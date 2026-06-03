Το λάθος που κάνουν σχεδόν όλοι με το air condition - Αναγκάζει τη συσκευή να δουλεύει υπερβολικά

Η ζέστη έχει μπει για τα καλά και πολλοί από εμάς έχουμε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούμε το air condition ή τους ανεμιστήρες στο σπίτι μας.

Με το πάτημα όμως του κουμπιού για να ανοίξουν αυτές οι συσκευές, γεννιούνται και κάποια ερωτήματα. «Πώς μπορώ να εξοικονομήσω ενέργεια χρησιμοποιώντας τες;», «ποιες είναι οι καλύτερες ώρες λειτουργίας τους;».

Ο Μιγκέλ Άνγκελ Ρόχας, ειδικός στον τομέα του κλιματισμού, προειδοποίησε μιλώντας στη La Vanguardia για ορισμένες συνήθειες που κάνουν όλοι στο σπίτι με το air condition και οι οποίες είναι λάθος αν στόχος είναι η εξοικονόμηση και η άνεση.

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το air condition

«Το πρώτο λάθος που κάνουμε όλοι είναι να ρυθμίζουμε τη συσκευή στη χαμηλότερη θερμοκρασία» εξηγεί ο ειδικός. Αυτό που προτείνει είναι να ρυθμίζεται το air condition σε μια «λογική «θερμοκρασία, γύρω στους 23 ή 24 βαθμούς.

«Έτσι η μηχανή λειτουργεί καλύτερα, καταναλώνει λιγότερο και διαρκεί περισσότερο», τονίζει ο Άνγκελ Ρόχας, ο οποίος προειδοποιεί ότι η πρακτική του να βάζει κανείς τη χαμηλότερη θερμοκρασία είναι σαν «να οδηγείς ένα αυτοκίνητο πάντα στη μέγιστη ταχύτητα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η πρακτική αναγκάζει τη συσκευή να λειτουργεί με υπερβολική καταπόνηση και δημιουργεί μια θερμική διαφορά που δεν είναι υγιής.

Συνεχής λειτουργία: «Καταναλώνει λιγότερο»

Ένα άλλο συχνό ερώτημα είναι αν είναι καλύτερο να αφήνουμε το air condition ανοιχτό για ώρες ή να το κλείνουμε όταν δεν χρειάζεται.

Ο ειδικός εξηγεί ότι οι σύγχρονες οικιακές συσκευές, που βασίζονται σε ψύξη με αέριο, είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν ευέλικτα και δεν έχουν πρόβλημα αν ανοίγουν και κλείνουν πολλές φορές την ημέρα.

«Καταναλώνει λιγότερο αν το χρησιμοποιείς όταν το χρειάζεσαι. Μπορεί επίσης να προγραμματιστεί σε ωράρια ή να ελέγχεται μέσω εφαρμογών στο κινητό, καθώς πολλά σύγχρονα μοντέλα έχουν πλέον Wi-Fi», προτείνει ο Άνγκελ Ρόχας.

Πηγή: iefimerida.gr