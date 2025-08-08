Το τελευταίο καταφύγιο της ποταπότητας

Περνάμε μέρες κατά τις οποίες κατηγορούνται για παραβίαση εκείνοι που υπέστησαν παραβίαση και όχι οι παραβάτες. Και το λένε δίκαιο. Το λένε δικαιοσύνη. «Δίνουμε την περιουσία των Ελλήνων στους Τούρκους», λέει ο Ερχάν. Όμως, ακόμα αυτοί κατηγορούν εκείνους που τους αφαιρέθηκε η περιουσία με τη βία. Όχι εκείνους που έκλεψαν την περιουσία. Διοργανώνουν εκστρατείες συκοφάντησης για να φιμώσουν και να απαξιώσουν όλους όσοι υπερασπίζονται το σωστό και εκείνον που έχει δίκαιο. Υπάρχουν ένα σωρό εφημερίδες και δημοσιογράφοι έτοιμοι να βουτήξουν μέσα σε αυτές τις εκστρατείες. Ρίχνεται στο στόμα του λέοντος σαν να έχει διαπράξει μεγάλη πλαστογραφία ένας άνδρας που άφησε του κόσμου την περιουσία στον νότο, επειδή πούλησε σε άλλον την ελληνοκυπριακή περιουσία που πήρε στον βορρά σε αντάλλαγμα με την περιουσία ίσης αξίας που υπάρχει στον νότο. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνεις άμα λες την αλήθεια ρισκάροντας τα πάντα! Σαν να μην είστε εσείς που θεσπίσατε τον νόμο για τους τίτλους ιδιοκτησίας. Σαν να μην είστε εσείς που είπατε πως όποιος θέλει την πουλά και όποιος θέλει τη μεταβιβάζει. Αφήστε αυτή την ανοησία. Κοιτάξτε αυτούς που πρέπει πραγματικά να κοιτάτε. Αν δεν είστε τυφλοί, κοιτάξτε. Ακόμα και οι τυφλοί μπορούν να τους δουν και εσείς δεν τους βλέπετε; Κοιτάξτε εκείνους που οικοπεδοποίησαν αυτές τις παραλίες στον βορρά, αυτά τα βουνά και τις πεδιάδες παρά το γεγονός ότι δεν άφησαν καμία περιουσία στον νότο. Κοιτάξτε τα εδάφη που χαρίσατε δωρεάν σε εκείνους που ήρθαν από την Ανατολία με την οποία συνδεθήκατε με δρόμο. Απέκτησαν πλούτο προ πολλού εκείνοι που ήρθαν κατόπιν έκκλησης από την Αλεξανδρέττα, τα Άδανα, την Τραπεζούντα και άλλα πολλά μέρη. Πήραν. Πούλησαν. Έφτιαξαν πολυκατοικίες, επαύλεις στην Τουρκία. Εκείνοι κοιτάνε το κέφι τους. Και εμείς οι χαζοί Κύπριοι κάνουμε κομμάτια ο ένας τον άλλον εδώ. Αφήνουμε εκείνους που πήραν δωρεάν και πέφτουμε σαν πεινασμένοι λύκοι πάνω σε εκείνους που πήραν σε αντάλλαγμα περιουσίας ίσης αξίας. Κάποιοι αποκτούν τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων αρπάζοντας φτηνά τους βαθμούς αγωνιστή που υπάρχουν στα χέρια όλων. Εκείνους να κοιτάτε. Νομίζετε ότι με αυτή τη συκοφαντία θα φιμώσετε τον Σιενέρ Ελτσίλ, ο οποίος είναι μία από τις πιο θαρραλέες φωνές της κοινότητας; Υπάρχει μια μερίδα πλιατσικολόγων, τυχοδιωκτών, ποταπών και ανήθικων, οι οποίοι καίγονται από επιθυμία και όρεξη να συνθλίψουν το κεφάλι εκείνων που έχουν εξαπολύσει αγώνα για το καλό αυτής της κοινότητας, όπως ο Σιενέρ Ελτσίλ. Και είστε δημοσιογράφοι. Δεν σταματάτε ποτέ να τους σιγοντάρετε και να γίνεστε όργανά τους; Ποιο είναι το αντάλλαγμα γι’ αυτό;

