και επισκέπτες κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, απολαμβάνοντας ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στα εκατό χρόνια ελληνικού λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού.

Η βραδιά ταξίδεψε το κοινό μέσα από διαχρονικές μελωδίες και εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι Γιάννης Διονυσίου, Πέτρος Κουλουμής και Φρειδερίκη Τομπάζου, οι οποίοι με τις ερμηνείες τους απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων, παρουσιάζοντας τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο λαϊκό ρεπερτόριο.

Τους καλλιτέχνες συνόδευσε δεκαμελής λαϊκή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μιχάλης Μέσσιος, προσφέροντας μια υψηλού επιπέδου μουσική παραγωγή που ανέδειξε τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ιδιαίτερη παρουσία είχε και το Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών, το οποίο συνέβαλε στην καλλιτεχνική αρτιότητα της εκδήλωσης, προσθέτοντας λαογραφικά στοιχεία και ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της βραδιάς.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του φετινού προγράμματος του Κατακλυσμού στην Πάφο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του λαϊκού τραγουδιού και τη δυναμική των πολιτιστικών δράσεων που διοργανώνονται στην πόλη.