Η «Σάντη», ο User 6 και το Τέρας του Λοχ Νες

Η Κύπρος είναι μια ευλογημένη χώρα. Σε άλλες χώρες ψάχνουν το Τέρας του Λοχ Νες, τον Γέτι των Ιμαλαΐων ή εξωγήινους στην έρημο της Νεβάδα. Εμείς έχουμε τον User 6.

Και μάλιστα όχι έναν απλό User 6. Έναν μυθικό User 6. Έναν τιτανοτεράστιο User 6 που εμφανίστηκε στα πιο διάσημα μηνύματα της κυπριακής δικαστικο-πολιτικής μυθολογίας, δημιούργησε θύελλα, προκάλεσε ατελείωτες αναλύσεις, γέμισε καφενεία, τηλεοπτικά πάνελ και ομάδες στο WhatsApp, και τώρα που η υπόθεση έφτασε στο τέλος της, εξακολουθεί να είναι πιο άφαντος και από τον άνθρωπο που σχεδίασε τα έργα του δρόμου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς.

Ο Αρναούτης

Το πόρισμα ήρθε. Οι αποκαλύψεις έγιναν διά στόματος Αρναούτη. Οι ισχυρισμοί περί συνωμοσίας του Τάγματος των Ροδόσταυρων κατέρρευσαν. Τα ταξίδια εξαφανίστηκαν, πόλεις ολόκληρες έσβησαν από τους χάρτες, οι οποίοι πλέον ενίστανται. Η Νίκαια δεν έχει πια επαύλεις. Το Βερολίνο επέστρεψε στον χάρτη ως απλή πόλη της Ευρώπης και όχι ως κέντρο διεθνούς συνωμοσίας. Οι κακοποιήσεις πήραν τον δρόμο της διάψευσης. Τα μεγάλα σενάρια διαλύθηκαν και έλιωσαν σαν λουκούμι Γεροσκήπου βουτηγμένο σε ζεστό κυπριακό καφέ.

Απορίες

Κι όμως. Η Κύπρος έμεινε με περισσότερες απορίες απ' όσες είχε στην αρχή. Διότι, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν λύνεις δέκα μυστήρια εμφανίζονται άλλα είκοσι. Πρώτα απ' όλα, το κίνητρο. Γιατί; Είναι το πιο κυπριακό ερώτημα όλων. Όταν κάποιος παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, λέμε «γιατί;». Όταν κάποιος χτίζει πέντε ορόφους παραπάνω από την άδεια που έχει πάρει, λέμε «γιατί;». Όταν κάποιος αποφασίζει να κατασκευάσει μια ολόκληρη ιστορία με δικαστές, ταξίδια, παρασκήνια και αριθμούς υποθέσεων, τότε το «γιατί;» αποκτά μεταφυσικές διαστάσεις. Και το ερώτημα παραμένει εκεί, αγέρωχο, ατάραχο και αδιάφορο απέναντι σε κάθε δημοσιογραφική διάσκεψη. Γιατί βρε «Σάντη» μου, γιατί κόρη Κούλλα από το Γέρι διάλεξες αυτά τα πρόσωπα; Γιατί αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς; Πώς σκαρφίστηκες όλες αυτές τις ιστορίες; Κανείς δεν έχει εξηγήσεις, ούτε ο Αρναούτης μπόρεσε να δώσει απαντήσεις. Η αλήθεια είναι πως η υπόθεση θυμίζει εκείνες τις αστυνομικές σειρές όπου στο τελευταίο επεισόδιο πιάνουν τον δολοφόνο, αλλά ξαφνικά κάποιος από το κοινό σηκώνει το χέρι και λέει: «Συγγνώμη, αλλά το πτώμα στο πρώτο επεισόδιο πώς βρέθηκε μέσα στο ψυγείο;» Και τότε πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Τότε ο Γενικός Εισαγγελέας τραβά ένα nolle prosequi και πάνε όλοι σπίτι τους.

Οι αριθμοί

Το δεύτερο μεγάλο μυστήριο είναι οι αριθμοί των υποθέσεων. Αυτό είναι το σημείο όπου η ιστορία αρχίζει να αποκτά ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Διότι η μέση κυπριακή οικογένεια δυσκολεύεται να θυμηθεί τον αριθμό του σταθερού της τηλεφώνου, όσοι δεν το έκοψαν δηλαδή, αλλά ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος που χειρίζεται αριθμούς δικαστικών υποθέσεων και τηλεφώνων υπουργών του Μητσοτάκη με την άνεση λογιστή που συμπληρώνει φορολογικές δηλώσεις. Από πού βρέθηκαν; Ποιος τους έδωσε; Πώς χρησιμοποιήθηκαν; Ήταν προϊόν έρευνας; Ήταν προϊόν πληροφόρησης, ή απλώς μια συγκλονιστική σύμπτωση; Είναι όλα στο διαδίκτυο λέει η Αστυνομία Κύπρου. Γιατί δεν τα βρήκαμε εμείς; Η Κύπρος περιμένει απαντήσεις. Όχι γιατί θα αλλάξει η ζωή της, αλλά γιατί η περιέργεια είναι το εθνικό μας σπορ.

