«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο»: Το πρώτο μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ - Έριξε τη μπάλα στους δύο ηγέτες

Έφτασε στην Κύπρο ο Αντόνιο Γκουτέρες, στέλνοντας από την πρώτη στιγμή μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, αλλά και υπενθυμίζοντας ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί, αργά χθες το βράδυ, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι βρίσκεται στην Κύπρο για να εκφράσει τη δέσμευσή του στη στήριξη των δύο κοινοτήτων στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού.

«Μόλις προσγειώθηκα στην Κύπρο για να εκφράσω τη δέσμευσή μου να στηρίξω τις κυπριακές κοινότητες στην αναζήτηση μιας συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού. Ο ΟΗΕ δεν μπορεί να επιβάλει την ειρήνη. Μόνο οι Κύπριοι, μέσω των ηγετών τους, μπορούν να την οικοδομήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I have just landed in Cyprus to express my commitment to support for Cypriot communities in the search for a comprehensive & sustainable settlement of the Cyprus issue.



The @UN cannot impose peace.



Only Cypriots, through their leaders, can build it. — António Guterres (@antonioguterres) July 27, 2026

Η αναφορά του στην ειρήνη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι υποστηρικτικός και διευκολυντικός, ενώ η ευθύνη για την επίτευξη προόδου στις συνομιλίες ανήκει στις δύο πλευρές και τις ηγεσίες τους.

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχουρμάν, καθώς και κοινές επαφές υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο εντατικών διπλωματικών διεργασιών, με τα Ηνωμένα Έθνη να επιδιώκουν τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανάληψη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και την αναζήτηση κοινού εδάφους μεταξύ των δύο κοινοτήτων.