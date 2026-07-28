Ένας διαιτολόγος για ολόκληρο νοσοκομείο

Σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβαση ασθενών σε υπηρεσίες κλινικής διαιτολογίας καταγράφει η ΟΣΑΚ, με την υποστελέχωση δημόσιου νοσηλευτηρίου να προκαλεί καθυστερήσεις ακόμη και στην έγκριση ειδικών διατροφικών σκευασμάτων. Το παράπονο αφορά ηλικιωμένο ασθενή, ο οποίος σιτίζεται μέσω γαστροστομίας και χρειάζεται την τακτική ανανέωση της έγκρισης για το ειδικό διατροφικό σκεύασμα που λαμβάνει. Συγγενικό του πρόσωπο ανέφερε στην ΟΣΑΚ ότι προσπαθούσε για περίπου 15 ημέρες να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στο νοσηλευτήριο υπηρετεί μόνο μία κλινική διαιτολόγος, η οποία είναι αρμόδια για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Η περιορισμένη στελέχωση έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, με την οικογένεια να ανησυχεί ότι ενδέχεται να επηρεαστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της διατροφικής αγωγής του ασθενούς. Το κόστος του συγκεκριμένου σκευάσματος ανέρχεται, σύμφωνα με το παράπονο, περίπου στα €600 τον μήνα, ποσό που δύσκολα μπορεί να καλυφθεί από μια οικογένεια εάν υπάρξει καθυστέρηση ή κενό στη διαδικασία έγκρισης.

Η ΟΣΑΚ απέστειλε επιστολή προς τον ΟΚΥπΥ, με τον οργανισμό να απαντά ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί ενέργειες για την ενίσχυση της υπηρεσίας, στις οποίες περιλαμβάνονται η πλήρωση κενών θέσεων κλινικών διαιτολόγων και η προώθηση πρόσθετων διαδικασιών στελέχωσης, λόγω επικείμενων αποχωρήσεων προσωπικού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία καταλόγου υποψηφίων κλινικών διαιτολόγων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν.