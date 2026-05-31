Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Ένας αιώνας λαϊκού τραγουδιού μάγεψε το κοινό στη Γιορτή Κατακλυσμού Πάφου 2026

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 30 Μαΐου η μουσική παραγωγή «Ένας Αιώνας Λαϊκό...», στην πλατεία του Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Γιορτή Κατακλυσμού Πάφου 2026.

Εκατοντάδες δημότες και επισκέπτες κατέκλυσαν τον χώρο της εκδήλωσης, απολαμβάνοντας ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στα εκατό χρόνια ελληνικού λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού.

Η βραδιά ταξίδεψε το κοινό μέσα από διαχρονικές μελωδίες και εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Στη σκηνή ανέβηκαν οι Γιάννης Διονυσίου, Πέτρος Κουλουμής και Φρειδερίκη Τομπάζου, οι οποίοι με τις ερμηνείες τους απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων, παρουσιάζοντας τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο λαϊκό ρεπερτόριο.

Τους καλλιτέχνες συνόδευσε δεκαμελής λαϊκή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Μιχάλης Μέσσιος, προσφέροντας μια υψηλού επιπέδου μουσική παραγωγή που ανέδειξε τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ιδιαίτερη παρουσία είχε και το Πολιτισμικό Λαογραφικό Εργαστήρι Κονιών, το οποίο συνέβαλε στην καλλιτεχνική αρτιότητα της εκδήλωσης, προσθέτοντας λαογραφικά στοιχεία και ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της βραδιάς.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του φετινού προγράμματος του Κατακλυσμού στην Πάφο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση του λαϊκού τραγουδιού και τη δυναμική των πολιτιστικών δράσεων που διοργανώνονται στην πόλη.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα