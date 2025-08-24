Οι πυρκαγιές και το πρόβλημα της στύσης του Νέρωνα

Tης Αναστασίας Πέτρου

Εμπειρικά ομιλούντες και χωρίς να το παίζουμε ξερόλες, μάλλον όλοι πάνω κάτω έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που προκαλεί τις πυρκαγιές στην Κύπρο. Αν εξετάσουμε δυο-τρία πράματα μάλλον θα πιάσουμε το νόημα και θα βρούμε τη σχέση των πυρκαγιών:

Πρώτον έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, αν και ο Τράμπ και ο μητροπολίτης Πάφου Τυχικός θεωρούν ότι αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας.

Δεύτερον, με το οποίο μάλλον όλοι συμφωνούμε, οι πυρκαγιές έχουν σχέση με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα.

Τρίτον, οι πυρκαγιές έχουν άμεση σχέση με την έλλειψη συντονισμού. Με τις πυρκαγιές ασχολούνται ως γνωστό, το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Πολιτική Άμυνα με τα τρία αυτά σώματα να ανήκουν σε τρία διαφορετικά υπουργεία. Ποιος συντονίζει; Μάλλον ο Ανδρέας Γρηγορίου από την πρωτεύουσα της Αυστραλίας την Καμπέρα.

Οι άνθρωποι

Ένα 3% των πυρκαγιών προέρχεται διαβάζουμε στη σχετική βιβλιογραφία, από ανθρώπους τους οποίους ονομάζουμε πυρομανείς. Ποιο είναι το ψυχολογικό προφίλ του πυρομανούς;

Οι κλινικοί ψυχολόγοι εξηγούν ότι η πυρομανία είναι μια παθολογική κατάσταση που δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που στην Κύπρο περιγράφουμε ως πυρόκωλον. Πυρόκωλον παθαίνουν ως γνωστό άνδρες και γυναίκες που περνούν την κλιμακτήριό τους μετά τα 45, τζαι πιάννει τους ο πέλλαρος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται πυρομανείς. Ποια είναι τα κίνητρα του πυρομανούς; Οι ψυχολόγοι μιλούν για διάφορα διασταυρούμενα σύνδρομα, τάσεις και στάσεις, όπως η ζήλια και η εκδικητικότητα, η συναισθηματική/σεξουαλική διέγερση, το κέρδος, η πρόθεση βανδαλισμού, η τρομοκρατική δραστηριότητα, αλλά και η συγκάλυψη. Υπάρχουν εν ολίγοις κάποιοι που πάσχουν από το σεξουαλικό σύνδρομο του Νέρωνα που έκαψε τη Ρώμη αναζητώντας εις μάτην στύση για να ικανοποιήσει την τρίτη του γυναίκα τη Στατιλία Μεσσαλίνα, αλλά και άλλα σύνδρομα, όπως π.χ. το σύνδρομο του Γιωργκή που βάζει φωτιά του Χαμπή γιατί δεν δέχτηκε να περάσει ο δρόμος από το χωράφι του και ταλαιπωρείται.

Υπάρχει βεβαίως και ο πυρομανής-ζηλιάρης. Ο Θεοκλής που τη Μαλλιά προσευχόταν κάθε πρωί στον Κύριο να ψοφήσει η κατσέλλα του Αντρελλή, αλλά εις μάτην. Ο Κύριος του είπε: «Μα Θεοκλή μου γιατί να ψοφήσω την κατσέλλα του γείτονά σου. Άσε να σου βρω και σένα μιαν κατσέλλα», αλλά ο Θεοκλής ατού. «Όχι δεν θέλω δική μου κατσέλλα. Θέλω να ψοφήσει η κατσέλλα του Αντρελλή». Σε σημείο που έβαλε τη φιτιλιά και η αγελάδα του Αντρελλή έγινε ψητή.

