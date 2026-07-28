Τα πάντα στον κόσμο χωρίζονται στα δυο. Οι πόλοι στα δυο: Ο βόρειος πόλος και ο νότιος πόλος. Οι άνθρωποι στα δυο: Οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Οι Αχμέτ στα δυο: Ο μεγάλος Αχμέτ και ο μικρός Αχμέτ. Η Κορέα στα δυο: Η βόρεια Κορέα και η νότια Κορέα. Η Κίνα στα δυο: Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Δημοκρατία της Κίνας. Τα φασόλια στα δυο: Τα ξηρά φασόλια και τα φρέσκα φασόλια. Τα παπουτσόσυκα στα δυο: Εκείνα που έχουν αγκάθια και εκείνα που δεν έχουν. Η Κακοπετριά στα δυο: Η Κάτω Κακοπετριά και η Πάνω Κακοπετριά. Το Βαρώσι στα δυο: Το κλειστό Βαρώσι και το ανοικτό Βαρώσι. Οι όγκοι στα δυο: Οι καλοήθεις όγκοι και οι κακοήθεις όγκοι. Οι έρωτες στα δυο: Εκείνοι που έχουν ανταπόκριση και εκείνοι που δεν έχουν. Οι πολιτικοί στα δυο: Εκείνοι που τρώνε ρουσφέτι και εκείνοι που δεν τρώνε. Τα μυαλά στα δυο: Τα μεγάλα μυαλά και τα μικρά μυαλά.

Τα πάντα χωρίζονται στα δυο και η Κύπρος δεν χωρίζεται; Και η Κύπρος στα δυο. Νότια Κύπρος και βόρεια Κύπρος. Οι οπαδοί της λύσης στα δυο: Οι οπαδοί της διχοτόμησης και οι οπαδοί της ένωσης. Τα κόμματα στα δυο: Τα δεξιά και τα αριστερά. Εκείνοι που κοιμούνται στα δυο: Εκείνοι που κοιμούνται πραγματικά και εκείνοι που κάνουν ότι κοιμούνται. Κοντολογίς, έχουμε μπελά στο κεφάλι μας. Να οργανωθούμε φίλοι. Χαιρετίσματα στον κύριο Γκουτέρρες. Χαιρετίσματα και στους αποβιώσαντες Γενικούς Γραμματείς των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αννάν πέθανε. Μάς έμεινε το όνομά του ως ενθύμιο. Πέθανε και ο Χόλπμπρουκ. Αλλά ο Άλβαρο ντε Σότο ζει ακόμα. Είναι 83 χρόνων. Ζούμε και εμείς. Λέω ότι έχουμε μπελά στο κεφάλι μας, να οργανωθούμε και δεν μπορώ να γίνω κατανοητός. Οι οπαδοί της ομοσπονδίας ανάμεσά μας, ετοίμασαν τα πανό τους. Πηγαίνουν να υποδεχτούν τον Γκουτέρρες. Ούτε εκείνοι είναι ενωμένοι όμως. Και εκείνοι είναι χωρισμένοι στα δυο: Η μία εκδήλωση είναι συλλογική, η άλλη μοναχική. Η συλλογική εκδήλωση είναι δικοινοτική, κοινή. Η άλλη είναι μόνο Τουρκοκύπριοι. Δεν λένε «ενότητα, αγώνας, αλληλεγγύη»; Πού είναι η ενότητα; Πού είναι η αλληλεγγύη; Γιατί αποκόπηκαν από τη δικοινοτική εκδήλωση; Έχουν διαφορετικές απαιτήσεις οι Τουρκοκύπριοι; Κόλλησα στο ανακοινωθέν τους. Δίνουν έμφαση στην πολιτική ισότητα. Και στη διαβίωση πλάι πλάι. Πλάι πλάι. Όχι μαζί, χωριστά. Εσύ σε εκείνη την πλευρά. Εγώ σε αυτή την πλευρά. Ζήτω η ομοσπονδία! Ζήτω η κοινή πατρίδα!

Δεν κάναμε χαΐρι ρε αδελφέ, δεν κάναμε καθόλου χαΐρι έτσι. Δεν ξέρω γιατί φοβάσαι τόσο πολύ από τη συμβίωση. Μήπως επειδή θα πετάξει και θα φύγει από τα χέρια σου η περιουσία λάφυρο που άρπαξες; Μη φοβάσαι! Δεν την πήρες χύνοντας αίμα; Πόσους σκότωσες για να την πάρεις; Μέτρησε τα αυτιά που υπάρχουν στη σακούλα σου! Φώναξε: Δεν γίνεται αν δεν είναι δύο περιοχές! Εσύ σε εκείνη την πλευρά. Εγώ σε αυτή την πλευρά. Πλάι πλάι! Δεν γίνεται ώμο με ώμο! Δεν γίνεται στην ίδια γειτονιά όπως παλιά!

Δεν υπάρχουν Τούρκοι, Έλληνες, Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι και λοιπά. Μόνο μια φυλή υπάρχει για εμένα σε αυτό τον κόσμο. Η ανθρώπινη φυλή. Ό,τι θέλουν ας λένε στην κβαντική φυσική, υπάρχουν πράγματα που δεν θα αλλάξουν καθόλου σε αυτό τον κόσμο ακόμα και μετά από εκατό χρόνια. Τα σκυλιά γαβγίζουν. Θα γαβγίζουν και μετά από εκατό χρόνια. Οι γάτες θα νιαουρίζουν και μετά από εκατό χρόνια. Μετά από την Τετάρτη έρχεται η Πέμπτη, μετά τον Μάρτιο ο Απρίλιος και μετά το δύο το τρία. Μετά από εκατό χρόνια δεν θα έρχεται το τέσσερα μετά το δύο. Τα πολλά γλυκά παχαίνουν. Θα παχαίνουν και μετά από εκατό χρόνια. Πιστεύω στη φύση. Κανένας κατακτητής δεν μπόρεσε να μείνει για πάντα στο μέρος το οποίο κατέκτησε. Δεν θα μπορέσει να μείνει και στην Κύπρο.