Μήπως μπορούν όλοι να γίνουν εγγυητές Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται για κατασκοπεία πιστεύοντας στην αθωότητά τους; Πόσοι θαρραλέοι άνθρωποι που μπορούν να επιδείξουν αυτό το θάρρος υπάρχουν ανάμεσά μας; Είστε τόσο ρατσιστές, τόσο εχθροί της ανθρωπότητας, που μπορείτε να βάζετε τη ρετσινιά του προδότη ακόμα και σε κάποιον που επιδεικνύει μια τέτοια αρετή. Ακριβώς όπως κάνατε στον Μουσταφά Ακιντζί. Αμέσως τον αποκαλείτε «λάτρη των Ελληνοκυπρίων». Ξέρετε τι βλέπω όταν σας κοιτάζω; Τις ομάδες θανάτου που εκτέλεσαν αιχμαλώτους. Τους βιαστές που επιτέθηκαν σε γυναίκες τις οποίες θεωρούσαν λάφυρα. Δεν διαφέρετε καθόλου από τον άνδρα ο οποίος καυχήθηκε λέγοντας «το να σκοτώνω ήταν η τέχνη μου»! Δεν ντρέπεστε καθόλου να κατηγορείτε ως «κατάσκοπους» κάποιους που συνελήφθησαν με φτιαχτούς λόγους, όμως ουσιαστικά πιάστηκαν όμηροι, έτσι δεν είναι; Δεν κοκκινίζετε καθόλου. Μήπως στη μαγιά σας υπάρχει το ψέμα, η συκοφαντία και το κακό;

Ελπίζω ότι η κοινότητά μας θα αποδείξει κενού περιεχομένου την εκστρατεία συκοφάντησης και απαξίωσης που άρχισε ενάντια στον Σιενέρ Ελτσίλ. Δεν θα τη λάβει υπόψη. Και θα καταλάβει καλύτερα τι είναι ο καθένας. Κοιτάξτε καλά εκείνους που κάνουν αυτή τη συκοφάντηση. Γνωρίστε τους. Δεν αξίζουν καν να τους χαιρετάτε. Εμείς που είμαστε Κύπριοι. Εμείς που είμαστε τόσο ταπεινοί ώστε να μην διστάζουμε να κάνουμε χειραψία ακόμα και με εκείνους που μας σκάβουν τον λάκκο. Μας μαχαιρώνουν τόσο πολύ στην πλάτη, μας αφαιρούν ακόμα και αυτή την ταπεινότητά μας. Σε αυτή την κοινότητα υπάρχουν κάποιοι που αξίζει να τους φτύσεις κατάμουτρα. Όταν ο ιμάμης ρωτήσει «πώς ήταν ο μακαρίτης;» στην κηδεία ενός πρώην υπουργού που της μαύρισε τη ζωή, αυτή η κοινότητα είδε και θαρραλέους ανθρώπους που είπαν «δεν ήταν καλός». Είστε και εσείς άνθρωποι, όμως δεν ξέρετε τι σημαίνει ανθρωπιά. Πείτε μου. Μήπως κάνατε κάτι καλό γι’ αυτή την κοινότητα έστω και μία φορά; Ένα καλό. Δεν μπορείτε να βρείτε έστω και έναν λεκέ στη ζωή του Σιενέρ Ελτσίλ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία μια συντεχνίας για 22 χρόνια. Μην προσπαθείτε άδικα. Μήπως είμαστε άγνωστοι μεταξύ μας εδώ; Δεν γνωρίζουμε ο έναν τον άλλον; Αποσυρθείτε από εκείνη την πόρτα. Αν σώνει και καλά θα πάτε στην πόρτα κάποιου, πηγαίνετε στην πόρτα εκείνων που καταβρόχθισαν τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στον βορρά χωρίς να αφήσουν καθόλου περιουσία στον νότο. Ξέρετε ποιοι είναι. Και αυτό να σας το πω εγώ;