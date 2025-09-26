Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Axios: Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Τόμαχοκ από τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε αυτήν την εβδομάδα από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ πυραύλους Tomahawk, προκειμένου να αναγκάσει τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να συνάψει ειρήνη, μετέδωσε την Παρασκευή το Axios.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ζελένσκι-Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλέστηκε έναν Ουκρανό αξιωματούχο και μια ακόμη πηγή με γνώση της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ζελένσκι είπε στο Axios, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη την Τετάρτη, πως ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

