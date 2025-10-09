Χαιρετίζει την εκεχειρία στη Γάζα και εντείνει την «προεκλογική» του εκστρατεία ο Τατάρ

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια σημαντική εξέλιξη για την ανθρωπότητα. Παράλληλα εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ανθυποψηφίου του από το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Λεύκα.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Τατάρ χαιρέτισε εκ μέρους της τ/κ πλευράς κάθε βήμα που αποσκοπεί στον τερματισμό της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα. Υπογράμμισε ότι η πρώτη φάση του σχεδίου για κατάπαυση του πυρός, που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και έγινε αποδεκτή από το Ισραήλ και τη Χαμάς, αποτελεί κρίσιμη πρόοδο προς την κατεύθυνση της μόνιμης ειρήνης στην περιοχή.

Ο κ. Τατάρ ανέφερε πως η συμφωνία για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων και την αποχώρηση του Ισραήλ δημιουργεί προοπτικές για ανθρωπιστική ανακούφιση. Εξήρε, επίσης, τον εποικοδομητικό ρόλο της Τουρκίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου ως διαμεσολαβητών, εκφράζοντας ιδιαίτερη εκτίμηση για τις διπλωματικές προσπάθειες της Άγκυρας υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν. «Η ηγετική στάση της Τουρκίας για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας απευθύνεται όχι μόνο στην ευημερία των πληθυσμών της περιοχής, αλλά και στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, σε «προεκλογική» συγκέντρωση στη Λεύκα, ο κ. Τατάρ κατηγόρησε το ΡΤΚ και τον υποψήφιό του ότι τον επικρίνουν για τη συχνή παρουσία του ανάμεσα στους πολίτες, σε γάμους και κηδείες. «Ο πρόεδρος εκλέγεται από τον λαό», είπε, διερωτώμενος γιατί ενοχλούνται από την επαφή του με τους πολίτες.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν και οι δηλώσεις του υποψηφίου του ΡΤΚ, Τουφάν Έρχιουρμαν, περί διαλόγου με την Τουρκία. Ο κ. Τατάρ υπενθύμισε παλαιότερες δηλώσεις του αντιπάλου του, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, χαρακτήριζε την Τουρκία ως «κηδεμονική δύναμη». Επίσης, κατηγόρησε το ΡΤΚ ότι διαμαρτυρήθηκε κατά του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά την επίσκεψή του, αντί να καταδικάσει τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Ο κ. Τατάρ απέρριψε τις υποσχέσεις του αντιπάλου του για λύση του Κυπριακού, υποστηρίζοντας ότι το αφήγημά του άλλαξε επειδή οι Τουρκοκύπριοι δεν πιστεύουν σε «κούφιες υποσχέσεις». «Η μόνη του υπόσχεση είναι να καταστήσει τους Τουρκοκύπριους και την τδβκ μπάλωμα στο ελληνοκυπριακό κράτος», είπε.

