Λουίς Ενρίκε: O άνθρωπος που αρνήθηκε να λυγίσει

Ο Γιώργος Ποταμίτης είναι γνωστός γαστρεντερολόγος. Αν και μεγάλωσε, συνεχίζει απτόητος να προσφέρει την ιατρική του γνώση ασταμάτητα. Σπάνια γράφει στα μκδ και προχθές όταν είδα κείμενό του για τον Λουίς Ενρίκε το διάβασα απνευστί. Με συγκίνησε η προσέγγισή του. Χθες τον πήρα τηλέφωνο και του ζήτησα την άδεια να το δημοσιεύσω. Δεν αρνήθηκε και ταπεινά συμφώνησε.

Η επικαιρότητα χρειάζεται τέτοια κείμενα που αναβαθμίζουν την έννοια άνθρωπος. Αξίζει να το διαβάσετε:

«Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο παύει να αφορά τίτλους και τρόπαια. Στιγμές που ένας άνθρωπος ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και γίνεται σύμβολο ζωής. Ο Λουίς Ενρίκε δεν συγκινεί μόνο ως ο προπονητής που οδήγησε την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά κυρίως για τη δύναμη με την οποία αντιμετώπισε μια αδιανόητη προσωπική τραγωδία.

Το 2019 έχασε τη 9χρονη κόρη του, Χάνα, ύστερα από μάχη με μια σπάνια μορφή καρκίνου. Μια απώλεια που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και αφήνει ένα κενό που δεν κλείνει ποτέ. Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκοτάδι, δεν επέλεξε να παραδοθεί.

Δεν έκανε τον πόνο του δημόσιο θέαμα ούτε αναζήτησε συμπόνια. Με σιωπηλή αξιοπρέπεια συνέχισε να εργάζεται, να δημιουργεί και να προχωρά, κουβαλώντας πάντα μέσα του την απουσία της κόρης του.

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό του μεγαλείο. Σε μια εποχή υπερβολής και εικόνας, ο Λουίς Ενρίκε υπενθυμίζει τι σημαίνει αληθινή δύναμη: όχι να μη λυγίζεις ποτέ, αλλά να συνεχίζεις ακόμη κι όταν έχεις διαλυθεί εσωτερικά. Να βρίσκεις λόγο να προχωράς και να δημιουργείς ξανά, παρά τον πόνο.

Η επιστροφή του στους πάγκους δεν ήταν απλώς μια επαγγελματική επανεκκίνηση. Στην Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να δώσει ταυτότητα, πειθαρχία και ψυχή σε μια ομάδα που για χρόνια έμοιαζε περισσότερο με εμπορικό πρότζεκτ παρά με πραγματικό σύνολο. Και τελικά την οδήγησε εκεί όπου τόσοι άλλοι απέτυχαν: στην κορυφή της Ευρώπης.

Ωστόσο, η σημαντικότερη νίκη του δεν μετριέται με τρόπαια. Είναι ότι στάθηκε ξανά απέναντι στη ζωή χωρίς να χάσει την ανθρωπιά του. Ότι απέδειξε πως ακόμη και μέσα από τη βαθύτερη οδύνη, ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να εμπνέει και να δίνει δύναμη στους άλλους.

Ο Λουίς Ενρίκε είναι κάτι περισσότερο από ένας κορυφαίος προπονητής. Είναι μια ζωντανή υπενθύμιση πως, ακόμη και μετά τις πιο αβάσταχτες απώλειες, ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να προχωρά. Όχι επειδή ο πόνος φεύγει, αλλά επειδή μαθαίνει να ζει μαζί του χωρίς να χάνει τον εαυτό του.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που προσφέρει σήμερα: πως ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν γκρεμισμένα, υπάρχει πάντα η δύναμη να μείνεις όρθιος».