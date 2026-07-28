Κυπριακό: 'Οχι ένα ακόμη χαμένο ραντεβού

Η νέα εβδομάδα διπλωματικών επαφών για το Κυπριακό δημιουργεί προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα ξυπνά και έναν δικαιολογημένο σκεπτικισμό. Η συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και η επικείμενη παρουσία του Αντόνιο Γκουτέρες στη Λευκωσία για επαφές με τους δύο Κύπριους ηγέτες, συνιστούν μια σημαντική ευκαιρία. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι να προστεθούν ακόμη μερικές συναντήσεις στο ήδη μακρύ ημερολόγιο του Κυπριακού, αλλά να παραχθεί πραγματικό πολιτικό αποτέλεσμα.

Έπειτα από χρόνια ακινησίας, αποτυχημένων πρωτοβουλιών και αλληλοκατηγοριών, οι πολίτες έχουν κουραστεί από δηλώσεις προθέσεων και επαναλαμβανόμενες διαβεβαιώσεις. Κάθε νέα προσπάθεια συνοδεύεται από μεγάλες προσδοκίες, οι οποίες συχνά καταλήγουν σε απογοήτευση. Γι’ αυτό και η σημερινή κινητικότητα θα κριθεί όχι από τις φωτογραφίες, τις ανακοινώσεις και το θετικό κλίμα, αλλά από το κατά πόσον θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επιστροφής σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η ελληνοκυπριακή πλευρά οφείλει να προσέλθει στις επαφές με σαφή στρατηγική, συγκεκριμένες προτάσεις και πραγματική πολιτική βούληση. Δεν αρκεί να επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί την επανέναρξη των συνομιλιών απ' εκεί που έμειναν, αλλά στην πράξη, δεν συμφώνησε στο άνοιγμα ενός ακόμα οδοφράγματος. Πρέπει να αποδείξει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει δύσκολες πτυχές, χωρίς μεν να εγκαταλείπει τις βασικές αρχές αλλά χωρίς να υψώνει αχρείαστες κόκκινες γραμμές της. Το ίδιο ισχύει και για την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία καλείται να εγκαταλείψει θέσεις που απομακρύνουν την προοπτική κοινά αποδεκτής λύσης και αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι η λύση Ομοσπονδίας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες γνωρίζει καλά τα αδιέξοδα, τις ευαισθησίες και τις χαμένες ευκαιρίες του Κυπριακού. Η παρουσία του μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, μόνο εφόσον οι δύο πλευρές επιδείξουν ειλικρινή διάθεση συμβιβασμού.

Η εβδομάδα που αρχίζει είναι πράγματι κρίσιμη. Όχι επειδή αναμένεται να λύσει το Κυπριακό, αλλά επειδή μπορεί να δείξει αν υπάρχει ακόμη δρόμος προς τη λύση ή αν το χάσμα συνεχίζει επικίνδυνα να βαθαίνει. Το επόμενο χαμένο ραντεβού ίσως αποδειχθεί πολύ ακριβότερο από τα προηγούμενα.