Αυτά που σας λέω είναι ήδη καταγεγραμμένα στην έκθεση των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων που θα παραλάβει ο κύριος Πρόεδρος τις επόμενες μέρες, γι' αυτό ας συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα που προκαλούν τις εν Κύπρω πυρκαγιές. Απλώς για δική σας πληροφόρηση, αναφέρω ότι ο κ. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ζητήσει από τους Αμερικανούς να εντρυφήσουν περισσότερο στα σύνδρομα του Γιωργκή και του Θεοκλή και θα ζητήσει μέτρα για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων.

Συντονισμός

Ας δεχτούμε ότι αυτή η χώρα είναι γεμάτη με ανθρώπους που είτε είναι άρρωστοι πυρομανείς, είτε καψαλίζουν, είτε έχουν γεμίσει τη χώρα με σκουπιδότοπους που ξηκαπνίζουν, γι' αυτό και οι συνεχείς πυρκαγιές. Εν ολίγοις κάποιες πυρκαγιές θα μας προκύψουν. Γιατί δεν καταφέρνουμε να τις σβήνουμε πιο γρήγορα; Γιατί η χώρα γίνεται παρανάλωμα του πυρός, με παράδειγμα τα κρασοχώρια, όπου χάσαμε 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα χλωρίδας; Εδώ αναγκαστικά φτάνουμε σε αυτό που λέμε έλλειψη συντονισμού. Με τις πυρκαγιές ασχολούνται το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Πολιτική Άμυνα, με τα τρία αυτά σώματα να ανήκουν σε τρία διαφορετικά υπουργεία, δηλαδή στο Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ποιος υποτίθεται συντονίζει; Έβαλαν τον οικονομολόγο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας ως επικεφαλής του συντονισμού των τριών υπουργείων και μετά τον έστειλαν στην Αυστραλία να κάνει ομιλίες για την επέτειο της εισβολής. Ποιος συντόνιζε την κατάσβεση των πυρκαγιών στα κρασοχώρια; Η υπουργός Γεωργίας είναι πάντα πρόθυμη, αλλά ως φιλόλογος δεν καταλάβει. Στεναχωρέθηκε βέβαια για τα λουλούδια που κάηκαν στα παρτέρια των χωριών αφού «Maria rosas amat». Ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι δικηγόρος, οπότε κι αυτός tabula rasa, τουτέστιν δεν γαΐζει. Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών ήταν διακοπές με κάποιους άλλους μοτορτζήδες για ανάβαση στην Πίνδο, οπότε «πού σου νεύκω πού πάεις στη Λόφου που κρούζει» το σπίτι της γιαγιάς της Κατερίνας Ηλιάδη. Του χρόνου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα του ζητήσει να κάνει διακοπές με τη μοτόρα του στην Κύπρο παρέα με τον Παμπορίδη, να φακκούν γυρόν του Τρόοδους.

Οι Αμερικανοί

Βεβαίως ας κάνουμε υπομονή. Ας αναμένουμε σε δύο βδομάδες να μας πουν στην έκθεσή τους οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες που έφερε ο Πρόεδρος ποιος φταίει, διότι εμείς ως λαός είμεθα φτανοί. Βασικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποτέ μόνοι μας τι φταίει και κυρίως τι πρέπει να γίνει για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και σε κάθε περίπτωση μετακαλούμε εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό για να κερδίσουν βασικά χρόνο οι πολιτικοί μας με αποτέλεσμα οι Κύπριοι πολίτες με μνήμη χρυσόψαρου να ξεχάσουν τα πάντα. Ακόμα και την ανάγκη να γίνει ανασχηματισμός. Πέντε μέρες μετά τις πυρκαγιές ο Πρόεδρος και κάποιοι υπουργοί του έκαναν διακοπές με κότερα, άπλωναν ζάμπα σε πεντάστερα κάνοντας ζωή χαρισάμενη. Για να αντιληφθείτε το Δεκαπενταύγουστο η καμένη Λόφου σε μια πράξη αντίστασης στη μαυρίλα έκανε το φεστιβάλ της. Πόσοι υπουργοί πήγαν άραγε; Γιατί η πρώτη κυρία δεν πήγε στο Όμοδος να αγοράσει λίγο σιουσιούκκο;