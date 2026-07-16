Υπόθεση Φαίδωνα Φαίδωνος: Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του εν αργία Δημάρχου Πάφου

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση που αφορά τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, σύμφωνα με απόφαση που ανακοίνωσε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου.

Το Δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήματος της Κατηγορούσας Αρχής για διεξαγωγή της δίκης χωρίς την παρουσία κοινού και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, επικαλούμενο την ανάγκη προστασίας της παραπονούμενης, καθώς και τις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν θύματα αδικημάτων τέτοιας φύσης.

Κατά την τελευταία διαδικασία, στις 24 Ιουνίου, απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο οι πέντε κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κ. Φαίδωνος απάντησε μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες.

Προς υποστήριξη του αιτήματος της Κατηγορούσας Αρχής κατατέθηκε τρισέλιδη γραπτή αγόρευση. Από πλευράς υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Χρίστος Πουργουρίδης, ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι, έπειτα από μελέτη του αιτήματος και της σχετικής νομολογίας, δεν επέμεινε σε ένσταση αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασής του.

Το Κακουργιοδικείο είχε κρίνει ότι η συζήτηση του αιτήματος ενδεχομένως να περιλάμβανε αναφορές σε ευαίσθητα στοιχεία της υπόθεσης και, ως εκ τούτου, η σχετική διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων.

Η υπόθεση έχει οριστεί για ακρόαση σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμες, από τις 27 έως και τις 31 Ιουλίου, με έναρξη στις 9 το πρωί καθημερινά. Μετά τη σημερινή απόφαση, το σύνολο της ακροαματικής διαδικασίας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.