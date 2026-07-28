Αφθώδης: Κόλαφος η μελέτη της ομάδας Μαλά - Φτωχή παραγωγικότητα και ποιότητα

Σκληρές παραδοχές και έναν μακρύ δρόμο μέχρι την «εξυγίανση» του κτηνοτροφικού τομέα στην Κύπρο, καταδεικνύει η μελέτη που εκπόνησε η Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα υπό τον δρα Σταύρο Μαλά, όπως παρουσιάστηκε σε μορφή προσχεδίου, σε χθεσινή συνεδρίαση που έγινε στο Ινστιτούτο Κύπρου. Μετά τη συζήτηση που έγινε επί του προσχεδίου, θα ακολουθήσει η παράδοση της μελέτης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Αυτό αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να γίνει εντός των επόμενων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι η εργασία της Επιτροπής έγινε με αφορμή την κρίση του αφθώδους πυρετού, η οποία από τις 20 Φεβρουαρίου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στον κλάδο. Συγκεκριμένα τα μολυσμένα αιγοπρόβατα, τα οποια οδηγήθηκαν σε θανάτωση, ανήλθαν σε 52.632, αποτελώντας το 11,5% του συνολικού πληθυσμού, οι χοίροι 24.483 (7,8%) και τα βοοειδή 3.018 (3,5%).

Ένας κύριος άξονας του προσχεδίου της τελικής μορφής της μελέτης είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της κυπριακής αιγοπροβατοτροφίας, σύμφωνα με πληροφόρηση του «Π». Δεύτερος άξονας είναι η αποδυνάμωση της γενετικής ταυτότητας των τοπικών ζωικών πληθυσμών. Τρίτον, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του γάλακτος. Σύμφωνα με τη μελέτη, όταν το κυπριακό γάλα γίνει πιο ποιοτικό, τότε με λιγότερες ποσότητες, θα παράγεται περισσότερο χαλλούμι. Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους στη συνεδρίαση, η απουσία ολοκληρωμένης πολιτικής στρατηγικής για τη βιομηχανία του κρέατος. Ένα άλλο σημείο της μελέτης, το οποίο περιγράφει το «πρωτόγονο» περιβάλλον στο οποίο αφέθηκε η κυπριακή κτηνοτροφία, είναι η ανεπαρκής έρευνα για ανάπτυξη και καινοτομία σε σχέση με τον κλάδο. Όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό, η μελέτη υποδεικνύει την ανάγκη συνεχούς εμβολιασμού, ώστε να μειωθεί πάρα πολύ η πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου. Στη συζήτηση, ειπώθηκε, κυρίως από πλευράς αγροτικών οραγανώσεων, ότι η εμμονή των κατεχομένων στην πολιτική εμβολιασμού, χωρίς θανατώσεις, ωθεί και την Κυπριακή Δημοκρατία στο να ακολουθήσει την ίδια πολιτική, «ζώντας με τον ιό».

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Τον χειμώνα η επαναλειτουργία

Ακολούθησε την ίδια μέρα μία δεύτερη σύσκεψη, της επιδημιολογικής ομάδας, με τη συμμετοχή του δρος Σταύρου Μαλά, στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Μεταξύ των κύριων σημείων ήταν οι σχεδιασμοί για την επαναλειτουργία των μολυσμένων μονάδων, όσον αφορά το πότε, ποιους κτηνοτρόφους, και ποιες περιοχές. Η χρονική στιγμή έναρξης της επαναλειτουργίας τοποθετήθηκε, με κάθε επιφύλαξη, γύρω στον χειμώνα. Όσον αφορά το ποιοι κτηνοτρόφοι θα επαναδραστηριοποιηθούν, έχουν τεθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα κριτήρια, όπως το ποιοι δήλωσαν ότι θα επαναδραστηριοποιηθούν και το πόση φέρουσα δυνατότητα έχει η κάθε μολυσμένη περιοχή, ώστε να αποφευχθεί το στρίμωγμα μονάδων, το οποίο ευνοεί την ταχεία διασπορά ενός ιού.

Δύο υποψήφια νέα κρούσματα

Πρέπει να σημειωθεί ότι τη σύσκεψη απασχόλησε, μεταξύ άλλων, και η επιδημιολογική εικόνα του αφθώδους πυρετού. Αναφέρθηκε ότι δύο μονάδες αιγοπροβάτων, στο Πεντάκωμο της Λεμεσού και το Αυγόρου της ελεύθερης Αμμοχώστου, είναι υπό διερεύνηση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε να εξακριβωθεί εάν αποτελούν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Είναι δύο διερευνόμενες περιπτώσεις. Ακόμα δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κρούσματα. Γίνεται αξιολόγηση τους και θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις όταν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση», δήλωσε στον «Π» μέλος της επιδημιολογικής ομάδας.

Εάν οι δύο μονάδες επιβεβαιωθούν ως κρούσματα, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων θα ανέλθει σε 123. Σημειώνεται ότι το τελευταίο κρούσμα είχε καταγραφεί στις 10 Ιουνίου. Επίσης μία τέτοια εξέλιξη θα σηματοδοτήσει την παρουσία του αφθώδους πυρετού στην ανατολική Λεμεσό και την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Άλλα ζητήματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη στο Υπουργείο, αφορούν τις δειγματοληψίες κατά την παγκύπρια επιτήρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και τους εμβολιασμούς.

Αποζημιώσεις «βάλτωσαν» λόγω Πίπη

Αναβρασμός επικρατεί την ίδια ώρα στις τάξεις των αγροτικών οργανώσεων, επειδή ορισμένοι φάκελοι αποζημίωσης για ορισμένους πληγέντες κτηνοτρόφους δεν προχωρούν. Ο λόγος, όπως καταγγέλλουν, είναι η αναρρωτική άδεια, στην οποία βρίσκεται εδώ και δύο περίπου εβδομάδες, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης. Παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει, όπως σημειώνουν. Οι υποθέσεις αποζημίωσης δεν προχωρούν, διότι τις έχει αναλάβει ο ίδιος ο κ. Πίπης. «Μετά τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι το χάος; Δεν υπάρχει κάποιος να τον αναπληρώσει;» διερωτήθηκε παράγοντας του αγροτικού κινήματος.