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Παρεξήγηση στον αέρα: Πέρασαν μπαλόνι καιρού για εισβολή με drone - Σηκώθηκαν Νατοϊκά μαχητικά για την αναχαίτιση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο πόδι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, Βίλνιους μετά την προειδοποίηση για εναέρια απειλή

Η Λιθουανία προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους της πρωτεύουσας της για μία πιθανή στρατιωτική εισβολή μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον εναέριο χώρο της, αλλά αργότερα ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός προκλήθηκε τελικά από ένα μπαλόνι καιρού.

Η περιοχή της Βαλτικής παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, μετά από μία σειρά πρόσφατων παραβιάσεων του εναέριου χώρου της, κατά τις οποίες ουκρανικά drones μακρών αποστάσεων, αφού αστόχησαν στη Ρωσία, εισήλθαν και περιπλανήθηκαν στον εναέριο χώρο γειτονικών χωρών.

Κινητοποίηση των Νατοϊκών δυνάμεων

Το Κέντρο Διαχείρισης Εθνικών Κρίσεων της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι νατοϊκά αεροσκάφη επιφυλακής κλήθηκαν σήμερα να αναχαιτίσουν το ύποπτο drone.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πιλότοι το αναγνώρισαν οπτικά και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο απλώς για ένα μπαλόνι καιρού, λήγοντας έτσι τον συναγερμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο εναέριος χώρος της Λιθουανίας παραβιάζεται συχνά, κυρίως από τη γειτονική της χώρα, Λευκορωσία. Χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν οι επανηλειμμένες πτήσεις μπαλονιών που μετέφεραν λαθραία αντικείμενα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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