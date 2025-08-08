«Μια οφειλόμενη απάντηση προς τον Πρέσβη του Ισραήλ»

Της Δρ Χριστίνας Βαλανίδου

Κύριε Πρέσβη του Ισραήλ στη Λευκωσία

Υπάρχει μια αρχαιοελληνική ρήση που λέει «Κρείττον του λαλείν το σιγάν», που σημαίνει είναι πολύ καλύτερο να σιωπά κάποιος παρά να μιλά. Και αυτό ισχύει στην περίπτωσή σας με τις δηλώσεις και το τελευταίο άρθρο σας. («Πολίτης», 7/08/2025). Αποδεικνύετε ότι η πολιτική νοοτροπία και κουλτούρα της αλαζονείας του ισχυρού σας οδηγεί να υποτιμάτε και τη νοημοσύνη των αναγνωστών της εφημερίδας αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, σε σχέση με τι συμβαίνει σήμερα στη Γάζα, με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Ισχυρίζεστε ότι τάχατες, προσφέρετε «ανθρωπιστική βοήθεια» προς τους Παλαιστίνιους και ότι τα ΜΜΕ και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά παραποιούν την πραγματικότητα που εσείς περιγράφετε! Αυτά που ισχυρίζεστε προκαλούν και αποτελούν ύβριν προς την αλήθεια που λέει, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ότι υπάρχουν πάνω από 60.000 νεκροί, με 18.500 παιδιά να έχουν σκοτωθεί μέσα από μια πρωτοφανή πολιτική αιματοχυσίας και εξόντωσης ζωής στη Γάζα –και όσοι έμειναν καταδικάζονται από την Κυβέρνηση Νετανιάχου σε θάνατο από λιμό και αρρώστιες. Κάποιες χιλιάδες παιδιών παθαίνουν καθημερινά από πείνα.

Ως διπλωμάτης θα πρέπει να γνωρίζετε πολλές εκθέσεις και αποφάσεις εγκύρων θεσμών και οργανισμών όπως π.χ. του ΟΗΕ, της Διεθνούς Αμνηστίας, του Διεθνούς Δικαστηρίου, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το Ισραήλ, με επικεφαλής τον Νετανιάχου με τις πολιτικές του στη Γάζα, παραβιάζει κάθε αρχή και αξία του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Καθημερινά και συνεχώς χωρίς σταματημό η Κυβέρνηση σας διαπράττει εγκλήματα σε βάρος και των Παλαιστινίων και της ανθρωπότητας ολόκληρης! Έχετε καταδικάζει σε λιμό τους Παλαιστινίους, που ζουν στη Γάζα με στόχο την εθνική τους εξόντωση. Απαγορεύετε να ανοίξουν οι δίοδοι για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Και αν τυχόν περάσουν κάποια ψήγματα τροφίμων, ανοίγετε πυρ και δολοφονείτε εν ψυχρώ όσους ανθρώπους-γυναίκες και παιδιά- πλησιάζουν την υπό εσάς ελεγχόμενη διαδικασία της διανομής τροφίμων.

Η πολιτική σας, της εξόντωσης του έθνους των Παλαιστινίων στη Γάζα, είναι μια Γενοκτονία, μια Εθνοκάθαρση! Και προφανώς γνωρίζετε πολύ καλά την έννοια της Γενοκτονίας. Ως όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτα για να χαρακτηρίσει τις πολιτικές των Ναζί –και να τους καταδικάσει για όλα όσα είχαν διαπράξει σε βάρος των Εβραίων με το Ολοκαύτωμα. Η γενοκτονία είναι διεθνές έγκλημα όπως γράφει στην εγκυκλοπαίδεια του το Μουσείο του Ολοκαυτώματος (ΗΠΑ). Και θα γνωρίζετε ότι ο συγκεκριμένος όρος επινοήθηκε το 1942 από τον Πολωνό Εβραίο δικηγόρο Raphael Lemkin (1900-1959) ο οποίος όρισε τη «γενοκτονία» ως «ένα συντονισμένο σχέδιο διαφορετικών ενεργειών που αποσκοπούν στην καταστροφή βασικών θεμελίων της ζωής εθνικών ομάδων, με απώτερο στόχο τον αφανισμό των ίδιων των ομάδων».

