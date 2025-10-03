Οι 3 λόγοι που ένας σκύλος γαβγίζει ασταμάτητα μέσα στο αυτοκίνητο- Τι να κάνετε για αυτό

Οι σκύλοι γαβγίζουν όταν βρίσκονται στο αυτοκίνητο για διάφορους λόγους, που έχουν να κάνουν με άγχος, ενθουσιασμό και άλλα. Πριν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τις οδικές αποδράσεις με το κατοικίδιό σας λόγω του ενοχλητικού αυτού γαβγίσματος, δείτε κάποια πράγματα, τα οποία μπορούν να το βοηθήσουν ώστε να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Γιατί ο σκύλος γαβγίζει στο αυτοκίνητο;

Πριν μπορέσετε να βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να βοηθήσετε τον σκύλο σας ώστε να ηρεμήσει στο αυτοκίνητο, πρέπει πρώτα να εντοπίσετε τους λόγους που γαβγίζει κάθε φορά που βγαίνετε για μια βόλτα. Το να γνωρίζετε τους λόγους για το υπερβολικό γάβγισμά του, αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τον καλύτερο τρόπο για να επιλύσετε το πρόβλημα. Σε τελική ανάλυση, υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για το συνεχές γάβγισμα του ζώου σας μέσα στο αυτοκίνητο: ο ενθουσιασμός και το άγχος (που μπορεί να προέρχονται από πολλές αιτίες). Για να δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει.

Έχει τόσα πολλά πράγματα να δει

Ο ενθουσιασμός που είπαμε πιο πάνω. Μερικές φορές, ο σκύλος γαβγίζει επειδή είναι πολύ ενθουσιασμένος με την περιπέτεια της βόλτας. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα πράγματα που τον κάνουν χαρούμενο, όπως ο κόσμος που περνάει, άλλα ζώα, ο αέρας, οι μυρωδιές. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στον να ενθουσιαστεί υπερβολικά και να θελήσει να επικοινωνήσει αυτόν τον ενθουσιασμό του μέσω του γαβγίσματος.

Έχει στρες και άγχος

Πολλά πράγματα μπορούν να συμβάλουν στο να έχει στρες και άγχος το ζώο σας όταν αρχίζετε να το βάζετε στο αυτοκίνητο. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είχε μια προηγούμενη αρνητική εμπειρία σε ένα αυτοκίνητο. Ή μπορεί να συσχετίζει το αυτοκίνητο με κάτι δυσάρεστο, όπως μια επίσκεψη σε groomer ή στον κτηνίατρο (ειδικά αν αυτή είναι η μόνη φορά που ο σκύλος σας μπαίνει στο αυτοκίνητο).

Άλλοι πιθανοί στρεσογόνοι παράγοντες είναι να βλέπει διάφορα από το αυτοκίνητο που τον κάνουν νευρικό. Για παράδειγμα, ένα άλλο ζώο. Να ξέρετε ότι το αυτοκίνητο είναι ένα είδος περιορισμού που οδηγεί σε καταστάσεις άγχους και ανησυχίας έναν σκύλο. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να πλησιάσει αυτό που βλέπει και έτσι αρχίζει να γαβγίζει. Αυτό το φαινόμενο είναι παρόμοιο με το πώς μερικά σκυλιά γαβγίζουν σαν τρελά σε ανθρώπους και ζώα στην άλλη πλευρά ενός φράχτη. Εάν ο φράκτης δεν ήταν εκεί, ο σκύλος μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν πιο ήρεμος. Όμως ο φράκτης δημιουργεί ένα εμπόδιο και οδηγεί σε απογοήτευση του σκύλου.

Είναι επίσης πολύ πιθανό ο σκύλος σας να έχει ναυτία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αγχωτικά συναισθήματα και υπερβολικό γάβγισμα.

Συμβουλές για να κρατήσετε τον σκύλο σας ήρεμο στο αυτοκίνητο

Μόλις καταλάβετε γιατί ο σκύλος σας γαβγίζει τόσο πολύ στο αυτοκίνητο, μπορείτε να επιλέξετε τι θα κάνετε για να λύσετε το πρόβλημα.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να ηρεμήσετε τον σκύλο σας και να κάνετε τα ταξίδια σας μαζί του πιο χαλαρά και πιο ευχάριστα.

Χρησιμοποιήστε ένα crate ή μια ζώνη αυτοκινήτου

Η ζώνη αυτοκινήτου -υπάρχουν ειδικές για σκύλους- είναι κάτι απαραίτητο για την ασφάλειά του. Αυτό θα τον κρατήσει αρκετά ήρεμο- εκτός από ασφαλή.

Πολλοί κηδεμόνες όμως δεν θέλουν να πάρουν ζώνη ασφαλείας και προτιμούν να έχουν τον σκύλο τους ελεύθερο στο αυτοκίνητο. Αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους. Ο σκύλος ενθουσιάζεται ή αγχώνεται από το ταξίδι, τρέχει πέρα δώθε και ενδέχεται να προσπαθήσει να πηδήξει στην αγκαλιά σας. Τα πράγματα τότε γίνονται επικίνδυνα και για εκείνον αλλά και για εσάς.