User 6

Το τρίτο και σημαντικότερο μυστήριο είναι φυσικά ο θρυλικός User 6. Ο άνδρας αυτός ή γυναίκα ή γάτα, ή παπαγάλος, κανείς δεν ξέρει, έχει ήδη αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Κάποτε είχαμε τον Διγενή. Μετά είχαμε τον Ρομπέν των Δασών. Τώρα έχουμε τον User 6. Με αυτόν επικοινώνησε ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης για να μεσολαβήσει υπέρ του αδελφού του Νίκου μας λέχθηκε, αλλά τελικά δεν ήταν ο δικαστής Χριστοδούλου. Δεν ήταν αυτός που παρουσιάστηκε και κολλούσε στο αφήγημα. Μάλλον ήταν κάποιος άλλος περίεργος, μυστήριος, διαβολικός τύπος. Μπορεί και να μην ήταν ένας, αφού ήδη άρχισαν κυκλοφορούν θεωρίες ότι ο User 6 είναι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Κάποιοι λένε ότι είναι ένας συνταξιούχος λογιστής από τη Λακατάμια. Κάποιοι άλλοι ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που γράφει τις ανακοινώσεις των ημικρατικών οργανισμών. Τέλος υπάρχουν και κάποιοι που τον ταυτίζουν με τον γραμματέα των Δημοσίων Έργων ο οποίος γνωρίζει πότε θα προκηρυχθεί η τρίτη φάση του αυτοκινητοδρόμου Ακακίου - Αστρομερίτη.

Πιστεύω άρα υπάρχω

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι κάτι άλλο. Η ταχύτητα με την οποία μια ολόκληρη κοινωνία αποφάσισε να πιστέψει. Δεν χρειάστηκαν μήνες. Δεν χρειάστηκαν χρόνια. Χρειάστηκαν μερικά μηνύματα. Και ξαφνικά όλοι έγιναν ειδικοί. Γεμίσαμε αίφνης δικηγόρους, εγκληματολόγους, αναλυτές ψηφιακών δεδομένων, ειδικούς σε δικαστικές διαδικασίες, ανακριτές. Ταυτόχρονα είναι φυσικοί όλοι ανεξαιρέτως, είναι έξπερτ στην ανθρώπινη ψυχολογία. Η Κύπρος διαθέτει αυτό το μοναδικό χάρισμα. Μπορεί μέσα σε δύο ώρες να μετατρέψει έναν ποδοσφαιρικό προπονητή σε επιδημιολόγο, έναν επιδημιολόγο σε γεωπολιτικό αναλυτή και έναν γεωπολιτικό αναλυτή σε ειδικό επί των ποινικών ανακρίσεων. Κάπως έτσι η «Σάντη» κατάφερε να σύρει στο πλευρό της δικαστές, δικηγόρους, δημοσιογράφους, ακόμα και Προέδρους της Δημοκρατίας. Ναι ήταν και ένας Πρόεδρος ερωτευμένος μαζί της, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη. Κάπως έτσι η υπόθεση απέκτησε τέτοια ένταση. Δεν ήταν απλώς μια ιστορία. Ήταν μια συλλογική παραγωγή. Ένα reality show εθνικής κλίμακας. Όλοι είχαν άποψη. Όλοι ήξεραν κάτι. Όλοι είχαν έναν φίλο που είχε έναν ξάδελφο που γνώριζε κάποιον που ήξερε τι πραγματικά συνέβη. Όλοι αυτοί ανακρίθηκαν από την Αστυνομία και κάπως έτσι κατέρρευσε το μεγαλύτερο μέρος του αφηγήματος και η συνωμοσία με αποτέλεσμα η κοινωνία να βρίσκεται μπροστά σε μια δυσάρεστη πραγματικότητα.

Αλήθεια ή συνωμοσία;

Η αλήθεια αν βέβαια τη βρεις είναι συνήθως πολύ πιο βαρετή από τη συνωμοσία. Η συνωμοσία έχει μυστικά δωμάτια, ιδρωμένα κορμιά, σκοτεινά τηλεφωνήματα, σακούλες με χρήμα, διεθνή ταξίδια και κρυφές συναντήσεις. Η πραγματικότητα έχει καταθέσεις, εκθέσεις, τεχνικές αναλύσεις και ανθρώπους που προσπαθούν να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη. Και μεταξύ μας, η πραγματικότητα δεν έχει ποτέ τόσο καλό σενάριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα απαντήθηκαν. Κάθε άλλο. Υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά. Αρκετές σκιές και φυλλωσιές στα άδυτα της λίμνης μέχρι να εμφανιστεί το Τέρας του Λοχ Νες και τα πατήματα του Γέτι στα Ιμαλάια. Σημαντικό βέβαια είναι να μάθουμε ποιος είναι ο User 6 ο οποίος απειλούσε τον Νίκο Κληρίδη και στον οποίο απευθύνθηκε ο τέως Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης για να μεσολαβήσει υπέρ του αδελφού του. Το πιο πιθανό βέβαια είναι ότι πολλά ερωτήματα θα μείνουν αναπάντητα. Δύσκολο να δοθούν απαντήσεις για τον User 6, πολύ πιο δύσκολο να απαντηθούν τα ερωτηματικά που προκύπτουν από τον φάκελο της Κύπρου, ακόμα πιο δύσκολο να μας δοθούν απαντήσεις ποιος αποφάσισε να γεμίσουν οι δρόμοι μας round about, πασσαλίκια και αυτά τα άθλια καρουμπαλάκια που χαλάνε τις σούστες των αυτοκινήτων.