Οι πολιτικές και οι πρακτικές σας στη Λωρίδα της Γάζας σε βάρος των Παλαιστινίων συναγωνίζονται τους Ναζί και τις μεθόδους τους. Γνωρίζετε ότι ο Νετανιάχου, έχει καταδικαστεί ως εγκληματίας πολέμου για αυτές τις πολιτικές που ασκεί και τις πρακτικές που εφαρμόζει, για εξόντωση των Παλαιστινίων στη Γάζα γιατί παραβιάζει τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και κάθε αρχή και πρόνοια του Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Παραβιάζετε ως Κράτος, πολλές σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης για ίδρυση ξεχωριστού κράτους της Παλαιστίνης.

Είναι ντροπή για ένα διπλωμάτη να κατηγορεί ουσιαστικά όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης-ακόμα και τα πιο έγκυρα- για παραπληροφόρηση επειδή δεν προωθούν το δικό σας «αφήγημα» και δεν αποκρύβουν τις εικόνες φρίκης των αποστεωμένων παιδιών και ανθρώπων που πεθαίνουν καθημερινά από πείνα και αρρώστιες.

Ακόμα και “σύμμαχοι” σας, (π.χ. Γαλλία), αποδεχόμενοι ουσιαστικά ότι οι πολιτικές σας είναι εγκληματικές σε βάρος των Παλαιστινίων, σας «εκβιάζουν» ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση του Ανεξάρτητου Κράτους της Παλαιστίνης, αν δεν τερματίσετε αυτές τις πολιτικές σας! Μήπως και όλοι αυτοί επηρεάζονται από ...ψευδείς πληροφορίες των ΜΜΕ και του διαδικτύου;

Οι άνθρωποι που παίρνουν τους δρόμους κατά εκατομμύρια ανά τον κόσμο-ανάμεσα τους και Εβραίοι- και διαδηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστίνιους, απαιτώντας τερματισμό της Γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ, απαιτώντας ελευθερία στην Παλαιστίνη, είναι άνθρωποι με ανθρωπισμό και ενσυναίσθηση. Είναι οι άνθρωποι που καταδικάζουν το Ολοκαύτωμα σε βάρος των Εβραίων που διέπραξε ο Χίτλερ. Και τώρα καταδικάζουν και το Ισραήλ και τον Νετανιάχου για την επανάληψη και την εφαρμογή παρόμοιας φιλοσοφίας μεθόδων με αυτών του Χίτλερ, σε βάρος των Παλαιστινίων. Καταδικάζουν το νέο Ολοκαύτωμα που εξελίσσεται στη Γάζα.

Και να προσέξετε: Μην κατηγορείτε τους Κυπρίους για αντισημιτισμό. Η υποστήριξη των Κυπρίων στο Διεθνές Δίκαιο και η απαίτηση σεβασμού του δεν είναι αντισημιτισμός ούτε και η απαίτηση τους να τερματιστεί η κατοχή της Παλαιστίνης. Η απαίτηση των Κυπρίων να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ΟΗΕ/Διεθνούς Δικαστηρίου –είναι και θέμα και επιβίωσης και των ιδίων και της Κύπρου.

Και ως επίλογος: Μην κατηγορείτε για αντισημιτισμό όλους όσους τάσσονται αλληλέγγυοι με τους Παλαιστίνιους. Η αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους και η καταδίκη της Γενοκτονίας στη Γάζα των Παλαιστινίων δεν είναι αντισημιτισμός. Δεν είναι αντισημιτισμός η καταδίκη της πολιτικής του εγκληματία Νετανιάχου που χρησιμοποιεί ως «όπλο» την πείνα και το λιμό, και βομβαρδίζει ανθρωπιστικές αποστολές, Νοσοκομεία και Σχολεία, θανατώνοντας μαζικά παιδιά –όπως ο Χίτλερ στους θαλάμους αερίων.

Ως εκ τούτου κύριε Πρέσβη, «Κρείττον του λαλείν το σιγάν». Μην αρθρογραφείτε, γιατί προκαλείτε ακόμη περισσότερο!