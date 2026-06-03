Mοναδικό διήμερο αθλητισμού, το ALLWYN Paphos 3x3 2026 και το Access City Festival

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ALLWYN Paphos 3x3 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Κάτω Πάφου, μετατρέποντας το ιστορικό κέντρο της πόλης σε σημείο συνάντησης αθλητισμού, ψυχαγωγίας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Η διοργάνωση της 3on3 Cyprus LTD σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τον Δήμο Πάφου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών, προσέλκυσε εκατοντάδες αθλητές, οικογένειες και φίλους του μπάσκετ, οι οποίοι απόλαυσαν δυνατές αναμετρήσεις, μουσική και πολλές παράλληλες δράσεις.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η συνεργασία του ALLWYN Paphos 3x3 με το Enavsma Foundation και το Round Table 7 Πάφου, με την υποστήριξη της ALLWYN, στο πλαίσιο του Access City Festival 2026. Η Πλατεία Κάστρου μετατράπηκε σε ένα ανοικτό εργαστήρι βιωματικών δράσεων και παραθλημάτων, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία συμπερίληψης και αποδοχής. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αθλητές που αποτελούν πηγή έμπνευσης, όπως τον Κύπριο τυφλό τοξοβόλο και Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη Χρίστο Μισό, καθώς και τον ΑμεΑ τοξοβόλο Κυριάκο Δημητρίου.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικές δράσεις παραθλημάτων με τη στήριξη του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «ΥΠΑΡΧΩ», του Paphos Archery Club και του σωματείου Τοξοβολίας 3Α. Το επίπεδο της διοργάνωσης επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική του θεσμού, με αθλητές να συμμετέχουν στις κατηγορίες ALLWYN Men, ALLWYN Women, Under 16, Scaffolding Solutions Under 14 Boys και Primetel Under 12, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και έντονες συγκινήσεις.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και το καθιερωμένο Community Game ανάμεσα στην ομάδα του Enavsma Foundation και την ομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, το οποίο χάρισε χαμόγελα, ενθουσιασμό στο κοινό και βρήκε την ομάδα του Enavsma να συνεχίζει αήττητη το σερί της!

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές, εθελοντές και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, καθώς και προς το κοινό που αγκάλιασε για ακόμη μία χρονιά το ALLWYN Paphos 3x3 και το Access City Fest. Θεσμικοί υποστηρικτές η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού.

Επισημαίνεται τέλος πως το ALLWYN Paphos 3x3 και το Access City Festival 2026 απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει γέφυρα συμπερίληψης, κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα, αποδοχής και έμπνευσης για όλους.