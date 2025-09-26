Δείτε γιατί αρέσει στον σκύλο σας να τρίβεται σε περιττώματα – Πώς θα το αποτρέψετε

Όταν βγάζετε βόλτα τον σκύλο, ίσως να νομίζετε ότι ενώ κάνει τις ανάγκες του, εσείς βρίσκετε την ευκαιρία να περπατήσετε, να ξεμουδιάσετε και να ασκηθείτε. Η αλήθεια είναι πως η βόλτα είναι περίπλοκη και απαραίτητη διαδικασία, γιατί είναι οι μόνες στιγμές μέσα στη μέρα όπου το ζώο μπορεί να ικανοποιήσει τα ένστικτα και τις ανάγκες του.

Συνοπτικά είναι η ευκαιρία και η στιγμή του για να:

– Κάνει τις ανάγκες του

– Να μυρίσει άλλους σκύλους

– Να έρθει σε επαφή με ερεθίσματα όπως αυτοκίνητα, θόρυβοι, περαστικοί, άλλα ζώα, κλπ

– Να ασκηθεί σωματικά

– Να περάσει χρόνο με τον κηδεμόνα του

– Να αναπνεύσει καθαρό αέρα και να τον δει ο ήλιος

Αν βρει όμως την ευκαιρία, θα κάνει και μερικά πράγματα που σε εμάς φαίνονται τουλάχιστον ακατανόητα. Ένα από αυτά είναι να τρίψει το σώμα του πάνω σε ακαθαρσίες, χωρίς να τον απασχολεί πολύ αν προέρχονται από άλλον σκύλο, από άνθρωπο ή άλλο ζώο.

Λογικό είναι μόλις δείτε κάτι τέτοιο να ταραχτείτε και να θελήσετε να μείνετε όσο το δυνατόν πιο μακριά γίνεται από αυτή τη δυσάρεστη οσμή. Όμως, κάτι τέτοιο ξέρετε ότι δεν είναι εφικτό, αφού όχι μόνο ο σκύλος επιστρέφει σε σας για χάδια, αλλά θα πρέπει να τον κάνετε και μπάνιο άμεσα, προκειμένου να τον καθαρίσετε και να φύγει από πάνω του η δυσάρεστη οσμή.

Ας δούμε τι λέει η κτηνίατρος Melissa Bain, καθηγήτρια Κλινικής Συμπεριφοράς Ζώων στο UC Davis School of Veterinary Medicine στη Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, ως προς το για ποιο λόγο ο σκύλος βρίσκει χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη θα κυλιστεί πάνω σε ακαθαρσίες: “Δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που να εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους το κάνουν αυτό οι σκύλοι ή πόσο συχνό φαινόμενο είναι. Ένα ενδεχόμενο είναι πως αυτή η συμπεριφορά έχει εξελιχθεί παράλληλα με την ιστορία του είδους. Πριν εξημερωθούν οι σκύλοι και ενώ ζούσαν ελεύθεροι στη φύση, έτριβαν το σώμα τους πάνω σε έντονες μυρωδιές άλλων ζώων, προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους και να προστατευθούν από ενδεχόμενες απειλητικές παρουσίες θηρευτών. Μια άλλη σκέψη είναι ότι μαρκάρουν την περιοχή, θέλοντας να καλύψουν την ξένη έντονη μυρωδιά με τη δική τους, δείχνοντας έτσι την κυριαρχία τους”.

Όποια και να είναι η εξήγηση, το κατοικίδιο απολαμβάνει αυτή τη σκυλίσια συμπεριφορά και ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι το κάνει και με νεκρά ζώα και έντομα που συναντάει στη βόλτα, τα οποία και αυτά αναδύουν μια έντονη οσμή.

Πώς μπορείτε να εμποδίσετε τον σκύλο σας από το να τρίβεται σε περιττώματα

Ως γνωστόν, δεν επιτρέπεται ο σκύλος να κυκλοφορεί χωρίς λουρί στο δρόμο, εκτός αν είναι σε πάρκο σκύλων. Οπότε, οι βόλτες είναι ελεγχόμενες, εκτός από την περίπτωση που είναι σε πολύ μακρύ λουρί και δεν προλάβετε να τον δείτε. Μπορεί να συμβεί όμως στο πάρκο σκύλων ή ακόμη και στο δρόμο, αν είναι πολύ γρήγορος ή αν περπατάει με μακρύ λουρί.

Στην περίπτωση που το κάνει, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, παρά να τον πάτε όσο πιο γρήγορα σπίτι για να τον καθαρίσετε. Αν όμως τα δείτε εσείς πρώτοι, χωρίς να τον τρομάξετε, προσπαθήστε να τον δελεάσετε πριν αρχίσει να τρίβεται σε περιττώματα. Ο σκοπός είναι να επιλέξει να αλλάξει διαδρομή και να μην πάει προς τα εκεί. Άρα, βάλτε τα μεγάλα μέσα, τις λιχουδιές και, αν χρειάζεται, το κλίκερ.

Εκτός από την άσχημη μυρωδιά, τα περιττώματα είναι εστία μόλυνσης που μπορεί να έχουν μικροοργανισμούς που θα προκαλέσουν προβλήματα υγείας στον τετράποδο φίλο σας, αλλά και σε εσάς. Άρα, αν υπάρχουν στην περιοχή σας μέρη όπου ίσως συναντάτε συχνά τέτοιους ”πειρασμούς” για τον σκύλο σας, αλλάξτε διαδρομή για να τους αποφύγετε.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε πως το να τρίβεται ο σκύλος σε περιττώματα, στο γρασίδι και σε άλλα πράγματα που η μυρωδιά τους είναι έντονη, είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Συμβαίνει σε όλους, ανεξάρτητα την ηλικία, τη φυλή, το μέγεθος και τον χαρακτήρα.

topetmou.gr