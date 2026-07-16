Το μοιρολόι πήρε αναβολή και παράταση για την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026… Κάθε χρονιά που συμβαίνει να έχουμε 15η Ιουλίου, υπάρχουν πάντα εστίες μοιρολογιού. Δεν λέω να μην θυμόμαστε πόσο πολύ μπορεί να μας έχει βλάψει η εθελοτυφλία, αλλά να εστιάζουμε σ' αυτήν δεν το βλέπω. Οι περισσότεροι που ασχολήθηκαν με τη χθεσινή επέτειο, το έκαναν από ημερολογιακή αγγαρεία. Αλλά από πουθενά κι από κανέναν, δεν αφουγκράστηκα ίχνη αυτοκριτικής για τα όσα από τότε κουβαλάμε ως «εθνική μνήμη». Θα μου πεις: Δεν είναι από τα προτερήματα των Ελλήνων η αυτοκριτική και η αυτογνωσία. Μια ματιά στη σημερινή ελλαδοκυπριακή πολιτική καθημερινότητα, είναι αρκετή για να σε ζώσουν και πάλι τα μαύρα φίδια από την αλαζονεία, τον διχασμό και την τυφλή αντιπαλότητα. Ενώ εδώ εμείς, μισό αιώνα και πλέον πιπιλίζουμε για το προδοτικό πραξικόπημα, κρατάμε την αναπνοή μας για την επερχόμενη πρόταση για λύση του Κυπριακού. Όσοι ασχολούνται δηλαδή, διότι πιστεύω πως ελάχιστοι κάτι αναμένουν. Την ερχόμενη Δευτέρα θα διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας να... απελευθερώσουμε την Κύπρο και στις 23 Απριλίου, στην Αθήνα, θα γιορτάσει η αλληλοσφαγμένη πολιτική ηγεσία την αποκατάσταση (χα) της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ποτέ δεν χώνεψα αυτήν τη… γιορτή-δεξίωση για την παραχώρηση της Κύπρου στην Τουρκία, για να έρθει η δημοκρατία στην Ελλάδα.

Σε άλλα νέα, αρχίζει και η προβολή της «Οδύσσειας» του Νόλαν, η οποία προκαλεί σάλο πριν καν προβληθεί. Αιτία και αφορμή το χρώμα του δέρματος της Ωραίας Ελένης, όπου ο Αμερικανός σκηνοθέτης τη διάλεξε μαύρη. Είδα προψές στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας. Πραγματικά παλαβώνεις, το τι έστησε ο Νόλαν. Θέλει και πιστεύει πως έφτιαξε την καλύτερη ταινία όλων των εποχών! «Σαν να γυρίσαμε επτά ταινίες μαζί», ομολογούν οι πρωταγωνιστές της. Τώρα, γιατί μαύρη η Ελένη; Δεν με ενδιαφέρει! Αν ήθελε ας την έκανε κι ερυθρόδερμη! Η ουσία είναι η μεγαλειώδης μεταφορά του Ομήρου, 3000 χρόνια μετά, στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Για σκεφτείτε το. Ενώ φιλονικούμε για το '74, ταυτόχρονα έχουμε άποψη και για το χρώμα της Ωραίας Ελένης! Ο ασκός του Αιόλου άνοιξε μετά από σχόλιο του Έλον Μασκ, σύμφωνα με το οποίο είναι απαράδεκτο το γεγονός πως η Λουπίτα Νιόνγκο θα παίξει την Ωραία Ελένη. Ο λόγος; Ότι η Νιόνγκο είναι μαύρη. «Βεβήλωσε τον Όμηρο», λέει, για να κόψει εισιτήρια και να πάρει Όσκαρ. Στάση που υιοθετήθηκε και από πολλούς Έλληνες στη συνέχεια, κριτικούς και μη. Η αλήθεια είναι ότι η Ωραία Ελένη αναφέρεται στο αρχαίο πρωτότυπο, πράγματι, ως «λευκώλενος», δηλαδή με λευκά χέρια. Από την άλλη, όμως, η Ωραία Ελένη δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, όπως και η «Οδύσσεια» στο σύνολό της δεν αποτελεί ιστορικό τεκμήριο. Σωστό. Αλλά θα τα ξαναπούμε…