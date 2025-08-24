Η Leyla Ulubatli γράφει μια ιστορία από την Άσσια - «Μια μικρή ξύλινη βαλίτσα και η ιστορία του Αντρέα» (2)

Sevgul Uludag

caramel_cy@yahoo.com

Τηλ: 99966518

Η φίλη μας Leyla Ulubatli έγραψε την ιστορία «Μια μικρή ξύλινη βαλίτσα» και την ιστορία του φίλου της Αντρέα από την Άσσια. Θέλω να μοιραστώ σήμερα με τους αναγνώστες μου τη συνέχεια της ιστορίας. Όπως θα θυμάστε από το προηγούμενο άρθρο, η Leyla Ulubatli είχε γνωρίσει τον Αντρέα και την Άρτεμη σε μια δικοινοτική δραστηριότητα πριν από 25 χρόνια. Αυτό ήταν πριν ανοίξουν τα σημεία ελέγχου και οι διελεύσεις ήταν πολύ σπάνιες. Η φιλία της Leyla, του Αντρέα και της Άρτεμης συνέχισε και μετά το 2003, και στην τελευταία της επίσκεψη στο σπίτι τους, η Leyla είδε μια μικρή ξύλινη βαλίτσα και ρώτησε γι' αυτήν. Αυτή η μικρή, παλιά, ξύλινη βαλίτσα είχε έρθει από την Άσσια - η μητέρα του Αντρέα την είχε γεμίσει με τα προσωπικά του αντικείμενα και τα βιβλία του και την είχε πάρει μαζί της όταν έγινε πρόσφυγας. Αλλά ήταν κάτι περισσότερο από αυτό, αυτή η μικρή ξύλινη βαλίτσα.

Ήταν ένα σύμβολο του να γίνεις πρόσφυγας, του να μην μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι σου. Ήταν ένα σύμβολο των αναμνήσεων από εκείνο το χωριό, από το σπίτι σου.

Ήταν ένα σύμβολο του τι απέμεινε - η βαλίτσα που ετοίμασε βιαστικά η μητέρα του, η Δεσποινού, θα συνόδευε τον Ανδρέα σε όλη του τη ζωή. Την κοίταζε και έβλεπε την παιδική του ηλικία. Την κοίταζε και έβλεπε τον πόνο του. Την κοίταζε και έβλεπε τους φόβους του. Την κοίταζε και έβλεπε τις ελπίδες του. Ας διαβάσουμε τι λέει η Leyla Ulubatli στο δεύτερο μέρος της ιστορίας της:

Ο Αντρέας που είπε την ιστορία του στη Leyla.

«Οι τελευταίοι που πέρασαν»

Ο Αντρέας μου διηγήθηκε την ιστορία της απόδρασής του από την Άσσια με το αυτοκίνητο του πατέρα ενός φίλου του. «Όταν φεύγαμε, οι άντρες της ΕΟΚΑ Β΄ μας σταμάτησαν κοντά στην Τύμπου. Ανάμεσά τους ήταν ένας από τους συγχωριανούς μας και ευτυχώς είπε: 'Αφήστε τους να φύγουν, είναι χωριανοί μας, τους ξέρω' και μας έσωσε. Φτάσαμε στη Λευκωσία πριν το ξημέρωμα. Από τη Λευκωσία πήγαμε στη Μόρφου, στον Ξερό και με άλλο λεωφορείο στον Λιμνίτη-Πύργο. Ο Τ/Κ στο οδόφραγμα του Λιμνίτη είπε: 'Θα είστε οι τελευταίοι που θα περάσετε' και μετά έκλεισε το οδόφραγμα, σταματώντας τις διελεύσεις».

