«Πυρά» μητέρας κατά ΥΠΑΝ στον «Π»: «Κύπριοι μαθητές χάνουν το έτος στη Γερμανία λόγω καθυστέρησης των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων» (ηχητικό)

Για ένα θεσμικό πρόβλημα που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζει Κύπριους μαθητές οι οποίοι επιδιώκουν να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, έκανε λόγο η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δρ Ζέλια Γρηγορίου.

Σε παρέμβασή της στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6, η δρ Γρηγορίου, με αφορμή την προσωπική εμπειρία της οικογένειάς της, υποστήριξε ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες και οι ασφυκτικές προθεσμίες που ισχύουν για την εισδοχή σε πανεπιστήμια της Γερμανίας ενδέχεται να αποκλείσουν μαθητές από τις σπουδές τους ή ακόμη και να τους οδηγήσουν στην απώλεια ολόκληρου ακαδημαϊκού έτους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», διευκρίνισε ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διαδικασία εγγραφής της κόρης της σε πανεπιστημιακό πρόγραμμα μουσικών σπουδών στη Γερμανία, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο προσωπικό πρόβλημα αλλά για δυσλειτουργία του συστήματος.

Εισαγωγή σε ανταγωνιστικό πρόγραμμα μουσικών σπουδών

Όπως ανέφερε, η κόρη της αποφοίτησε από το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας και έθεσε ως στόχο να σπουδάσει κλασική μουσική στην Κεντρική Ευρώπη. Μετά από σειρά ακροάσεων, εξετάσεων και αξιολογήσεων, εξασφάλισε θέση σε πρόγραμμα μουσικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πότσδαμ.

Σύμφωνα με την ίδια, από περισσότερες από 300 αιτήσεις έγιναν δεκτοί μόλις πέντε υποψήφιοι, γεγονός που καταδεικνύει τον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Το ζήτημα με το «δελτίο αποτελεσμάτων»

Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, προέκυψε κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής, όταν ζητήθηκε εκτός από το απολυτήριο λυκείου και «δελτίο αποτελεσμάτων» από τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Η δρ Γρηγορίου ανέφερε ότι οι μαθητές του Μουσικού Λυκείου είχαν ενημερωθεί πως όσοι δεν επρόκειτο να διεκδικήσουν θέση σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή της Ελλάδας δεν χρειαζόταν να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ως αποτέλεσμα, παρότι συμμετείχαν στις εξετάσεις, δεν εκδόθηκε για αυτούς το σχετικό πιστοποιητικό.

«Το Υπουργείο μάς παρέπεμψε σε ιδιώτη σύμβουλο»

Περιγράφοντας τις επαφές της με το Υπουργείο Παιδείας, η δρ Γρηγορίου υποστήριξε ότι της επισημάνθηκε πως έπρεπε να είχε απευθυνθεί σε σύμβουλο σπουδών για γερμανικά πανεπιστήμια.

Όπως ανέφερε, η οικογένειά της απευθύνθηκε τελικά σε ιδιώτη σύμβουλο σπουδών, με το κόστος της υπηρεσίας να ανέρχεται στα 800 ευρώ.

Κατά την ίδια, η ύπαρξη μιας τέτοιας διαδικασίας δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό βάρος για τις οικογένειες που επιδιώκουν να στείλουν τα παιδιά τους για σπουδές στο εξωτερικό.

Προθεσμίες που δεν συμπίπτουν

Η δρ Γρηγορίου υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα αφορά την αναντιστοιχία μεταξύ των προθεσμιών των γερμανικών πανεπιστημίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων.

Όπως εξήγησε, πολλά γερμανικά πανεπιστήμια χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Uni-Assist, μέσω της οποίας οι αιτήσεις ολοκληρώνονται μέχρι τις 15 Ιουλίου. Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων εκδίδονται αργότερα.

Κατά συνέπεια, όπως υποστήριξε, μαθητές που έχουν ήδη περάσει επιτυχώς όλες τις ακαδημαϊκές ή καλλιτεχνικές δοκιμασίες κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τη διαδικασία εγγραφής επειδή δεν μπορούν να εξασφαλίσουν εγκαίρως το απαιτούμενο πιστοποιητικό.

Αναφορά σε διακρατικές συμφωνίες

Η ίδια ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει από το 2014 σχετική διμερή συμφωνία με τη Γερμανία, η οποία απαιτεί από αποφοίτους δημόσιων σχολείων να προσκομίζουν αποτελέσματα εισαγωγικών εξετάσεων για την εισδοχή τους σε γερμανικά πανεπιστήμια.

Παρόμοιες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την ίδια, ισχύουν και για άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία και η Ισπανία.

Η δρ Γρηγορίου υποστήριξε ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή τέτοιων συμφωνιών και να ενημερώνει έγκαιρα μαθητές και σχολεία για τις απαιτήσεις που προκύπτουν.

«Δεν πρόκειται για προσωπικό παράπονο. Πρόκειται για ένα θεσμικό πρόβλημα που επηρεάζει παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο «Π» αναμένει την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση: