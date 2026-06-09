Ήταν μια φορά κι έναν καιρό...

Κάθε που πλησιάζει ένας αγώνας Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού η ατμόσφαιρα στο λεκανοπέδιο φορτίζεται αγρίως…Ψες ήταν ο τρίτος τελικός στη σειρά με σκορ μέχρι ψες 1-1.

Το κλίμα εμφυλιοπολεμικό. Οι ομάδες, καλύτερα τα δύο στρατόπεδα, είναι πανέτοιμα για μια μεγάλη ακόμα σύγκρουση. Οι διοικήσεις, οι οπαδοί, τα ΜΜΕ έχουν από καιρό δυναμιτίσει το κλίμα σε τέτοιο βαθμό, που θα γίνει ένας σκληροτράχηλος αγώνας όπου ο πιο ανθεκτικός θα κερδίσει.

Τώρα που διαβάζετε αυτό το κείμενο, το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό από ψες τα μεσάνυκτα. Ξέρετε ποιος νίκησε, ποιος έκανε το 2-1 ή το 1-2, αλλά επίσης ξέρετε αν ο αγώνας τέλειωσε κανονικά. Αποκλείεται να μην έχει παραπονούμενους και το πιο πιθανό να ανήκουν στους πρασίνους, αφού οι κόκκινοι έπαιζαν στο γήπεδό τους και όποιος παίζει σπίτι του συνήθως κερδίζει και όλη η γκρίνια πάει και κάθεται στο σβέρκο του ηττημένου. Ομολογώ ως πράσινος, ότι ανέμενα μια δύσκολη ήττα του Παναθηναϊκού.

Αλλά πότε και πώς ξεκίνησαν τα μίση και τα πάθη; Διαβάζω στο ίντερνετ: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αποτελούν αναμφίβολα τις δύο κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, τόσο σε συγκομιδή τίτλων όσο και σε μαζικότητα φιλάθλων. Οι αναμετρήσεις τους προσελκύουν χιλιάδες οπαδών, ακόμη και αντίπαλων ομάδων. Πρόκειται για το σπουδαιότερο γεγονός της χώρας, του οποίου οι ρίζες ανάγονται προπολεμικά, με το πρώτο ντέρμπι να αποτελεί μια φιλική αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων, στις 28 Ιουνίου 1925, η οποία έληξε ισόπαλη με σκορ 3-3. Το πρώτο επίσημο ντέρμπι διεξήχθη στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», την 1η Ιουνίου 1930.

Όσον αφορά την αντιπαλότητα των δύο ομάδων, καταρχήν αυτή υπόκειται σε κοινωνικό-ταξικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ιστορία, ο Ολυμπιακός θεωρείται λαϊκή ομάδα, που εκπροσωπεί τα κατώτερα οικονομικά στρώματα της Αθήνας και του Πειραιά. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός εκπροσωπεί τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, κυρίως του κέντρου και των βορείων προαστίων της Αθήνας, καθώς και άτομα που έχουν πρόσβαση στην πολιτική ζωή της χώρας.

Σήμερα, εκλείπει σε μεγάλο βαθμό η ταξική διαφοροποίηση των δύο ομάδων, καθώς οι δύο σύλλογοι διαθέτουν φιλάθλους σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως κοινωνικών τάξεων. Από το 1925, το έτος δηλαδή που ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός, μέχρι και το 1930, οι δύο σύλλογοι έτρεφαν αισθήματα αμοιβαίου σεβασμού και δεν είχαν καταγραφεί δείγματα αντιπαλότητας. Στη φωτογραφία βλέπετε κάτι που μάλλον δεν θα επαναληφθεί! Οπαδοί του Ολυμπιακού σηκώνουν πανό υποστήριξης στον Παναθηναϊκό, σε αγώνα του πριν τον τελικό του τότε Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης στο Γουέμπλεϊ, στις 2 Ιουνίου 1971… Τότε. Τώρα, άστα και κλάφτα…