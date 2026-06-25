Άυπνες νύκτες του Ιουνίου

Καλό έκανε σε όλους μας το ποδόσφαιρο σε αυτές τις ζεστές μέρες του Ιουνίου. Ανασάναμε λίγο. Αλλιώς λίγο έμεινε να πνιγόμασταν στα σκοτάδια των υπογείων στοών της πολιτικής. Είμαστε Κύπριοι. Αν συγκεντρωθούμε, αν πάμε επίσκεψη, σε μια ταβέρνα, τι θα συζητήσουμε πιο πολύ; Την πολιτική! Ποια ανέκδοτα θα συζητήσουμε πιο πολύ; Τα πονηρά ανέκδοτα! Το ποδόσφαιρο προσέτρεξε σε βοήθεια. Μείναμε κολλημένοι στην οθόνη της τηλεόρασης.

Ο Μέσι σκοράρει όλα τα γκολ της Αργεντινής. Άρα, οι παλιές καραβάνες είναι αυτές που έχουν αξία! Κατέρρευσε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εξυψώνεται το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Ελπίζω να εξυψωθούν και σε άλλους τομείς. Ιδού κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα γήπεδα: Ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Παραγουάης, ο οποίος μουρμούρισε κάτι καλύπτοντας το στόμα του. Τον απέβαλε. Τι έγινε, λέει; Έβρισε στα κρυφά, λέει! Επέδειξε ρατσισμό, λέει! Κοιτάξτε πράγματα, ποιος ξέρει τι άλλο θα δούμε ακόμα. Πόσο ευαίσθητος είναι τελικά σε ζητήματα ρατσισμού ο κόσμος, ο οποίος έκανε κορώνα στο κεφάλι του τους θεούς του κακού! Είδα μια φωτογραφία. Δεν είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Δύο Τούρκοι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Ο ένας άνοιξε τα χέρια και προσεύχεται. Ο άλλος κάνει με τα χέρια του το σήμα του λύκου! Ρε τι ζούμε… Να πώς αποκλείεστε από το κύπελλο. Αλλάξατε τα φώτα και του ποδοσφαίρου! Πες τα Μπαρμπαρός Σανσάλ, πες τα εσύ. Τι είπες; «Πνίξου στα σκατά σου, Τουρκία!» Εγώ σε χειροκρότησα, αλλά εκείνοι σε λίντσαραν! Ο Χριστοδουλίδης ήταν έτοιμος να σου δώσει υπηκοότητα. Έμεινες στον βορρά. Και βρήκες τον μπελά σου!

Αδίκησα τις συντεχνίες μας. Σηκώθηκαν και πήγαν για φιλοφρονητική επίσκεψη στον κυβερνήτη από την Τουρκία. Αυτός είναι ο κυβερνήτης που έκανε πραξικόπημα κατά του Ακιντζί. Ο άνθρωπος που ετοίμασε μαύρη λίστα για εμάς λέγοντας πως «δεν μπορούν να εισέλθουν στην Τουρκία». Δεν άφησα τίποτα που δεν τους είπα. Να με συγχωρούν, τους αδίκησα. Έπρεπε να τους χειροκροτήσω, επειδή βρήκαν τη σωστή διεύθυνση. Τι δηλαδή, αν δεν έλεγαν το ντέρτι τους στον κυβερνήτη, σε ποιον θα το έλεγαν; Τι κέρδισαν τόσα χρόνια που το έλεγαν στους δούλους του κυβερνήτη; Τίποτα! Ευτυχώς που τελικά βρήκαν τη σωστή διεύθυνση!

Μήπως δεν ζούμε σε εποχή αποικιοκρατίας; Κατά την εποχή των Άγγλων είχαμε μια βασίλισσα. Πόσες φορές στο δημοτικό σχολείο είπα για εκείνην το εμβατήριο «ζήτω η βασίλισσά μας»! Και τώρα υπάρχει ο Ταγγίπ Έρντογαν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας. Και εγώ σύντομα θα πάρω ένα κομπολόι και θα προσεύχομαι λέγοντας «στο όνομα του Αλλάχ, ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Θα πηδάω από την ομοσπονδία στη συνομοσπονδία και από εκεί στα δύο κράτη. Αδίκησα και έναν αγαπητό φίλο μου. Θύμωσα επειδή προσχώρησε στο κόμμα του Ερχάν Αρικλί. Παραπονέθηκε: «Αδελφέ Σενέρ, δεν είσαι εσύ που μας είπες "αυτή είναι η σωστή διεύθυνση"»; Άδικό έχει; Πόσες φορές είπα «είναι λάθος διεύθυνση» σε εκείνους που πηγαίνουν στην πόρτα του «πρωθυπουργού» και αφήνουν μαύρο στεφάνι; Δεν είπα «πηγαίνετε στην πόρτα του κυβερνείου»; Το είπα. Τότε, γιατί θυμώνω τώρα σε όσους βρήκαν τη σωστή διεύθυνση; Πηγαίνετε μωρέ, πηγαίνετε όλοι. Εκείνοι εκδίδουν φιρμάνια για εμάς. Αφήστε τους δούλους τους και πηγαίνετε σε εκείνους! Κλείστε τούτη τη βουλή-μαριονέτα. Κλείστε τούτο το προεδρικό-μαριονέτα. Εδώ υπάρχει η απόλυτη κατοχή. Δεν ακούτε τα ουρλιαχτά των λύκων; Ο άνθρωπος κουνάει από τώρα το σπαθί του λέγοντας «όσοι θα πουν ναι σε αυτό το νέο σχέδιο λύσης, να ετοιμάσουν από τώρα το φέρετρό τους». Εκατό βουρδουλιές σε όσους λένε «είμαι Κύπριος». Δεν υπάρχουν Κύπριοι! Μόνο Τούρκοι υπάρχουν! Και ένα μήνυμα στους διαμένοντες στον νότο: «Στα όνειρά σας θα βλέπετε πλέον το Βαρώσι, τη Μόρφου και τη Μεσαορία»! Οι λύκοι ουρλιάζουν στις πόλεις, στα βουνά. Παλιά το φιρμάνι ήταν του σουλτάνου και τα βουνά δικά μας. Τώρα και το φιρμάνι και τα βουνά ανήκουν στον σουλτάνο!