Αν δεν θέλετε ζώνη, τότε βάλτε τον σε ένα crate ώστε να είναι περιορισμένος. Στον περιορισμό οι περισσότεροι σκύλοι γαβγίζουν λιγότερο. Βέβαια αν προτιμήσετε το crate, βεβαιωθείτε ότι είναι εξοικειωμένος και άνετος με αυτό πρώτα, διαφορετικά το στρες θα γίνει μεγαλύτερο και θα αντιδράσει πιο έντονα.

Περιορίστε του την ορατότητα

Εάν ο σκύλος σας απλά αγχώνεται εξαιτίας των πραγμάτων που παρατηρεί έξω από το αυτοκίνητο και γαβγίζει ασταμάτητα, σκεφτείτε να βρείτε έναν τρόπο να μειώσετε την ορατότητά του με τον έξω κόσμο. Αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να παραμείνει πιο ήρεμος κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Δημιουργήστε θετικούς συσχετισμούς με το αυτοκίνητο

Εάν η μόνη φορά που ο σκύλος σας μπαίνει στο αυτοκίνητο είναι να πάει σε μέρη που δεν του αρέσουν πολύ, τότε το αυτοκίνητο γίνεται κάτι αρνητικό για αυτόν. Για αυτό βοηθήστε τον να κάνει θετικούς συσχετισμούς τοποθετώντας, για παράδειγμα, μερικές λιχουδιές στο κάθισμα. Έπειτα αφήστε τον να πηδήξει μέσα, να φάει τις λιχουδιές και να εξερευνήσει. Μιλήστε του με χαρούμενο τόνο φωνής και επαναλάβετε όλη τη διαδικασία ξανά αργότερα.

Μόλις ο σκύλος σας νιώσει πιο άνετα με το να πηδήξει μόνος του στο αυτοκίνητο, κάντε μια σύντομη βόλτα γύρω από το τετράγωνο. Όταν δείτε ότι είναι ήρεμος, επαινέστε τον και ανταμείψτε τον. Κάντε λίγη βόλτα ακόμα και, στη συνέχεια, ίσως να κάνετε μια επίσκεψη στο πάρκο ή σε κάποιο άλλο διασκεδαστικό μέρος. Ο σκύλος σας θα αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι οι βόλτες με το αυτοκίνητο δεν σημαίνουν πάντα μια επίσκεψη στον κτηνίατρο.

Μείνετε ήρεμοι και ψύχραιμοι

Ανεξάρτητα από το πόσο αγχωμένους σας κάνει το συνεχές γάβγισμα του σκύλου σας, προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι και ψύχραιμοι. Ο σκύλος σας μπορεί να αισθανθεί τα συναισθήματά σας, οπότε αν αρχίσετε να κουράζεστε ή να εκνευρίζεστε, αυτό θα μεγαλώσει το άγχος του. Επιπλέον, το να φωνάζετε στον σκύλο σας να είναι ήσυχος δεν κάνει καλό. Στην πραγματικότητα απλώς ενισχύετε το γάβγισμά του, το οποίο πιθανότατα θα γίνει πιο δυνατό.

Χρησιμοποιήστε θετική ενίσχυση και περισπασμούς

Εκτός από το να παραμείνετε ήρεμοι και θετικοί, φέρετε, όπως είπαμε και πιο πάνω, μερικές λιχουδιές μαζί σας στις βόλτες σας με το αυτοκίνητο. Με αυτόν τον θετικό τρόπο μπορείτε να εκπαιδεύσετε τον σκύλο σας ώστε να χαλαρώνει και να παραμένει ήρεμος.

Παράλληλα ενσωματώσετε στην εκπαίδευσή σας μερικές λεκτικές εντολές όπως “Ηρέμησε” ή “Ησυχία”. Μπορείτε επίσης να κάνετε πρακτική με αυτές τις εντολές και έξω από το αυτοκίνητο για να συνηθίσετε τον σκύλο σας σε αυτό που περιμένετε να κάνει. Πάντα να είστε ήρεμοι και συνεπείς, να παραμένετε υπομονετικοί και θετικοί και να μην υψώνετε τη φωνή σας.

Τέλος μερικές φορές, δίνοντας απλώς στον σκύλο σας κάτι άλλο να κάνει κατά τη διάρκεια της οδήγησης μπορεί να του αποσπάσει την προσοχή και να συγκεντρωθεί αρκετά ώστε να σταματήσει το γάβγισμα. Δώστε του ένα παιχνίδι γεμάτο λιχουδιές για να τον κρατήσει απασχολημένο κατά τη διάρκεια της βόλτας. Το γλείψιμο επίσης βοηθά να ηρεμήσει απελευθερώνοντας ενδορφίνες.

Εάν τώρα ο σκύλος σας έχει ναυτία, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας ώστε να σας πει τι θα κάνετε.

Μαθαίνοντας τους λόγους πίσω από το γάβγισμα του σκύλου στο αυτοκίνητο και, στη συνέχεια, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα βήματα επίλυσης του προβλήματος, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από το άγχος του ή τον ενθουσιασμό του και κατά συνέπεια και από το συνεχές και ενοχλητικό γάβγισμά του.

topetmou.gr