Άτομα προς σύλληψη

«Όταν πήγαμε στον Πύργο, ο φίλος μου πήγε στην Πάφο με έναν καρβουνά και εγώ έμεινα στον Πύργο. Ο Έλληνας διοικητής ετοίμασε έναν κατάλογο και διέταξε να συλληφθούν όσοι συμπεριλαμβάνονταν σε αυτόν τον κατάλογο (οι υποστηρικτές του Μακαρίου). Αυτοί που συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο, για να αποφύγουν τη σύλληψη, έβαλαν φωτιά. Αυτός ήταν ο λόγος της φωτιάς στην Πάφο. Εκείνο το βράδυ (Παρασκευή) πρόσθεσαν στον κατάλογο και τους αριστερούς. Με τη διάδοση αυτής της είδησης, οργανωθήκαμε για να αναλάβουμε τη μονάδα μας, αλλά το πρωί του Σαββάτου ακούσαμε τα τουρκικά αεροπλάνα να πλησιάζουν. Οι Έλληνες διοικητές της μονάδας έλεγαν ότι ήταν ελληνικά αεροπλάνα για να ανεβάσουν το ηθικό. Και άρχισε ο πόλεμος. Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν να περνούν με φορτηγά από τα βουνά του Λιμνίτη. Τους πυροβολούσαμε και μας πυροβολούσαν. Σταματήσαμε να πυροβολούμε και συμφωνήσαμε σε κατάπαυση του πυρός. Το πρωί της 21ης Ιουλίου, οι διοικητές μας μάς πήγαν στο χωριό Μοσφίλι κοντά στα Κόκκινα. Μας διέταξαν να καταλάβουμε τα Κόκκινα. Ενώ προχωρούσαμε, τα τουρκικά αεροπλάνα ήρθαν και έριξαν μερικές βόμβες ναπάλμ. Όταν κοιτάξαμε πίσω, είδαμε ότι οι Έλληνες αξιωματικοί είχαν φύγει. Ήμασταν μόνοι και έπρεπε να υποχωρήσουμε. Επιστρέψαμε στο Μοσφίλι. Και μετά στον Πύργο. Μέχρι τις 14 Αυγούστου ήμασταν στον Πύργο. Εκείνη τη μέρα τα τουρκικά πολεμικά πλοία ήταν και πάλι στην Κερύνεια. Όλοι είχαν φύγει. Δεν είχε μείνει κανένας από τους ανωτέρους μας. Ήμασταν μόνο 20 στρατιώτες. Το απόγευμα ήρθε η Αστυνομία και μας είπε ότι έπρεπε να φύγουμε αμέσως. 10 ηλικιωμένοι και 20 στρατιώτες μπήκαμε σε ένα λεωφορείο και φύγαμε από τον Πύργο. Πρώτα πήγαμε στον Σταυρό της Ψώκας και μετά στο μοναστήρι του Κύκκου».

Leyla Ulubatli.

Έθαψε όσους σκότωσε

«Η οικογένειά μου ετοιμαζόταν μετά τη δεύτερη εισβολή να φύγει από την Άσσια προς το νότιο τμήμα και ο πατέρας μου άκουσε τα τανκς να μπαίνουν στο χωριό. Οι Τούρκοι στρατιώτες έμπαιναν στο χωριό. «Αν προσπαθήσουμε να δραπετεύσουμε, μπορεί να μας σκοτώσουν στον δρόμο, ας μείνουμε στο χωριό μας. Αν μας πάρουν αιχμαλώτους, ίσως έχουμε μια ευκαιρία να μείνουμε ζωντανοί», είπε στον πατέρα μου. Αφού ήρθαν οι στρατιώτες λίγο αργότερα, έστειλαν τις γυναίκες και τα παιδιά στο στρατόπεδο του ΟΗΕ με φορτηγά και χώρισαν τους άντρες, σε αυτούς άνω των 50 και σε αυτούς κάτω των 50. Σύμφωνα με τη μητέρα μου, μερικούς τους πήραν σε στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου, μερικούς πρώτα στην Κερύνεια, μετά στη Λευκωσία και μετά πίσω στο χωριό και τους φυλάκισαν για να τους εμποδίσουν να δραπετεύσουν. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς κατάφεραν να δραπετεύσουν. Ο πατέρας μου, ο Λάμπρης, δεν ήθελε να δραπετεύσει, γιατί πίστευε ότι όσο ήταν αιχμάλωτος πολέμου, δεν θα τον σκότωναν. Αλλά δεν συνέβη έτσι. Μετά από εκείνη την μέρα, δεν είχαμε νέα του. Σύμφωνα με τις διηγήσεις, πρώτα τον ανάγκασαν να θάψει τους νεκρούς στην Άσσια και μετά τον σκότωσαν, για να μην πει τι είδε.

«Σκοτώθηκε από τους φασίστες»

«Ο πατέρας μου πίστευε ότι οι Τ/Κ και οι Ε/Κ μπορούσαν να ζήσουν ειρηνικά. Παρ’ όλα όσα ζήσαμε, το πιστεύω και εγώ αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλη επιλογή από το να βρούμε ειρηνική λύση, ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μην περάσουν τον ίδιο πόνο. Πρέπει να πούμε στα εγγόνια και τα παιδιά μας, στο σπίτι και στο σχολείο, πόσο κακός είναι ο πόλεμος».

Ο Αντρέας κουβαλούσε στο στήθος του όλο το βάρος και τον πόνο των αγνοουμένων, όχι μόνο του πατέρα του. Ο Αντρέας ενοχλείται από τη διαίρεση της χώρας μας, την έλλειψη λύσης και την εχθρότητα μεταξύ των κοινοτήτων μας και λέει ότι το θεωρεί αυτό κληρονομιά από τον πατέρα του. Παρά τον πόνο που υπέστη, όλα τα κακά που του συνέβησαν και παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν «αγνοούμενος» δεν έτρεφε την παραμικρή εχθρότητα στην καρδιά του, προς κανέναν από τις κοινότητες, και ξέρει ότι η πηγή του κακού είναι ο φασισμός.

«Μια μέρα με ρώτησαν αν ήθελα να μάθω ποιοι ήταν οι δολοφόνοι του πατέρα μου. Τους είπα ότι ήξερα ποιοι ήταν οι δολοφόνοι του πατέρα μου.

Ο δολοφόνος του πατέρα μου είναι ο φασισμός. Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε από φασίστες. Η ΕΟΚΑ Β΄ σκότωσε τον πατέρα μου. Η ελληνική χούντα σκότωσε τον πατέρα μου. Η ΤΜΤ σκότωσε τον πατέρα μου. Τούρκοι στρατιώτες σκότωσαν τον πατέρα μου. Ο πόλεμος σκότωσε τον πατέρα μου. Δεν έχει σημασία αν αυτός που πάτησε τη σκανδάλη λεγόταν Ahmet, Mehmet ή Mustafa. Οι δολοφόνοι του πατέρα μου είναι αυτοί που ανέφερα παραπάνω.

Όλη μου τη ζωή εργάστηκα για την ειρήνη και την αδελφοσύνη των κοινοτήτων μας και θα συνεχίσω μέχρι την τελευταία μου πνοή. Ο παράδεισός μου είναι αυτή η χώρα. Η πατρίδα μου. Αλλά τη μετέτρεψαν σε κόλαση. Η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι τα εγγόνια μου, ο Αντρέας και ο Πάρης, και όλα τα άλλα παιδιά να ζήσουν σε ειρήνη, χωρίς πολέμους και χωρίς εκμετάλλευση, στον κόσμο και στη χώρα μας, σαν αδέλφια».

Συμβολική εικόνα μιας παλιάς βαλίτσας

Η ξύλινη βαλίτσα

«Τι βαρύ φορτίο κουβαλούσε αυτή η μικρή βαλίτσα», είπα στον Αντρέα. Αυτός γέλασε και συνόψισε: «Η ξύλινη βαλίτσα είναι σαν ένα χαλασμένο ρολόι που σταμάτησε όταν ήμουν 19 ετών. Κάθε φορά που την κοιτάζω, με μεταφέρει σε εκείνα τα χρόνια. Η ξύλινη βαλίτσα είναι ο αέρας από τη Μεσαορία που φέρνει τη μυρωδιά της μητέρας μου. Κάθε φορά που τη μυρίζω, η νοσταλγία μου μεγαλώνει. Η ξύλινη βαλίτσα είναι ένας νεκρός χωρίς τάφο, που μου θυμίζει τον πατέρα μου, τον Λαμπρή. Ο πόνος του συσσωρεύεται στην καρδιά μου. Η ξύλινη βαλίτσα είναι η καυτή φωτιά του Ιουλίου στην Άσσια. Επαναλαμβάνεται κάθε Ιούλιο. Η ξύλινη βαλίτσα είναι ένας τάφος όπου έθαψα τις καλύτερες αναμνήσεις μου. Η ξύλινη βαλίτσα είναι ο πόνος μου και οι φόβοι μου που κρύβω στο βαθύτερο σημείο της καρδιάς μου. Η ξύλινη βαλίτσα είναι το σημάδι της πληγής της χώρας μου, χωρισμένης από τη μια άκρη στην άλλη. Είναι ένα καταφύγιο όπου μπορώ να δραπετεύσω στην παιδική μου ηλικία. Είναι η ελπίδα που καλλιεργώ στα μάτια των εγγονιών μου. Και η ξύλινη βαλίτσα είναι η ιστορία που μιλάει για μένα και για όσους είναι σαν εμένα».