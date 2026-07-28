Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο»: Το πρώτο μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ - Έριξε τη μπάλα στους δύο ηγέτες
| Πολιτική

«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο»: Το πρώτο μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ - Έριξε τη μπάλα στους δύο ηγέτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες για λύση του Κυπριακού έφτασε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να οικοδομήσουν την ειρήνη.

Έφτασε στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες, στέλνοντας από την πρώτη στιγμή μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, αλλά και υπενθυμίζοντας ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα.

Σχετικά άρθρα:

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, αργά χθες το βράδυ, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι βρίσκεται στην Κύπρο για να εκφράσει τη δέσμευσή του στη στήριξη των δύο κοινοτήτων στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού.

«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου να στηρίξω τις κυπριακές κοινότητες στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη. Μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά του στην ειρήνη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι υποστηρικτικός και διευκολυντικός, ενώ η ευθύνη για την επίτευξη προόδου στις συνομιλίες ανήκει στις δύο πλευρές και τις ηγεσίες τους.

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχουρμάν, καθώς και κοινές επαφές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών διεργασιών, με τα Ηνωμένα Έθνη να επιδιώκουν τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και την αναζήτηση κοινού εδάφους μεταξύ των δύο κοινοτήτων. 

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΛΕΥΚΩΣΙΑΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΣΥΝΑΝΤΗΣΗΓΓ ΟΗΕΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα