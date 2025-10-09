Η Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου ξεπέρασε κάθε προηγούμενο!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, στο Δημοτικό Κήπο Λάρνακας η Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς που διοργάνωσε το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου.

Μια εκδήλωση που έγινε θεσμός, φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Πάνω από 7000 άτομα παρευρέθηκαν και αγκάλιασαν την προσπάθεια στήριξης του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου.

Πέραν των 270 εθελοντών φρόντισαν για την άρτια διοργάνωση της.

Μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, συγκίνηση και θετική ενέργεια από τον κόσμο που παρευρέθηκε για να στηρίξει το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου στο έργο του.

Το Ίδρυμα απευθύνει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης! Χιλιάδες συμμετέχοντες, εκατοντάδες εθελοντές και οι γενναιόδωροι χορηγοί μας, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Ευχαριστούμε θερμά τον έντιμο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κύριο Αλέξη Βαφεάδη που έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του και απηύθυνε χαιρετισμό.

Ευχαριστούμε επίσης τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κκ Νεκτάριο για την διαχρονική στήριξη και παρουσία του, όπως επίσης τον Δήμαρχο Λάρνακας κύριο Ανδρέα Βύρα και τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας κύριο Άγγελο Χατζηχαραλάμπους.

Το ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου, τίμησε φέτος στη ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ 2025:

Τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κύριο Αλέξη Βαφεάδη για τη στήριξη του. Τον κύριο Μάικλ Παφίτη για την διαχρονική προσφορά και στήριξή του. Την κυρία Μαίρη Χριστοφόρου Σιόκουρου για την μεγάλη προσφορά, αφοσίωση και αγάπη της.

Η στήριξή όλων σας δίνει στο Ίδρυμα δύναμη να συνεχίσει το έργο του.

Ευχαριστούμε από καρδιάς!

Ραντεβού στη Γιορτή Αγάπης και Ανθρωπιάς 2026!