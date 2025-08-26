Το τραύμα κείται όμως μέσα μας…

Να λοιπόν που βρέθηκε πάλι η Κύπρος πάνω στον γεωπολιτικό χάρτη! Όταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ρωτήθηκε για τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, η βαθιά του μνήμη σκίρτησε και θυμήθηκε την Κύπρο λέγοντας: «Κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές. Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο. Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης», όπως υπογράμμισε. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας. Είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική. Και για να κάνει πιο πιστευτό το επιχείρημά του έδωσε τα ρέστα του: «Όσοι μας κατηγορούν για στήριξη στην Ουκρανία, είναι οι ίδιοι που ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της Κύπρου».

Για να μην παρεξηγηθούμε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας πολύ σωστά επιχειρηματολογεί όταν υπερασπίζεται την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή και κατοχή.

Την Κύπρο που τη θυμήθηκε; Μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ελάχιστοι στη… μητέρα πατρίδα δικαιούνται να ομιλούν για την Κύπρο. Σχεδόν ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας μόνο στο πέτο του δεν φοράει μια καρφίτσα που να γράφει επάνω με χρυσά γράμματα: «Η νήσος που κείται μακράν».

Διότι όπως και να το κάνουμε η Ουκρανία είναι πολύ πιο κοντά από την Κύπρο! Άσε που η Κύπρος είναι μισοαραβική χώρα. Κοντά στη Συρία, τον Λίβανο, την Τουρκία και άλλους. Η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ, τι άλλη στήριξη χρειάζεται; Είτε από την Ευρώπη είτε από την Ελλάδα;

Μη θυμηθεί και ξεφουρνίσει κανείς πως «μα η Ελλάδα είναι εγγυήτρια χώρα στην Κύπρο». Πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε κάτι τέτοιο; Μπορεί να ξεφύγει η φράση από κάποιον δευτεροκλασάτο αξιωματούχο, ο οποίος μόλις το ξεστομίσει θα δαγκώσει τη γλώσσα του, θα μασήσει τα λόγια του και θα το καταπιεί αμάσητο.

Βεβαίως και πρέπει να είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας με κάθε τρόπο. Είναι όμως η Ελλάδα με κάθε τρόπο δίπλα στην Κύπρο;

Αστείο το ερώτημα. Όταν ο Καραμανλής διατυμπάνισε ότι η Κύπρος κείται μακράν απάλλαξε όλους τους απόγονούς του να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά…

Τώρα για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της Ουκρανίας θυμήθηκε την Κύπρο και το τραύμα της.

Κάνω κάπου λάθος; Μακάρι να είμαι λάθος σε όλα! Το τραύμα κείται όμως μέσα μας…